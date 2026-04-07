Başlangıçta bazıları burun kıvırmıştı: "Bu Baturina da kim?! Hiç oynamıyor ki…". Aslında Cesc Fabregas onu bir kenarda, spot ışıklarından uzak tutuyordu ve sahneye çıkarmak için doğru anı bekliyordu. Antrenmanlarda her gün potansiyelini görüyordu, yeteneklerini uzun zamandır biliyordu ve bunun sadece zaman meselesi olacağını biliyordu. Bugün, Dinamo Zagreb formasıyla Hırvatistan'da herkesi büyüleyen Martin Baturina'yı Serie A'da da herkes tanıyor. Kısa bir süre öncesine kadar Nico Paz'ın herkese üstünlük kurduğu takımda, Baturina şampiyonluğun belirleyici aylarında tam anlamıyla ön plana çıktı.
Çeviri:
Nico Paz'ın ardından Como'nun bir sonraki yıldızı Baturina'nın değeri ne kadar: transfer piyasasındaki fiyatı ve onu isteyenler
BATURINA'NIN FİYATI
Como, 2003 doğumlu, Zürih doğumlu ancak Hırvatistan vatandaşı olan orta saha oyuncusu Baturina’nın golleri ve performansları sayesinde de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında. Baturina, Fabregas ile birlikte hem savunma önü pozisyonunda hem de sahte dokuz numara olarak oynamaya uyum sağladı; ancak daha ileride oynadığında kesinlikle daha iyi performans gösteriyor. Yaz aylarında Nico Paz'ı Real Madrid'e geri gönderecek olan mavi-beyazlı kulüp, Arsenal gibi bazı Avrupa'nın en iyi kulüplerini geride bırakarak transferi gerçekleştirdiği bir başka yeteneği sahneye çıkarmaya hazır. Baturina'nın sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor ve oyuncunun piyasa değeri şu anda 30 milyon euro civarında.
BATURINA'YI KİM İSTİYOR?
Geçen Ocak ayında gerçekleşen son transfer döneminde Leeds, Como'ya bonuslar dahil 30 milyon avroya yaklaşan bir teklifle gelmişti; ancak yanıt kesin ve net oldu: söz konusu bile olamaz. Sezon ortasında, ligin ikinci yarısında da faydalı olacak ve birkaç ay sonra değeri daha da artabilecek bir oyuncuyu elinden çıkarmak istemiyorlardı. İtalya'da Baturina, Inter'in ilgisini çekiyor ve geçmişte Torino ve Fiorentina tarafından da temas kurulmuştu. Yurtdışındaki ilgilenen kulüpler arasında Manchester United ve yine Arsenal var; Arsenal, oyuncu Como'yu seçtiğinde yaz aylarında da teklifte bulunmuştu.