Arjantinli oyuncu iyi oynadığında bütün takım bundan fayda sağlıyor. Aksi hâlde hücum organizasyonları çok daha fazla tıkanıyor ve ağır işliyor. Paz, takım arkadaşlarının paslaşırken yaşadığı zorluklar nedeniyle maç boyunca sık sık geriye gelerek oyun kurulumuna katkı sağladı ve Martin Baturina’yı hücumun başlıca bitiricisi olarak bıraktı. Ancak bu şekilde kaleden uzaklaştı ve rakip sahanın son üçte birlik bölümündeki etkinliğini kaybetti. Yalnızca bir tehlikeli şut çekti (kaleci Tjark Ernst şutu iyi kontrol etti) ve 13 kez top kaybetti. Bu olumsuz veriler, Nico Paz’ın ligdeki istatistiklerine de ekleniyor. 2004 doğumlu oyuncu, şu ana kadar çıktığı 6 maçta yalnızca bir kez gol attı: 4 Eylül’de Genoa karşısında. O tarihten bu yana gol atamadı; ardından Parma’ya karşı kazanılan maçta yalnızca bir asist yaptı.