Önce umut, ardından hayal kırıklığı. Ama durumu dramatize etmeye gerek yok. Cesc Fabregas'a göre dün Rotterdam'da Feyenoord deplasmanında yaşanan hezimet, Como'nun gelişim sürecinin bir aşaması olarak görülmeli. İspanyol teknik direktör, "Avrupa'da ilk kez mücadele ediyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz" dedi. Maçın ardından sonucun ve 90 dakika boyunca yaptığı bazı tercihlerin sorumluluğunu üstlendi. Hollanda'daki yenilgi, Serie A'daki son iki maçında bir yenilgi ve bir beraberlik alan Como'nun ve özellikle de takımın en parlak yıldızı Nico Paz'ın form düşüklüğünü ortaya koydu. Paz, sakat Moise Kean'in ve ikinci yarıda oyuna girip son bölümde gol atan Tasos Douvikas'ın yokluğunda maça sahte dokuz olarak başladı.
Nico Paz’ın yaşadığı krize yakından bakış: Bu haliyle Como için bir artı değer değil
NICO PAZ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Arjantinli oyuncu iyi oynadığında bütün takım bundan fayda sağlıyor. Aksi hâlde hücum organizasyonları çok daha fazla tıkanıyor ve ağır işliyor. Paz, takım arkadaşlarının paslaşırken yaşadığı zorluklar nedeniyle maç boyunca sık sık geriye gelerek oyun kurulumuna katkı sağladı ve Martin Baturina’yı hücumun başlıca bitiricisi olarak bıraktı. Ancak bu şekilde kaleden uzaklaştı ve rakip sahanın son üçte birlik bölümündeki etkinliğini kaybetti. Yalnızca bir tehlikeli şut çekti (kaleci Tjark Ernst şutu iyi kontrol etti) ve 13 kez top kaybetti. Bu olumsuz veriler, Nico Paz’ın ligdeki istatistiklerine de ekleniyor. 2004 doğumlu oyuncu, şu ana kadar çıktığı 6 maçta yalnızca bir kez gol attı: 4 Eylül’de Genoa karşısında. O tarihten bu yana gol atamadı; ardından Parma’ya karşı kazanılan maçta yalnızca bir asist yaptı.
Como ile zorlanıyor, Arjantin ile müthiş
Özellikle 2025’in aynı döneminde Nico Paz’ın ortaya koyduğu performansla (3 gol ve 3 asist) karşılaştırıldığında hayal kırıklığı yaratan bir tablo. Eski Real Madrid oyuncusu, Dünya Kupası’nın yorgunluğunu ve Como’ya ancak ağustos ortasında katıldığı için yaz hazırlıklarının büyük bölümünü kaçırmış olmasını kuşkusuz hissediyor. Ancak Nico’nun ekim başında millî takım formasıyla çıktığı üç maçta Bolivya, Burkina Faso ve Benin’e gol atarak parladığı da bir gerçek. Benin maçı, Lionel Messi’nin millî takıma veda karşılaşmasıydı. Bu etkileyici performanslar, ülkesinde pek çok kişinin Nico’yu sekiz kez Ballon d’Or kazanan 39 yaşındaki Messi’nin veliahtı olarak göstermesine yol açtı.
60 milyonluk yatırım
Como ise oyuncuya tam güven duyuyor. Yazın onu Real'den bonservisiyle transfer etmek için harcadığı 60 milyon da bunu gösteriyor. Fabregas, basın toplantısında "Şu an inişli çıkışlı bir dönem var ama endişeli değilim" diyerek onu savundu. Ancak geçen sezon, gerekli gördüğünde oyuncuyu daha fazla teşvik etmek ve motive etmek için ilk 11'in dışında bırakmaktan çekinmemişti. Como, pazar günü Floransa deplasmanına çıkacak. Bu rakip, 21 Eylül 2025'te Franchi'de durdurulamaz bir performans sergileyerek Como'nun galibiyetinde belirleyici rol oynayan Paz'a güzel anıları hatırlatıyor. Fabregas, onu yine o hâliyle görmeyi umuyor: İleri uçtaki santrfora destek verirken hatlar arasında serbestçe dolaşıp rakip için ölümcül bir tehdide dönüşen hâliyle.
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