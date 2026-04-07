Nico Paz'ın ardından Como'nun bir sonraki yıldızı Baturina'nın değeri ne kadar: transfer piyasasındaki fiyatı ve onu isteyenler

Como, 2003 doğumlu, Zürih doğumlu ancak Hırvatistan vatandaşı olan orta saha oyuncusu Baturina’nın golleri ve performansları sayesinde de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında. Baturina, Fabregas ile birlikte hem savunma önü pozisyonunda hem de sahte dokuz numara olarak oynamaya uyum sağladı; ancak daha ileride oynadığında kesinlikle daha iyi performans gösteriyor. Yaz aylarında Nico Paz'ı Real Madrid'e geri gönderecek olan mavi-beyazlı kulüp, Arsenal gibi bazı Avrupa'nın en iyi kulüplerini geride bırakarak transferi gerçekleştirdiği bir başka yeteneği sahneye çıkarmaya hazır. Baturina'nın sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor ve oyuncunun piyasa değeri şu anda 30 milyon euro civarında.



