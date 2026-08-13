The Sun'a göre Chelsea forveti Jackson, Aston Villa ve İspanya'daki birkaç kulüpten gelen ciddi ilgiye rağmen Stamford Bridge'deki geleceği için savaşmaya hazır. 25 yaşındaki forvet, Asya'daki sezon öncesi turunun ardından Chelsea kadrosuna geri döndü; burada yeni teknik direktör Alonso'nun yöntemlerinden fazlasıyla etkilendiği belirtildi.

Transfer piyasasının pencerenin son günlerinde hareketlenmesi beklenirken, Jackson'ın mevcut duruşu Chelsea yönetimine yönelik net bir niyet göstergesi niteliği taşıyor. Önceki yazın aksine, Liam Delap ve Joao Pedro'nun gelişiyle sıralamada geriye düşüp kulübede forma şansı için mücadele etmek zorunda kalan eski Villarreal oyuncusu, şimdi kilit bir rol oynayabileceğine inanıyor.