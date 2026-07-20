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Neymar-WilliamsGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Nico Williams, Arjantin’i mağlup ettikleri ‘muhteşem’ final maçının ardından İspanya’nın Dünya Kupası zaferini ‘idolü’ Neymar’a adadı

N. Williams
Neymar
İspanya
İspanya - Arjantin
Arjantin
Dünya Kupası

İspanya'nın forvet oyuncusu Nico Williams, La Roja'nın Arjantin'i mağlup ederek elde ettiği tarihi Dünya Kupası finali zaferini "idolü" Neymar'a adadı. Athletic Club'ın yıldız oyuncusu, New York New Jersey Stadyumu'nda Ferran Torres'in galibiyet golü için uzatmalarda hayati bir asist yaptı ve ülkesinin ikinci dünya şampiyonluğunu kazanarak Fransa ve Uruguay ile eşit duruma gelmesini sağladı.

  • La Roja galibiyeti garantiledi

    Avrupa şampiyonu, uzatmalarda 10 kişi kalan rakibini mağlup ederek büyük kupayı başarıyla kazandı. Luis de la Fuente’nin takımı, maç boyunca tam anlamıyla üstünlük kurdu ve son derece defansif bir oyun sergileyen Arjantin karşısında toplam 20 şut kaydederken, rakip ise sadece üç şut atabildi. İkinci yarıda oyuna giren Williams, inatçı Albiceleste’ye aralıksız bir şut yağmuru yağdıran İspanyol hücum hattına anında katkı sağladı.

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    Williams, futbol idolünü övüyor

    24 yaşındaki oyuncu, maçın bitiş düdüğünün ardından sevincini gizleyemedi ve şaşırtıcı bir şekilde futbolun en büyük kupasını, Selecao ile son 16 turunda elenen Brezilya'nın 10 numaralı oyuncusuna adadı. Caze TV'ye konuşan Williams şöyle dedi: "Çok mutluyum, benim için bu en güzel şey. Neymar'ı idolüm olarak görüyorum, umarım bizi izliyordur, bu da onun için."

  • Torres tarihi zaferi garantiledi

    Kavurucu güneşin altında oynanan heyecanlı final maçı, uzatma devresinin başlamasından hemen önce galip gelen takımın lehine büyük ölçüde dönmüştü; Enzo Fernandez, Pau Cubarsi’ye yaptığı pervasız faul nedeniyle oyundan atılmıştı. Maçın kilidini açan gol nihayet uzatmaların ikinci yarısının başında geldi. Williams kanattan hızla ilerleyip muhteşem bir kafa vuruşuyla topu eski Manchester City forveti Ferran Torres'in önüne indirdi ve Torres de soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Aslında Williams maçın daha önceki dakikalarında bir gol atmıştı, ancak Mikel Merino'nun Nicolas Otamendi'ye yaptığı faul nedeniyle gol geçersiz sayılmıştı.

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    Bundan sonra ne olacak?

    Bu zaferle La Roja, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonluklarını aynı anda kazanan ilk ülke olarak tarihe geçti. Lamine Yamal gibi olağanüstü yeteneklere sahip genç bir kadronun, milli maç arası sonrasında bir sonraki turnuva döngüsüne girerken üstünlüğünü sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Williams, hak ettiği tatilin tadını çıkardıktan sonra dikkatini derhal Athletic Club’daki kulüp görevlerine yeniden verecek.