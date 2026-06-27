Nico Paz kalıyor! Como, Real Madrid’in 60 milyon avroluk teklifini kabul etti; La Liga devi, anlaşmaya daha yüksek bir geri alım maddesi ekledi

Karmaşık müzakereler, iki yaz önce akademi mezununu sadece 6 milyon avroya İtalya’ya getiren ilk anlaşmanın yapısal olarak yeniden düzenlenmesini gerektirdi. İlk anlaşmada, Los Blancos %50 satış payı ve üç sezon boyunca kademeli geri alım maddelerine sahipti; 10 milyon avroluk ikinci son tarih ise önümüzdeki Salı günü dolacak. Yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun projesi için acil sermaye yaratmak isteyen Madrid, bu kozunu kullanarak dört yıllık taksitler halinde yapılandırılmış 60 milyon avroluk yeni paketi müzakere ederken, gelecek yaz için 80 milyon avroluk revize edilmiş bir geri alım opsiyonu da belirledi.