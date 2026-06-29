Nico Paz’ın kalacağı kesinleşti; Real Madrid, Arjantinli yıldızın geri alım opsiyonunu elinde tutuyor

Madrid ve Como, oyuncunun önümüzdeki 2026-27 sezonunda da Lariani’de kalması için bir anlaşma imzaladı; böylece Paz, İtalya’daki serüvenine devam edecek. 21 yaşındaki oyuncu, Como’nun orta sahasının kalbini oluşturuyor ve her iki kulüp de onun tanıdık bir ortamda gelişimini kesintisiz sürdürmesini sağlamak istiyordu.

İspanyol devi, anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama yayınlayarak, bu anlaşmanın büyük ölçüde oyuncunun kalma isteği doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Bu süreklilik, genç yıldızıyla son dönemdeki başarılarını daha da ileriye taşımayı hedefleyen Como için büyük bir moral kaynağı oldu.











