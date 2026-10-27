Como, Torino karşısında geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı. Bu akşam saat 20.45'te Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanan Serie A 9. hafta maçının ardından Ignazio Abate yönetimindeki Torino 13 puanda kalarak sekizinci sıradaki yerini korurken Cesc Fabregas'ın takımı Como 20 puana yükseldi.





Maça iyi başlayan Como'nun Douvikas ile bulduğu gol, milimetrik bir ofsayt nedeniyle iptal edildi; takım ayrıca Braganca'nın ceza sahasında Da Cunha'ya müdahalesine itiraz etti. Ardından Torino, Adams'ın golüyle öne geçti ve ilk yarının son bölümünde agresif oynayıp büyük riskler almadan üstünlüğünü haklı çıkarır gibi göründü. İkinci yarıda Como'nun topa sahip olma oranı giderek artarken üç şut üst direkten döndü (biri ev sahibinin, ikisi konuk ekibin). Fabregas'ın takımı 84. ve 92. dakikalar arasında maçı çevirdi. Önce Ramon'un golünde asist yapan, ardından güzel bir kafa golü atan Nico Paz maçın yıldızıydı. Uzatma dakikalarında Baturina skoru belirledi.





TORINO-COMO 1-3

GOLLER: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)