Nico Paz, Real Madrid'i geri çevirecek mi? İspanyol devi 9 milyon avroluk uygun fiyatlı transferi gözlerken, Como yöneticisi yıldız oyuncuyu kalmaya ikna edebileceğinden emin
Serie A'nın gündemdeki ismi, transfer savaşını alevlendiriyor
Paz’ın İtalya’daki yükselişi adeta yıldırım hızında oldu. Cesc Fabregas’ın gözetiminde Arjantinli milli oyuncu, 33 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetmiş ve Como’yu Serie A sıralamasında dördüncü sıraya taşımıştır. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen piyasa değeri tahmini 65 milyon avroya fırlamış ve teknik becerisi ile yaratıcı performansına dikkat çeken Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmiştir.
Artan ilgiye rağmen Como, Avrupa kupalarına katılma mücadelesini önemli bir koz olarak kullanarak Paz'ı kadrosunda tutmayı umuyor. Real Madrid, 2028 yılına kadar oyuncunun haklarının %50'sine sahip olsa da, Como'nun etkileyici performansı, kulübün bu önemli oyuncuyu eski kulübünden uzak tutmasına yardımcı olabilir.
Real Madrid’in karşı konulmaz 9 milyon avroluk fırsatı
Real Madrid, Paz'ın geleceği konusunda son derece güçlü bir konumda bulunuyor. Ağustos 2024'te Paz, yeni Serie A'ya yükselen Como kulübüyle 6 milyon avroya dört yıllık bir sözleşme imzaladı; ancak İspanyol devi, akıllıca bir hamle yaparak sözleşmeye sadece 9 milyon avro değerinde bir geri alım maddesi ekledi. Paz'ın şu anki piyasa değerinin bu rakamın yaklaşık yedi katı olduğu göz önüne alındığında, Florentino Perez için bu maddeyi devreye sokmak, onu Álvaro Arbeloa'nın kadrosuna dahil etmek ya da büyük bir kârla satmak niyetinde olsun, bir formalite olarak görülüyor.
Paz, 2016 yılında Real Madrid'in La Fábrica'sına katıldı ve Ocak 2022'de Castilla ile ilk profesyonel maçına çıktı. Daha sonra Kasım 2023'te Braga karşısında ilk kez A takım ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi ve sonunda Real Madrid formasıyla 8 maça çıkıp 1 gol attı.
Como başkanı, Paz'ın reddi konusunda iyimserliğini koruyor
Como'nun sportif direktörü Carlalberto Ludi, bu durumla ilgili açıklamalarda bulunarak, Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki ortamın orta saha oyuncusunu tatmin etmeye yeteceğine olan güvenini dile getirdi. Radio Radio TV'ye konuşan Ludi, "Nico Paz burada mutlu. Avrupa kupalarına katılma ihtimali, onu kalmaya ikna edebilir" dedi.
Ludi, durum dayanılmaz hale gelene kadar kulübün büyük takımların ilgisinden etkilenmeyeceği konusunda kararlı. Ludi, "Kalmaya devam etme ihtimali var. Burası genç oyuncular için ideal bir ortam: sıcak, hırslı ve gelişime odaklı," diye ekledi. "Er ya da geç birinin ayrılacağı zaman gelecek, ama şu anda öyle bir hisse kapılmıyoruz. Ona sunabileceğimiz imkanları göz önüne alırsak, şu anda ayrılmasından endişe duymuyoruz."
Fabregas faktörü ve Avrupa hayalleri
Paz ile teknik direktör Fabregas arasındaki ilişki, bu başarı öyküsünün arkasındaki itici güç olmuştur. Ludi, kulüpteki uyumu vurgulayarak şöyle konuştu: "Cesc'in hedefleri ile kulübün hedefleri arasında tam bir uyum var; onun en iyi şekilde çalışabilmesi için elimizden gelen tüm imkânları sunuyoruz. Kontrol edemeyeceğimiz bir durum ortaya çıkana kadar birlikte yolumuza devam edeceğiz." Como, Madrid'e geri dönüşün getireceği prestijden daha ağır basmasını umduğu şeyin işte bu istikrar olduğunu düşünüyor.