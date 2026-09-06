Getty Images Sport
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Nico Williams lig hasretine son verdi, Athletic Bilbao Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti
Nico Williams, Athletic'e galibiyeti getirdi
Marca'ya göre Nico Williams, Athletic Bilbao'nun La Liga'daki sezonun ikinci galibiyetini ateşledi ve San Mames'te Atletico Madrid karşısında alınan 3-0'lık zaferde gol perdesini açtı. Athletic Bilbao, ikinci yarının başlarında bir dakikalık müthiş bir bölüm oynayarak Diego Simeone'nin ekibini dağıttı.
Nico, kardeşi Inaki Williams'ın şutunun ceza sahasına yönelmesinin ardından yaptığı kafa vuruşuyla açılış golünü attı.
Saniyeler sonra Nico ve Inaki, hızlı bir kontra atakta birlikte hareket ederek Robert Navarro'ya Athletic Bilbao'nun ikinci golünü hazırladı; ardından Oihan Sancet geç bir üçüncü gol ekleyerek galibiyeti tamamladı.
- AFP
Williams, Terzic'i "muhteşem" olarak nitelendirdi
Bu gol, Nico'nun mayıs ayından bu yana ligdeki ilk golü oldu; o maçta Alaves'e karşı alınan galibiyette iki kez ağları sarsmıştı. Son düdüğün ardından genç kanat oyuncusu, takımın taktik anlayışını dönüştürdüğü için teknik direktör Edin Terzic'e övgü yöneltti.
Nico, "Sahip olduğumuz teknik direktör müthiş ve bunu sahada görebiliyorsunuz" dedi. "Bize mükemmel şekilde kavradığımız birçok yeni şey aşıladı."
Nico, "İkinci yarıda soyunma odasında yaptığı harika konuşmayla bizi gerçekten maçın içine soktu" diye ekledi. "Teknik direktörün oyun tarzından çok memnunuz."
Terzic takımın cesaretini övdü
Terzic, takımının elit rakip karşısında maç planını uygulama biçiminden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Alman teknik direktör, San Mames'teki taraftarları överken Kang-In Lee'nin topu direğe gönderdiği erken pozisyonun ardından oyuncularının ortaya koyduğu cesarete dikkat çekti.
Athletic, maç boyunca akıllıca uyarlamalar yaptı ve Atletico'nun taktik değişikliklerini kontrol altına almak için ikinci yarıda üçlü savunmaya döndü.
Terzic, "Her zaman galibiyet için savaşmaya hazır bir takım görüyorum" dedi. "Benim için en önemli şey, nasıl tepki verdiğimizdi... gerçek bir cesaret gösterdik."
- Getty Images Sport
Odak Elche'ye çevrildi
Bu galibiyet, Athletic Bilbao’ya üst üste ikinci zaferini getirirken, lig sıralamasında istikrar sağlama yolunda da güçlü bir ivme kazandırdı.
Nico, deplasmandaki son galibiyetlerinin ardından alınan bu üç puanın çok değerli olduğunu vurguladı; bunun, kadroya Terzic’in uzun vadeli vizyonuna dair inanç verdiğini söyledi.
Terzic ise takımın, iyi formunu sürdürmek isterken dikkatini hemen cumartesi günkü Elche CF lig karşılaşmasına çevireceğinde ısrar etti.
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