92' - Baturina, Vlasic'in hatasından yararlanıp sağ ayağıyla topu ağlara göndererek Fabregas'ın takımının üçüncü golünü attı
87' - Couto'nun ortasında Nico Paz'dan güzel bir kafa golü: Como öne geçti
83' - Konuk ekibin güzel kontra atağında Paz'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş, direğin hemen yanından dışarı çıktı
81' - Nico Paz'ın sert ortasında Ramon kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi
77' - Baturina'nın soldan yaptığı şut-orta üst direğe çarptı
74' - Torino'nun kontra atağında Gineitis'in sol ayağıyla çaprazdan çektiği şutu Sanchez ayağıyla kornere çeldi
71' - Nico Paz'ın uzaktan denemesinde top üstten dışarı gitti
68' - Couto'nun ortasında top Comuzzo'ya çarptı; Perri kendi kalesine golü önlemeyi başardı
67' - Vlasic'in sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı çıktı
61' - Ardından kullanılan köşe vuruşunda Simeone'nin kafa vuruşunu Sanchez parmaklarıyla çeldi, top üst direğe çarptı
60' - Simeone, Adams ve Vlasic'in hazırladığı güzel atağın sonunda Belghali'nin şutunu Sanchez kurtardı
57' - Belghali topu sürerek rakiplerinden iyi sıyrıldı ancak kötü bir vuruş yaptı
54' - Paz ile yaptığı verkaçın ardından Caqueret'nin sağ ayakla çektiği şut üst direğe çarptı
45' - Caqueret'nin zayıf kafa vuruşunda top kolayca Torino kalecisinin kollarında kaldı
42' - Da Cunha'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği güzel şut, Perri'nin solundan az farkla dışarı çıktı
32' - Ramon'un yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Perri kurtarış yaptı
26' - Douvikas, yakın mesafeden sağ ayağıyla yaptığı dokunuşla beraberlik golüne yaklaştı
24' - Fitz-Jim'in asistinde Adams, sol ayağıyla gelişine vurup golü attı. Fitz-Jim çalımla rakibini geçerek ayağının dışıyla topu takım arkadaşına aktardı
20' - Vlasic'in güzel şutunu Sanchez kornere çeldi
17' - Torino ceza sahasında Braganca'nın Da Cunha'ya şüpheli müdahalesi sonrası Da Cunha yere düştü. İtirazlara rağmen hem hakem hem VAR oyunu devam ettirdi
10' - Belghali rakiplerinin arasından sıyrıldığı harika atağı sağ ayakla yaptığı vuruşla tamamladı; Sanchez kurtardı
5' - Douvikas'ın golü, milimetrik ofsayt nedeniyle iptal edildi