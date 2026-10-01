AFP
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Nico Williams, uyluk sakatlığı darbesi nedeniyle İspanya kadrosundan çekilmek zorunda kaldı
La Roja'ya sakatlık darbesi
Williams, sol uyluğunda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Takımı'nın kampından ayrılmak zorunda kaldı. Athletic Club kanat oyuncusu, sorunu La Roja'nın Sevilla'da Hırvatistan ile oynadığı son maçın ardından bildirdi ve bu durum, mevcut aradaki kalan milli maçlarda forma giyip giyemeyeceğine dair hemen şüphe yarattı. Sorunun dinlenmeyle geçebileceğine dair ilk umutlara rağmen oyuncu, perşembe günkü planlanan antrenmana katılamadı.
Williams'ın yokluğu, genç oyuncunun kanatlardaki hızı ve yaratıcılığına büyük ölçüde güvenen teknik direktör Luis de la Fuente için önemli bir darbe. Sağlık ekibi, takımın dinlenme sürecinde oyuncunun fiziksel durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdi ancak bacağındaki ağrının sürmesi, resmî olarak kadrodan çıkarılmasını zorunlu kıldı.
- AFP
İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki güçlü konumu
Williams, Wembley'de İngiltere'ye karşı oynanan ve heyecan dolu 3-2'lik galibiyetle sonuçlanan İspanya'nın açılış Uluslar Ligi zaferinde 55 dakika sahada kaldı. Athletic Club kanat oyuncusu daha sonra Hırvatistan'a karşı alınan 4-1'lik sonraki galibiyette oyuna sonradan girerek 22 dakika forma giydi ve attığı golle maça damgasını vurdu.
İspanya şu anda Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk iki maçtan aldığı tam altı puanla zirvede yer alıyor. İngiltere üçer puana sahip üçüncü sıradaki Hırvatistan'ın averajla önünde ikinci sırada bulunurken, Çekya ise henüz puanla tanışamadan grubun dibinde kalmaya devam ediyor.
İspanya'nın kabaran sakatlık listesi
İspanya Futbol Federasyonu'nun sağlık ekibi tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından, ülkesi adına çıktığı 38 milli maçta 7 gol atan kanat oyuncusunun rehabilitasyonuna odaklanabilmesi için milli takım kampından ayrılmasına karar verildi. Süreç boyunca Athletic Club'ın sağlık ekibi tamamen bilgilendirildi ve oyuncu artık kulübünün doğrudan gözetiminde ileri tedavi ve iyileşme sürecinden geçecek.
Bu aksilik, zorlu geçen dört maçlık milli ara döneminde İspanya için bir başka büyük darbe anlamına geliyor. Athletic Club yıldızı, sol dizinde bir sorun yaşayan savunmacı Eric Garcia ve kas problemleri nedeniyle kadrodan çıkan Alejandro Grimaldo'nun ardından kadrodan ayrılmak zorunda kalan üçüncü oyuncu oldu.
- Getty Images Sport
Yaklaşan maçlar ve grupta kalan fikstür
İspanya, cumartesi günü Oviedo'da Çekya'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Ardından, mevcut milli ara dönemindeki son karşılaşmada salı günü Hırvatistan deplasmanına gidecek. İspanya daha sonra, kasım ayında oynanacak kalan iki grup maçıyla A Ligi 3. Grup'taki kampanyasını tamamlayacak.
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