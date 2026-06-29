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Nico Paz’ın kalacağı kesinleşti; Real Madrid, Arjantinli yıldızın geri alım opsiyonunu elinde tutuyor
2026-27 sezonu için resmi anlaşma sağlandı
Madrid ve Como, oyuncunun önümüzdeki 2026-27 sezonunda da Lariani’de kalması için bir anlaşma imzaladı; böylece Paz, İtalya’daki serüvenine devam edecek. 21 yaşındaki oyuncu, Como’nun orta sahasının kalbini oluşturuyor ve her iki kulüp de onun tanıdık bir ortamda gelişimini kesintisiz sürdürmesini sağlamak istiyordu.
İspanyol devi, anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama yayınlayarak, bu anlaşmanın büyük ölçüde oyuncunun kalma isteği doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Bu süreklilik, genç yıldızıyla son dönemdeki başarılarını daha da ileriye taşımayı hedefleyen Como için büyük bir moral kaynağı oldu.
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Madrid, gelecekteki çıkarlarını koruyor
Anlaşma, Paz’ın Serie A’da gelişimine devam etmesine imkân tanırken, Madrid kulübü Arjantinli milli oyuncuyla ilgili uzun vadeli çıkarlarını korumaya özen gösterdi. Anlaşma, Bernabéu yönetiminin, oyuncuyu İspanya’nın başkentine geri getirmek istemesi durumunda, oyuncunun ileride atacağı adımlar üzerinde önemli bir kontrol sahibi olmasını sağlayan özel bir madde içeriyor.
Resmi açıklamada anlaşmanın şartları daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır: "Oyuncunun kendi talebi üzerine imzalanan anlaşma, Real Madrid'in 2027-2028 sezonu için Nico Paz'ın spor performans haklarını geri alma konusunda tek taraflı bir opsiyona sahip olmasını da öngörmektedir." Bu geri alım mekanizması, Los Blancos'un Paz'ı hâlâ kendi A takım kadrosu için potansiyel bir gelecek değeri olarak gördüğünü göstermektedir.
İtalya’da nefes kesici bireysel performans
Yarımadaya geldiğinden beri Paz, tüm beklentileri aştığı söylenebilir; gelecek vaat eden bir altyapı mezunundan Serie A’nın en etkili isimlerinden birine dönüştü. İstatistikleri, takımın hücum geçişlerindeki ve son üçte bir sahadaki yaratıcı oyunundaki önemini yansıtan, tam anlamıyla üst düzey bir performans sergiledi.
Toplamda, Paz, Serie A ve Coppa Italia’da 75 maça çıktı ve 19 gol ile 17 asist gibi dikkat çekici bir katkı sağladı. Bu rakamlar, hem golcü hem de vizyoner bir oyun kurucu olarak sahip olduğu çift yönlü tehdidini ortaya koyuyor; bu nitelikleri, onu ligin en korkulan hücum orta saha oyuncularından biri ve Como’nun taktik düzeninin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.
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Fabregas, Paz’ı takımda tutma mücadelesini kazandı
Paz, Como’nun tarihi sezonunda kilit bir rol oynadı; Fabregas’ın takımı, Serie A sezonunun son gününde Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde ederek bu serüveni dramatik bir şekilde noktaladı. Sonuç olarak, Inter Milan’ın bu yaz onu kadrosuna katmak için gösterdiği agresif çabalara rağmen, Fabregas genç Arjantinli yıldızı takımda tutma konusunda son derece kararlı.
Bu sert tutum, teknik direktörün orta saha oyuncusuna duyduğu uzun süredir devam eden hayranlığı yansıtıyor. Fabregas daha önce Paz’ı “gelişimimiz için çok önemli bir oyuncu” olarak tanımlamıştı. “Biz onunla birlikte büyüdük, o da bizimle birlikte büyüdü.”