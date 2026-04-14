Nico Schlotterbeck'in tartışmalı "rüya kulüp" serbest kalma maddesi, Almanya'nın efsane futbolcusunun yıldız savunmacı için Real Madrid'e transfer olacağını öne sürmesiyle Borussia Dortmund'un yararına oluyor
Matthaus, Schlotterbeck'in sözleşme maddesini destekliyor
Schlotterbeck’in Dortmund ile yakın zamanda uzatılan sözleşmesi, “hayalindeki kulübe” transfer olmasını sağlayan özel bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktıktan sonra gündeme oturdu. Bu madde taraftarları ikiye böldü; bazıları savunma oyuncusunun Bundesliga takımına olan uzun vadeli bağlılığını sorguladı. Ancak Alman futbol efsanesi Matthaus, bu maddenin makul bir uzlaşma olduğunu düşünüyor. Ona göre bu düzenleme, Schlotterbeck’in zirveye ulaşma hırsını kabul ederken, Dortmund’un da şu anda en önemli savunma oyuncularından birini kadrosunda tutmasına olanak tanıyor.
Matthaus, hırsın sadakatsizlik anlamına gelmediğini vurguluyor
Sky Germany'ye konuşan Matthaus, Schlotterbeck'in sadece gelecekteki olasılıkları açık tutmak istediğini açıkladı. Matthaus, üst düzey oyuncuların doğal olarak Avrupa'nın en büyük kulüplerindeki fırsatları takip ettiğini ve bu tür maddelerin modern sözleşmelerde giderek daha yaygın hale geldiğini belirtti.
"Mesele her zaman onun bir sonraki adımı atmak istemesi oldu," dedi. "Öte yandan, o Borussia Dortmund'a da bağlı. Ancak Real Madrid kapıyı çalarsa, kapıyı açık tutmak istersiniz, en azından içinden geçebileceğiniz küçük bir aralık bırakmak istersiniz.
"Eğer taraftarlar şimdi 'Oh, o zaman artık tam olarak bağlı değil' derse – bu doğru değil. Kalbi Dortmund'da olacak. Ama o kapıyı açık tutmak istiyor. İyi bir Dünya Kupası'nın ardından, Almanya'nın da doğal olarak fayda sağlayacağı başka bir teklifi bekleyebiliyorsa, o zaman bu durum [Dayot] Upamecano için de, [Jamal] Musiala için de, tüm oyuncular için de geçerlidir – bazıları için biraz daha erken, bazıları için biraz daha geç. Ve eğer bu seçeneği varsa, bunu kendi lehine kullanmasına izin verilmeli, örneğin Real Madrid'de oynama şansı yakalayabilmesi için. Bu belki de bir hayalin gerçekleşmesi olur ve Borussia Dortmund'dan bile daha büyük bir şey olur."
Dortmund, gelecekteki bir transferden kazanç sağlayabilir
Matthaus ayrıca, Dortmund'un bu maddeyi kabul ederek aslında pazarlık gücünü artırdığını savundu. Schlotterbeck, 2031 yılına kadar kulübe bağlı; bu da büyük bir kulüp onu transfer etmeye kalkışırsa BVB'nin önemli bir koz elinde tuttuğu anlamına geliyor.
Matthaus, "Borussia Dortmund için bu şu anlama geliyor: Schlotterbeck'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor; kulüp 2026'da transfer ücreti alacaktı, ancak 2027'de alamayacaktı. Yani kulübün elinde bir koz vardı" diye açıkladı. "Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala kazanabilecekleri 30 veya 35 milyon euro yerine, BVB belki de 60 milyon euro transfer ücreti alabilir. Bu, Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası'ndan erken elenmeleri nedeniyle bu yıl kaçırdıkları miktardan yaklaşık 25 ila 30 milyon euro daha fazla. Ve bu şekilde bunu telafi edebilirler."
Şimdi ne olacak?
Şu an için Schlotterbeck, Dortmund’un savunma düzeninde kilit bir rol oynamaya devam ediyor. BVB, 29 maçta topladığı 64 puanla Bundesliga sıralamasında ikinci sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih’in 12 puan gerisinde. Takımın bir sonraki maçı Cumartesi günü Hoffenheim ile oynanacak.