24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta
Çeviri:

Nicola yönetimindeki Venezia nasıl oynayacak? Diziliş, yeni as oyuncular ve muhtemel 11

Serie A
Venezia

Stroppa görevden alındı, Venezia teknik direktörlük görevini Davide Nicola'ya verdi: Yeni teknik direktörle ilk 11 nasıl değişecek?

İlk altı haftada altı yenilgi alan Venezia, buna rağmen olumlu bir oyun sergilese de Stroppa'nın görevine son verme kararı aldı.

Yerine Davide Nicola geçecek. Nicola için resmî açıklama da yapıldı. Peki, Cremonese'nin eski teknik direktörünün gelişiyle neler değişecek?

  • Venezia diziliş değiştiriyor mu?

    Davide Nicola, kariyeri boyunca temel diziliş olarak hep 3-5-2’yi kullandı. Venezia da sezona aynı dizilişle başladı.

    Bu nedenle köklü bir taktik değişiklik beklenmiyor. Ancak Venezia’nın savunmada yaşadığı büyük sıkıntılar tabloyu değiştirebilir.

    Nicola, savunma oyununa öncelik veren bir teknik direktör. Özellikle Salernitana ve Cagliari’deki son görevlerinde, daha iyi bir denge bulmak için zaman zaman dizilişi değiştirdi.

    Bu yüzden 4-2-3-1 veya 4-4-2 ihtimali de göz ardı edilmemeli.

  • Mazzocchi'nin dönüşü, Adams'ın değerinin artırılması

    Nicola diziliş değişikliğini düşünürse Mazzocchi'nin dönüşü büyük önem taşıyacak. Teknik direktör, daha önce Salernitana'da birlikte çalıştığı Mazzocchi'den çok iyi verim almıştı.

    4-4-2'ye geçilmesi hâlinde Mazzocchi sağ bekte, Hainaut ise aynı kanatta daha ileride görev yapabilir. Diğer tarafta sol kanadı Haps ve Correia üstlenebilir.

    Savunmanın merkezinde Juan Jesus'un tecrübesi fark yaratmalı. Yanında forma giymeye en yakın isim Bella-Kotchap. Orta sahada ise sakatlığından döndüğünde Busio'ya Basic, Sohm ve Kike Perez'den biri eşlik edecek.

    Venezia'nın kadrosundaki kanat oyuncularının fazlalığı düşünüldüğünde 4-4-2, Nicola'ya savunma düzenini daha iyi oturturken kanat oyunundan da yoğun biçimde yararlanma imkânı verebilir.

    Bir de hücum konusu var: Nicola'nın takımlarında hep yer verdiği türden fizik gücü yüksek bir forvet olan Akor Adams'tan verim almak kritik önem taşıyacak. Adams, Nicola'nın hücum düzeninin işlemesi için gerekli. Nicola, örneğin Salernitana'da bazı yönlerden Adams-Yeboah ikilisine benzeyen Djuric-Bonazzoli ikilisiyle bir mucize yaratmıştı.

    194 santimetrelik Lauberbach da ilginç bir alternatif olabilir. Nicola'nın hem Salerno'da hem de Cremona'da birlikte çalıştığı Djuric'e uygun bir oyuncu profili çiziyor.

  • Nicola yönetimindeki Venezia'nın muhtemel ilk 11'i

    Dolayısıyla iki seçenek var: üçlü savunmayı sürdürmek ya da gidişatı değiştirmek için dörtlü savunmaya geçmek.

    İşte iki taktiksel diziliş:

    (3-5-2): Stankovic; Juan Jesus, Bella-Kotchap, Moreno; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams.

    (4-4-2): Stankovic; Mazzocchi, Juan Jesus, Bella-Kotchap, Haps; Hainaut, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
VEN

VEN

Serie A

17 Eki 2026

NAP

NAP