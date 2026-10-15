Nicola yönetimindeki Venezia nasıl oynayacak? Diziliş, yeni as oyuncular ve muhtemel 11

Nicola diziliş değişikliğini düşünürse Mazzocchi'nin dönüşü büyük önem taşıyacak. Teknik direktör, daha önce Salernitana'da birlikte çalıştığı Mazzocchi'den çok iyi verim almıştı.
4-4-2'ye geçilmesi hâlinde Mazzocchi sağ bekte, Hainaut ise aynı kanatta daha ileride görev yapabilir. Diğer tarafta sol kanadı Haps ve Correia üstlenebilir.
Savunmanın merkezinde Juan Jesus'un tecrübesi fark yaratmalı. Yanında forma giymeye en yakın isim Bella-Kotchap. Orta sahada ise sakatlığından döndüğünde Busio'ya Basic, Sohm ve Kike Perez'den biri eşlik edecek.
Venezia'nın kadrosundaki kanat oyuncularının fazlalığı düşünüldüğünde 4-4-2, Nicola'ya savunma düzenini daha iyi oturturken kanat oyunundan da yoğun biçimde yararlanma imkânı verebilir.
Bir de hücum konusu var: Nicola'nın takımlarında hep yer verdiği türden fizik gücü yüksek bir forvet olan Akor Adams'tan verim almak kritik önem taşıyacak. Adams, Nicola'nın hücum düzeninin işlemesi için gerekli. Nicola, örneğin Salernitana'da bazı yönlerden Adams-Yeboah ikilisine benzeyen Djuric-Bonazzoli ikilisiyle bir mucize yaratmıştı.
194 santimetrelik Lauberbach da ilginç bir alternatif olabilir. Nicola'nın hem Salerno'da hem de Cremona'da birlikte çalıştığı Djuric'e uygun bir oyuncu profili çiziyor.