Nico Schlotterbeck, yeni sözleşmesindeki özel bir madde sayesinde önümüzdeki yaz yine de transfer olabilir

Sky Sport daha önce Bayern Münih'in de 26 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilendiğini, ancak bu yaz Alman oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyebilecek kulüpler arasında yer almadığını bildirmişti.

Geçen hafta cuma günü Schlotterbeck, sözleşmesini 2031 ortasına kadar dört yıl uzattı. Ancak merkez savunma oyuncusu, bu uzatma sırasında, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra devreye girebilecek bir serbest kalma maddesi eklemiş olduğu iddia ediliyor.

Bu maddeye hak kazanan kulüpler Liverpool, Real Madrid ve henüz adı açıklanmayan bir kulüp. Hem Liverpool hem de Real Madrid için bu yaz savunma hattını güçlendirmek çok arzu edilir. Anfield'da Ibrahima Konaté'nin sona eren sözleşmesini uzatması gerekiyor, Virgil van Dijk'ın geleceği ise hiç de kesin değil. Real Madrid'de ise Antonio Rüdiger ve David Alaba da sözleşmelerinin son yılında bulunuyor. Ayrıca Éder Militão'nun sakatlık geçmişi de ek şüpheler yaratıyor.