27 Mart Cumartesi ile 28 Mart Pazar gecesi arasında Arjantin, Dünya Kupası öncesinde Moritanya ile bir hazırlık maçı oynadı. Buenos Aires'teki Alberto Jose Armando Stadyumu'nda oynanan maç, Lionel Scaloni'nin takımının 2-1 galibiyetiyle sona erdi. İlk on birde yer alan tek Serie A oyuncusu, Como'nun ofansif orta saha oyuncusu Nico Paz'dı: Maça ilk dakikadan itibaren başlayan Paz, bir gol attı ve maçın en iyi oyuncusu seçildi. 2004 doğumlu oyuncu, ilk yarının 30. dakikasında Enzo Fernandez'in açtığı skoru ikiye katlayarak 2-0'lık golü attı.
Nico Paz, Messi'nin gözleri önünde bir serbest vuruşla Arjantin formasıyla ilk golünü attı: Moritanya'ya karşı 2-1; Enzo Fernandez de gol attı
NICO PAZ'IN GOLÜ
Nico Paz için bu, Arjantin formasıyla attığı ilk gol oldu; orta saha çizgisinden, kalecinin karşı köşesine doğru, barajın açığını değerlendirerek sol ayağıyla alçak bir vuruşla attığı bir serbest vuruş. Bu gol, yedek kulübesinde bulunan ve ikinci yarı başında tam da Como'lu oyuncunun yerine oyuna girecek olan Leo Messi'nin gözleri önünde gerçekleşti. O serbest vuruşu kullanabilecek oyuncular arasında Enzo Fernandez ve Thiago Almada da vardı. Üçlü, nasıl vuracaklarını belirlemek için kısa bir görüşme yaptı ve sonunda Nico Paz topu ağlara gönderdi.
SAHADA OYNAYAN DİĞER SERIE A OYUNCUSU
Maç boyunca ligimizden başka hiçbir oyuncu oyuna girmedi; yedek kulübesinde Como'nun orta saha oyuncusu Maximo Perrone de vardı, ancak 90 dakika boyunca oyuna girmedi. Buna karşılık, Moritanya'nın ilk 11'inde, 4-4-2 dizilişinde orta sahada Lecce'nin orta saha oyuncusu Oumar Ngom yer aldı ve maçın bitimine 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala oyundan çıktı. Arjantin'in bir sonraki maçı yine bir dostluk maçı olacak ve 31 Mart Salı ile 1 Nisan Çarşamba gecesi saat 01.15'te Zambiya ile oynanacak.