Nico Schlotterbeck sonunda sözleşme imzaladı! Borussia Dortmund, Real Madrid'e transfer konusunda büyük bir darbe vurarak oyuncuyla uzun vadeli sözleşme uzattığını doğruladı

Schlotterbeck, 2022 yılında Freiburg'dan transfer olduğundan bu yana Siyah-Sarılar için vazgeçilmez bir isim haline geldi. Dortmund'da geçirdiği süre boyunca sol ayaklı stoper, resmi maçlarda 155 kez forma giydi, 10 gol attı ve 18 asist yaptı. Güvenilir performansı sayesinde Almanya milli takımında 25 kez forma giyen oyuncu, Avrupa'nın en yetenekli savunma oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Sportif direktör Lars Ricken, sezonun son düzlüğüne girmeden önce anlaşmanın şartlarını kesinleştirmiş olmaktan duyduğu rahatlığı dile getirdi. "Hedefimize ulaştık. Bu benim için önemliydi. Nico, BVB'de ve milli takımda bir lider. Son zamanlarda geçirdiği ciddi sakatlığın ardından bu kadar çabuk tekrar en üst seviyeye ulaşmasından dolayı mutluyuz. Bu, onun iradesini ve kalitesini gösteriyor," dedi Ricken.