Nicola yönetimindeki Venezia nasıl oynayacak? Diziliş, yeni as oyuncular ve muhtemel 11

İlk altı haftada altı yenilgi alan Venezia, buna rağmen olumlu bir oyun sergilese de Stroppa'nın görevine son verme kararı aldı.

Yerine Davide Nicola geçecek. Nicola için resmî açıklama da yapıldı. Peki, Cremonese'nin eski teknik direktörünün gelişiyle neler değişecek?