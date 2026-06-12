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Nico Schlotterbeck, Real Madrid'in ilgisine yanıt verirken, Jose Mourinho ise Borussia Dortmund'un stoperinin özel serbest kalma maddesini devreye sokmaya can atıyor
Madrid, Dortmund'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor
Madrid teknik direktörü Mourinho, Schlotterbeck’in Dortmund sözleşmesindeki 50 ila 60 milyon avro arasında değer biçilen belirli bir serbest kalma maddesini devreye sokmak için sabırsızlanıyor. Sky Sport ve SPORT BILD’e göre, İspanyol devi yaz transferi konusunda savunma oyuncusunun menajeriyle temasa geçti bile. Önemli bir nokta olarak, bu ayrılma opsiyonu sadece üç seçkin kulüple sınırlı olup, Liverpool ve Real Madrid’in bu kulüplerden ikisi olduğu teyit edildi.
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Schlotterbeck uluslararası bir bakış açısı talep ediyor
Turnuvanın açılış maçı öncesinde Almanya'nın ABD'deki kampından konuşan Schlotterbeck, medyada giderek artan spekülasyonlara değindi. 26 yaşındaki oyuncu, kendisini İspanyol devleriyle ilişkilendiren transfer söylentilerini kabul etmekle birlikte, önceliklerinin hâlâ Julian Nagelsmann yönetimindeki milli takımda olduğunu vurguladı.
Oyuncu, "Evet, elbette medyadan bu tür haberleri duyuyorsunuz, ancak temelde bunu birkaç hafta önce de söylemiştim: Şu anda tüm odak noktam Dünya Kupası ve ilk maç. Katar'da böyle bir açılış maçının nasıl sonuçlanabileceğini gördük. Bu son derece önemli, bu yüzden bu konuyu duymuş olsam da kafamda hiç yer etmiyor" dedi.
Matthaus tartışmalı maddeyi savunuyor
Sözleşmeye bir çıkış maddesi eklenmesi, Dortmund taraftarlarının bir kesiminde büyük tepki uyandırsa da, Alman efsane Lothar Matthäus bu anlaşmayı her iki taraf için de mantıklı bir uzlaşma olarak savundu.
Matthaus, özellikle Bayern Münih gibi büyük yerel rakiplerin geçmişteki ilgisi göz önüne alındığında, bu uzatmanın Dortmund'un mali durumunu korurken oyuncunun kariyer hedeflerini de gözettiğini vurguladı. O şöyle konuştu: "Mesele her zaman onun bir sonraki adımı atmak istemesiydi.
Öte yandan, o da Borussia Dortmund'a bağlı. Ancak Real Madrid kapıyı çalarsa, kapıyı açık tutmak istersiniz, en azından içinden geçebileceğiniz küçük bir aralık bırakmak istersiniz."
- Getty Images Sport
Başlangıç testleri geleceği belirler
Schlotterbeck, Pazar günü Houston'da Curacao ile oynanacak Almanya'nın grup açılış maçında Jonathan Tah'ın yanında forma giyerek hemen bir sınava çıkacak. Turnuvada göstereceği güçlü performans, transfer dönemi resmen başladığında Madrid ile Liverpool arasında yaz transfer savaşını kaçınılmaz olarak hızlandıracaktır.
Dortmund, yıldız savunma oyuncusu için kaçınılmaz olarak gelecek tekliflere hazırlıklı olmalı ve aynı zamanda yaklaşan lig sezonu için kadrosunu güçlendirmek üzere potansiyel savunma oyuncularını gözlemlemelidir.