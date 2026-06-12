Sözleşmeye bir çıkış maddesi eklenmesi, Dortmund taraftarlarının bir kesiminde büyük tepki uyandırsa da, Alman efsane Lothar Matthäus bu anlaşmayı her iki taraf için de mantıklı bir uzlaşma olarak savundu.

Matthaus, özellikle Bayern Münih gibi büyük yerel rakiplerin geçmişteki ilgisi göz önüne alındığında, bu uzatmanın Dortmund'un mali durumunu korurken oyuncunun kariyer hedeflerini de gözettiğini vurguladı. O şöyle konuştu: "Mesele her zaman onun bir sonraki adımı atmak istemesiydi.

Öte yandan, o da Borussia Dortmund'a bağlı. Ancak Real Madrid kapıyı çalarsa, kapıyı açık tutmak istersiniz, en azından içinden geçebileceğiniz küçük bir aralık bırakmak istersiniz."