Nico Schlotterbeck'in tartışmalı "rüya kulüp" serbest kalma maddesi, Almanya'nın efsane futbolcusunun yıldız savunmacı için Real Madrid'e transfer olacağını öne sürmesiyle Borussia Dortmund'un yararına oluyor

Sky Germany'ye konuşan Matthaus, Schlotterbeck'in sadece gelecekteki olasılıkları açık tutmak istediğini açıkladı. Matthaus, üst düzey oyuncuların doğal olarak Avrupa'nın en büyük kulüplerindeki fırsatları takip ettiğini ve bu tür maddelerin modern sözleşmelerde giderek daha yaygın hale geldiğini belirtti.

"Mesele her zaman onun bir sonraki adımı atmak istemesi oldu," dedi. "Öte yandan, o Borussia Dortmund'a da bağlı. Ancak Real Madrid kapıyı çalarsa, kapıyı açık tutmak istersiniz, en azından içinden geçebileceğiniz küçük bir aralık bırakmak istersiniz.

"Eğer taraftarlar şimdi 'Oh, o zaman artık tam olarak bağlı değil' derse – bu doğru değil. Kalbi Dortmund'da olacak. Ama o kapıyı açık tutmak istiyor. İyi bir Dünya Kupası'nın ardından, Almanya'nın da doğal olarak fayda sağlayacağı başka bir teklifi bekleyebiliyorsa, o zaman bu durum [Dayot] Upamecano için de, [Jamal] Musiala için de, tüm oyuncular için de geçerlidir – bazıları için biraz daha erken, bazıları için biraz daha geç. Ve eğer bu seçeneği varsa, bunu kendi lehine kullanmasına izin verilmeli, örneğin Real Madrid'de oynama şansı yakalayabilmesi için. Bu belki de bir hayalin gerçekleşmesi olur ve Borussia Dortmund'dan bile daha büyük bir şey olur."