Nico Paz, Inter ile ilgili transfer söylentilerini yalanladı ve Real Madrid'deki geleceği hakkında konuştu; Como'nun yıldızı Cesc Fabregas yönetiminde parlıyor
Orta saha oyuncusu, Nerazzurri ile temas kurduğunu yalanladı
Como, sezonun kritik bir dönemine hazırlanırken, Paz geleceği hakkında artan spekülasyonlara yanıt verdi. Yaratıcı orta saha oyuncusu, Inter'e transfer olacağı yönündeki iddiaların odağında yer alıyor; iki kulüp şu anda Coppa Italia finaline kalmak için yüksek riskli bir mücadele içinde.
Fabregas'ın rehberliği belirleyici oldu
İtalya'daki etkileyici performansının yarattığı gürültüye rağmen, 21 yaşındaki oyuncu söylentiler konusunda kararlı bir tavır sergiledi ve tüm dikkatini Como'ya verdiğini vurguladı.
Sport Mediaset'e verdiği demeçte, "Nerazzurri ile hiçbir zaman bir şey olmadı" dedi. Uzun vadeli geleceği ve Bernabeu'ya olası dönüşüyle ilgili olarak ise şunları ekledi: "Real Madrid'e dönüş mü? Şu anda bunu düşünmüyorum; %100 Como'ya odaklanmış durumdayım. İyi bir sezon geçiriyoruz; dürüst olmak gerekirse, bu kadar iyi olacağını beklemiyorduk. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, sonra geleceği düşünürüz."
Inter, oyuncunun yakın planlarında yer almıyor olsa da, Real Madrid akademi mezununun gelişimini takip etmeye devam ediyor. Los Blancos'un Arjantinli oyuncu için geri alım opsiyonu olduğu bildiriliyor ve oyuncunun İtalya'daki performansı, bu yaz İspanya'nın başkentine dönüşünün gündemde olabileceğini gösteriyor.
Fabregas’ın etkisi, orta saha oyuncusunun parladığı bu sezonda önemli bir faktör oldu. Eski Arsenal ve Barcelona yıldızı, Como’da geniş bir oyun tarzı benimsedi ve genç oyuncunun orta sahada başarılı olması için mükemmel bir zemin hazırladı.
Paz, teknik direktörünün etkisini şöyle açıkladı: "Fabregas mı? O en önemli faktördü. Bize çok güveniyor: genç bir teknik direktör, futbol için yaşayan ve benim istediğim şekilde oynamama izin veren biri. Bu çok önemli."
Como, tarihi kupa finaline göz dikti
Paz, bu süreç boyunca ayaklarını yere sağlam basmış ve bir süper kulübe vaktinden önce geri dönmek yerine A takımda forma giymeyi öncelikli tutmuştur. Paz'ın en büyük önceliği, Coppa Italia yarı finalinde Inter ile oynanacak kritik rövanş maçı. İlk maç 0-0 sona erdiğinden, maçın gerginliği devam ediyor. Ayrıca, kısa süre önce Serie A'da Inter'e 4-3 yenildiler, bu da intikam alma ve Coppa Italia finaline yükselme arzularını daha da artıracaktır. Ancak bundan önce, önce Sassuolo ile karşılaşacaklar.