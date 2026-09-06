Bu gol, Nico'nun mayıs ayından bu yana ligdeki ilk golü oldu; o maçta Alaves'e karşı alınan galibiyette iki kez ağları sarsmıştı. Son düdüğün ardından genç kanat oyuncusu, takımın taktik anlayışını dönüştürdüğü için teknik direktör Edin Terzic'e övgü yöneltti.

Nico, "Sahip olduğumuz teknik direktör müthiş ve bunu sahada görebiliyorsunuz" dedi. "Bize mükemmel şekilde kavradığımız birçok yeni şey aşıladı."

Nico, "İkinci yarıda soyunma odasında yaptığı harika konuşmayla bizi gerçekten maçın içine soktu" diye ekledi. "Teknik direktörün oyun tarzından çok memnunuz."