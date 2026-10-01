İspanya Futbol Federasyonu'nun sağlık ekibi tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından, ülkesi adına çıktığı 38 milli maçta 7 gol atan kanat oyuncusunun rehabilitasyonuna odaklanabilmesi için milli takım kampından ayrılmasına karar verildi. Süreç boyunca Athletic Club'ın sağlık ekibi tamamen bilgilendirildi ve oyuncu artık kulübünün doğrudan gözetiminde ileri tedavi ve iyileşme sürecinden geçecek.

Bu aksilik, zorlu geçen dört maçlık milli ara döneminde İspanya için bir başka büyük darbe anlamına geliyor. Athletic Club yıldızı, sol dizinde bir sorun yaşayan savunmacı Eric Garcia ve kas problemleri nedeniyle kadrodan çıkan Alejandro Grimaldo'nun ardından kadrodan ayrılmak zorunda kalan üçüncü oyuncu oldu.