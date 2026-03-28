Paz’ın İtalya’daki yükselişi adeta yıldırım hızında oldu. Cesc Fabregas’ın gözetiminde Arjantinli milli oyuncu, 33 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetmiş ve Como’yu Serie A sıralamasında dördüncü sıraya taşımıştır. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen piyasa değeri tahmini 65 milyon avroya fırlamış ve teknik becerisi ile yaratıcı performansına dikkat çeken Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmiştir.

Artan ilgiye rağmen Como, Avrupa kupalarına katılma mücadelesini önemli bir koz olarak kullanarak Paz'ı kadrosunda tutmayı umuyor. Real Madrid, 2028 yılına kadar oyuncunun haklarının %50'sine sahip olsa da, Como'nun etkileyici performansı, kulübün bu önemli oyuncuyu eski kulübünden uzak tutmasına yardımcı olabilir.