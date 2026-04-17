Nico Paz, Inter ile ilgili transfer söylentilerini yalanladı ve Real Madrid'deki geleceği hakkında konuştu; Como'nun yıldızı Cesc Fabregas yönetiminde parlıyor

İtalya'daki etkileyici performansının yarattığı gürültüye rağmen, 21 yaşındaki oyuncu söylentiler konusunda kararlı bir tavır sergiledi ve tüm dikkatini Como'ya verdiğini vurguladı.

Sport Mediaset'e verdiği demeçte, "Nerazzurri ile hiçbir zaman bir şey olmadı" dedi. Uzun vadeli geleceği ve Bernabeu'ya olası dönüşüyle ilgili olarak ise şunları ekledi: "Real Madrid'e dönüş mü? Şu anda bunu düşünmüyorum; %100 Como'ya odaklanmış durumdayım. İyi bir sezon geçiriyoruz; dürüst olmak gerekirse, bu kadar iyi olacağını beklemiyorduk. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, sonra geleceği düşünürüz."

Inter, oyuncunun yakın planlarında yer almıyor olsa da, Real Madrid akademi mezununun gelişimini takip etmeye devam ediyor. Los Blancos'un Arjantinli oyuncu için geri alım opsiyonu olduğu bildiriliyor ve oyuncunun İtalya'daki performansı, bu yaz İspanya'nın başkentine dönüşünün gündemde olabileceğini gösteriyor.