24 yaşındaki oyuncu, maçın bitiş düdüğünün ardından sevincini gizleyemedi ve şaşırtıcı bir şekilde futbolun en büyük kupasını, Selecao ile son 16 turunda elenen Brezilya'nın 10 numaralı oyuncusuna adadı. Caze TV'ye konuşan Williams şöyle dedi: "Çok mutluyum, benim için bu en güzel şey. Neymar'ı idolüm olarak görüyorum, umarım bizi izliyordur, bu da onun için."