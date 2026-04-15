Sport Bild'e göre, Nico Schlotterbeck'in bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılma ihtimali hâlâ var. Zira savunma oyuncusu, yenilenen sözleşmesine sadece üç kulüp tarafından devreye sokulabilecek bir serbest kalma maddesi ekletti.
Nico Schlotterbeck, yeni sözleşmesindeki özel bir madde sayesinde önümüzdeki yaz yine de transfer olabilir
Sky Sport daha önce Bayern Münih'in de 26 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilendiğini, ancak bu yaz Alman oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyebilecek kulüpler arasında yer almadığını bildirmişti.
Geçen hafta cuma günü Schlotterbeck, sözleşmesini 2031 ortasına kadar dört yıl uzattı. Ancak merkez savunma oyuncusu, bu uzatma sırasında, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra devreye girebilecek bir serbest kalma maddesi eklemiş olduğu iddia ediliyor.
Bu maddeye hak kazanan kulüpler Liverpool, Real Madrid ve henüz adı açıklanmayan bir kulüp. Hem Liverpool hem de Real Madrid için bu yaz savunma hattını güçlendirmek çok arzu edilir. Anfield'da Ibrahima Konaté'nin sona eren sözleşmesini uzatması gerekiyor, Virgil van Dijk'ın geleceği ise hiç de kesin değil. Real Madrid'de ise Antonio Rüdiger ve David Alaba da sözleşmelerinin son yılında bulunuyor. Ayrıca Éder Militão'nun sakatlık geçmişi de ek şüpheler yaratıyor.
Sport Bild'e göre, Schlotterbeck'in satın alma maddesi transfer döneminin tamamı boyunca geçerli değil. Söylentilere göre bu madde yalnızca temmuz ortasına kadar geçerli. Dolayısıyla, bu maddeyi devreye sokmak isteyen kulüpler, o tarihten önce kararlarını vermelidir. Ancak Ruhr Nachrichten, maddenin Ağustos sonunda Bundesliga'nın başlamasına kadar geçerli olacağını iddia ediyor ve kaynaklar transfer bedelinin yaklaşık 50 ila 60 milyon euro arasında olduğunu belirtiyor. Eğer son tarih gerçekten Temmuz ortasıysa, Dortmund'un bir yedek oyuncu transfer etmek için fazla zamanı kalmadı.
Schlotterbeck, Freiburg'dan transfer olduğundan bu yana Die Schwarzgelben formasıyla 156 maça çıktı. Bu maçlarda 10 gol attı ve 18 asist yaptı. Bu sezon da savunma oyuncusu, savunmanın merkezinde yine önemli bir rol oynuyor. Şu ana kadar 32 maça çıktı ve bu maçlarda dört gol attı. Bundesliga'da beş hafta kalırken Dortmund, ikinci sırayı garantilemiş görünüyor. 64 puanı olan Alman kulübü, lider Bayern'in (76) oldukça gerisinde yer alırken, üçüncü sıradaki VfB Stuttgart ile arasındaki fark ise sekiz puan.