Nico O'Reilly sakatlık nedeniyle İngiltere kadrosundan çıkarıldı; Manchester City'nin sol beki değerlendirme için kulübüne döndü

Wembley'de İngiltere'nin İspanya'ya karşı oynadığı Uluslar Ligi açılış maçında dikkat çeken O'Reilly için zorlu bir dönem yaşanıyor. Bu yüksek tempolu karşılaşmada 90 dakika sahada kalan oyuncu, ne yazık ki konuk ekibin maça ortak olmasını sağlayan beraberlik golünün hazırlık aşamasında yer aldı ve mücadele sonunda İngiltere 3-2 mağlup oldu.

İngiltere, şu anda Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta üç puanla ikinci sırada yer alıyor ve averajla üçüncü sıradaki Hırvatistan'ın önünde bulunuyor. İspanya, altı puanla kusursuz bir performansla grubun zirvesinde yer alırken, Çekya ise puansız şekilde son sırada bulunuyor.