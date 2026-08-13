Getty Images Sport
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Nicolas Jackson, Aston Villa'nın ilgisini geri çevirmeye ve Xabi Alonso yönetiminde Chelsea'deki yeri için savaşmaya hazır
Jackson, Londra'da kalmayı seçti
The Sun'a göre Chelsea forveti Jackson, Aston Villa ve İspanya'daki birkaç kulüpten gelen ciddi ilgiye rağmen Stamford Bridge'deki geleceği için savaşmaya hazır. 25 yaşındaki forvet, Asya'daki sezon öncesi turunun ardından Chelsea kadrosuna geri döndü; burada yeni teknik direktör Alonso'nun yöntemlerinden fazlasıyla etkilendiği belirtildi.
Transfer piyasasının pencerenin son günlerinde hareketlenmesi beklenirken, Jackson'ın mevcut duruşu Chelsea yönetimine yönelik net bir niyet göstergesi niteliği taşıyor. Önceki yazın aksine, Liam Delap ve Joao Pedro'nun gelişiyle sıralamada geriye düşüp kulübede forma şansı için mücadele etmek zorunda kalan eski Villarreal oyuncusu, şimdi kilit bir rol oynayabileceğine inanıyor.
- AFP
Unai Emery ilgisini sürdürüyor
Jackson'ın Londra'da kalma isteğine rağmen, Aston Villa oyuncuyu transfer etme yarışında ısrarlı bir tehdit olmaya devam ediyor. Unai Emery, Senegalese forvete duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlemedi; Avrupa futbolundaki çıkış fırsatını ona ilk veren teknik direktör de oydu.
Villa Park'tan gelen ilgi tek dış etken değil; ismi açıklanmayan üst düzey bir İspanyol kulübü de santrforun durumu hakkında resmî girişimde bulundu. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken bu kulüpler, Chelsea'nin farklı bir yöne gitmeye karar vermesi halinde harekete geçmeye hazır şekilde durumu yakından takip ediyor.
Jackson'ın Stamford Bridge'den Münih'e uzanan yolculuğu
Jackson, 2023 yazında İspanyol ekibi Villarreal'den 32 milyon sterlin olduğu bildirilen bir bedelle, sekiz yıllık sözleşmeyle Chelsea'ye katıldı. Ancak ilk 11'deki yerini tam anlamıyla sağlamlaştıramadı; Chelsea formasıyla 81 maça çıkıp 30 gol attı ve 12 asist yaptı.
Geçen yaz Bayern Münih'e kiralandı. Almanya'daki döneminde 34 maçta forma giydi, 11 gol atıp dört asist yaptı ve kulübün lig ile kupada çifte zafer yaşamasına yardımcı oldu. Ancak Bayern, sonunda bu transferi kalıcı hâle getirmemeye karar verdi.
- Getty Images Sport
Milli takımlara dönüşler ve yaklaşan maçlar
Chelsea'de geçirdiği süre boyunca Jackson, 2024-25 sezonunda hem UEFA Konferans Ligi'ni hem de 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Forvet oyuncusu, bu yazki Dünya Kupası'nda Senegal ile çıktığı milli görev dönüşünde Londra'ya geri dönüyor. Takımı son 32 turunda Belçika'ya elense de Norveç karşılaşmasında bir asist yapmayı başardı.
Bu sırada Chelsea, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor ve cumartesi günü oynanacak hazırlık maçında Real Sociedad ile karşılaşacak. Londra ekibi daha sonra Premier League sezonuna 24 Ağustos'ta Fulham deplasmanında başlayacak.
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