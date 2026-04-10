Nico Schlotterbeck sonunda sözleşme imzaladı! Borussia Dortmund, Real Madrid'e transfer konusunda büyük bir darbe vurarak oyuncuyla uzun vadeli sözleşme uzattığını doğruladı
Çıkış spekülasyonlarına son vermek
Bu açıklama, 26 yaşındaki oyuncunun kulüpteki geleceğine dair uzun süredir devam eden belirsizliği sona erdirdi. Son haberlerde, uzayan sözleşme görüşmelerinin BVB yönetimini zor durumda bıraktığı ve Real Madrid, Bayern Münih gibi kulüplerin ilgisi nedeniyle yaz aylarında ayrılabileceği endişesiyle taraftarların tedirgin olduğu belirtiliyordu. Schlotterbeck, 2031 yılına kadar sözleşme imzalayarak bu söylentileri kesin bir şekilde susturdu.
Schlotterbeck genişletme projesi kilit öneme sahip görülüyor
Kulübün merkezinde bir konuşma yapan CEO Carsten Cramer, anlaşmanın önemini vurguladı: "Nico Schlotterbeck ile yapılan sözleşme uzatması son derece büyük önem taşıyor. O, hem bir oyuncu hem de bir kişilik olarak bizim için çok değerli. Nico da kulübümüzde sahip olduğu şeyin farkında. Kendisine büyük değer veriliyor ve burada önemli bir şey inşa ettiğimizi hissediyor. Bu nedenle, gelecek yıl sona erecek olan sözleşmesini planlanandan önce uzatabildiğimiz için çok mutluyuz."
Savunmanın kalbindeki lider
Schlotterbeck, 2022 yılında Freiburg'dan transfer olduğundan bu yana Siyah-Sarılar için vazgeçilmez bir isim haline geldi. Dortmund'da geçirdiği süre boyunca sol ayaklı stoper, resmi maçlarda 155 kez forma giydi, 10 gol attı ve 18 asist yaptı. Güvenilir performansı sayesinde Almanya milli takımında 25 kez forma giyen oyuncu, Avrupa'nın en yetenekli savunma oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.
Sportif direktör Lars Ricken, sezonun son düzlüğüne girmeden önce anlaşmanın şartlarını kesinleştirmiş olmaktan duyduğu rahatlığı dile getirdi. "Hedefimize ulaştık. Bu benim için önemliydi. Nico, BVB'de ve milli takımda bir lider. Son zamanlarda geçirdiği ciddi sakatlığın ardından bu kadar çabuk tekrar en üst seviyeye ulaşmasından dolayı mutluyuz. Bu, onun iradesini ve kalitesini gösteriyor," dedi Ricken.
Dortmund projesine bağlılık
Schlotterbeck için beş yıllık sözleşme uzatma kararı, hafife alınacak bir karar değildi. Başka kulüplerden gelen ilgilere rağmen, savunma oyuncusu Dortmund’da inşa edilen projenin, zirveye ulaşması ve nihayet kulübün tutkulu taraftarlarına büyük kupaları geri getirmesi için doğru ortam olduğuna inanıyor.
Müzakereleri değerlendiren Schlotterbeck, "BVB ile sözleşmemi uzattığım için gerçekten mutluyum. Benim için önemli bir karar olduğu için bilinçli olarak zamanımı aldım" dedi.
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman iyi görüşmeler yaptık, ancak bu benim için bir veya iki hafta sonra tamamlanan bir süreç değildi. Yetkililer bana iyi bir plan sundu ve kulüpte neye sahip olduğumu biliyorum. Hedefim Dortmund ile birlikte şampiyonluklar kazanmak."