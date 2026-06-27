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Nico Paz kalıyor! Como, Real Madrid’in 60 milyon avroluk teklifini kabul etti; La Liga devi, anlaşmaya daha yüksek bir geri alım maddesi ekledi
Como, Paz’ın geleceğini güvence altına aldı
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, transfer piyasasında yaşanan dramatik bir gelişmeyle Como, Paz’ı Real’den 60 milyon avroluk önemli bir bedel karşılığında geri satın almayı kabul etti. İtalyan kulübü, yaklaşan son tarih öncesinde İspanyol devinin orijinal indirimli geri alım opsiyonunu kullanmasını engellemek için kararlı bir adım attı. Bu rekor niteliğindeki finansal harcama, yüksek potansiyelli Arjantinli oyun kurucunun en az bir sezon daha göl kıyısındaki kulüpte kalmasını garanti altına alıyor ve takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi ilk sezonuna girerken kadronun belkemiği olmasını sağlıyor.
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Talisman projeye destek veriyor
21 yaşındaki Paz, son iki sezondur Como için vazgeçilmez bir isim olmuştur. Geçen sezon, göl kenarındaki kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanmasında önemli rol oynayan oyuncu, Serie A'da tam 12 gol attı. Madrid'in sözleşmesindeki bedel maddesini devreye sokarak onu gelecek sezon kadrosuna katması beklenirken, Inter de bu yaz onu kadrosuna katmak için İspanyol devinin talep ettiği yüksek bedeli ödemeye hazırdı. Ancak Como, hızlı hareket ederek oyuncunun şimdilik Cesc Fabregas'ın kadrosunda kalmasını sağladı.
Madrid, gelecekteki kontrolü elinde tutuyor
Karmaşık müzakereler, iki yaz önce akademi mezununu sadece 6 milyon avroya İtalya’ya getiren ilk anlaşmanın yapısal olarak yeniden düzenlenmesini gerektirdi. İlk anlaşmada, Los Blancos %50 satış payı ve üç sezon boyunca kademeli geri alım maddelerine sahipti; 10 milyon avroluk ikinci son tarih ise önümüzdeki Salı günü dolacak. Yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun projesi için acil sermaye yaratmak isteyen Madrid, bu kozunu kullanarak dört yıllık taksitler halinde yapılandırılmış 60 milyon avroluk yeni paketi müzakere ederken, gelecek yaz için 80 milyon avroluk revize edilmiş bir geri alım opsiyonu da belirledi.
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Şampiyonlar Ligi sınavı bekliyor
Como, zorlu ve çok cepheli bir sezon için rekabetçi bir kadro oluşturmaya devam ederken, bu muazzam finansal yatırımı Finansal Adil Oyun kurallarıyla dengelemek zorundadır. Kulübün en değerli yıldızını kadroda tutmak, Stadio Sinigaglia’da yaşanacak eşi benzeri görülmemiş bir Avrupa macerası öncesinde, kulübün tutkulu taraftarları için muazzam bir moral kaynağı oluşturuyor. Dikkatler, yaklaşan yaz transfer dönemine yöneliyor; yönetim, Fabregas’ın yıldızlarla dolu orta saha kadrosunu tamamlayacak savunma takviyeleri yapmayı hedefliyor.