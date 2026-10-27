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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Nico Paz’ın yıldızlaştığı Como, Torino deplasmanında geriden gelerek kazandı

Torino - Como
Serie A
Torino
Como

Torino-Como 1-3: Adams, Ramon, Nico Paz ve Baturina gol attı

Como, Torino karşısında geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı. Bu akşam saat 20.45'te Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanan Serie A 9. hafta maçının ardından Ignazio Abate yönetimindeki Torino 13 puanda kalarak sekizinci sıradaki yerini korurken Cesc Fabregas'ın takımı Como 20 puana yükseldi.


Maça iyi başlayan Como'nun Douvikas ile bulduğu gol, milimetrik bir ofsayt nedeniyle iptal edildi; takım ayrıca Braganca'nın ceza sahasında Da Cunha'ya müdahalesine itiraz etti. Ardından Torino, Adams'ın golüyle öne geçti ve ilk yarının son bölümünde agresif oynayıp büyük riskler almadan üstünlüğünü haklı çıkarır gibi göründü. İkinci yarıda Como'nun topa sahip olma oranı giderek artarken üç şut üst direkten döndü (biri ev sahibinin, ikisi konuk ekibin). Fabregas'ın takımı 84. ve 92. dakikalar arasında maçı çevirdi. Önce Ramon'un golünde asist yapan, ardından güzel bir kafa golü atan Nico Paz maçın yıldızıydı. Uzatma dakikalarında Baturina skoru belirledi.


TORINO-COMO 1-3

GOLLER: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

    92' - Baturina, Vlasic'in hatasından yararlanıp sağ ayağıyla topu ağlara göndererek Fabregas'ın takımının üçüncü golünü attı

    87' - Couto'nun ortasında Nico Paz'dan güzel bir kafa golü: Como öne geçti

    83' - Konuk ekibin güzel kontra atağında Paz'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş, direğin hemen yanından dışarı çıktı

    81' - Nico Paz'ın sert ortasında Ramon kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi

    77' - Baturina'nın soldan yaptığı şut-orta üst direğe çarptı

    74' - Torino'nun kontra atağında Gineitis'in sol ayağıyla çaprazdan çektiği şutu Sanchez ayağıyla kornere çeldi

    71' - Nico Paz'ın uzaktan denemesinde top üstten dışarı gitti

    68' - Couto'nun ortasında top Comuzzo'ya çarptı; Perri kendi kalesine golü önlemeyi başardı

    67' - Vlasic'in sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı çıktı

    61' - Ardından kullanılan köşe vuruşunda Simeone'nin kafa vuruşunu Sanchez parmaklarıyla çeldi, top üst direğe çarptı

    60' - Simeone, Adams ve Vlasic'in hazırladığı güzel atağın sonunda Belghali'nin şutunu Sanchez kurtardı

    57' - Belghali topu sürerek rakiplerinden iyi sıyrıldı ancak kötü bir vuruş yaptı

    54' - Paz ile yaptığı verkaçın ardından Caqueret'nin sağ ayakla çektiği şut üst direğe çarptı

    45' - Caqueret'nin zayıf kafa vuruşunda top kolayca Torino kalecisinin kollarında kaldı

    42' - Da Cunha'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği güzel şut, Perri'nin solundan az farkla dışarı çıktı

    32' - Ramon'un yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Perri kurtarış yaptı

    26' - Douvikas, yakın mesafeden sağ ayağıyla yaptığı dokunuşla beraberlik golüne yaklaştı

    24' - Fitz-Jim'in asistinde Adams, sol ayağıyla gelişine vurup golü attı. Fitz-Jim çalımla rakibini geçerek ayağının dışıyla topu takım arkadaşına aktardı

    20' - Vlasic'in güzel şutunu Sanchez kornere çeldi

    17' - Torino ceza sahasında Braganca'nın Da Cunha'ya şüpheli müdahalesi sonrası Da Cunha yere düştü. İtirazlara rağmen hem hakem hem VAR oyunu devam ettirdi

    10' - Belghali rakiplerinin arasından sıyrıldığı harika atağı sağ ayakla yaptığı vuruşla tamamladı; Sanchez kurtardı

    5' - Douvikas'ın golü, milimetrik ofsayt nedeniyle iptal edildi

  • İLK 11'LER VE MAÇ KÜNYESİ

    TORINO-COMO 1-3

    GOLLER: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)


    Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (89' Oristanio), Fitz-Jim (55' Gineitis), Braganca (89' Ilkhan), Cacciamani (55' Patterson); Vlasic; Adams, Simeone (75' Kulenovic). Teknik direktör: Abate


    Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle (71' Kaiki); Perrone (58' Addai, 79' Ricci), Milla (79' Smolcic); Da Cunha, Paz, Caqueret (58' Baturina); Douvikas. Teknik direktör: Fabregas


    HAKEM: Collu

    SARI KART GÖRENLER: Belghali (T)

    KIRMIZI KART GÖRENLER: -

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