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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Nico O'Reilly sakatlık nedeniyle İngiltere kadrosundan çıkarıldı; Manchester City'nin sol beki değerlendirme için kulübüne döndü

N. O'Reilly
İngiltere
Hırvatistan
Hırvatistan - İngiltere
UEFA Nations League A

Manchester City'nin genç yıldızı Nico O'Reilly, milli ara sırasında yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle İngiltere kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. Çok yönlü savunmacı, kulüp sağlık ekibi tarafından daha detaylı değerlendirmeden geçirilmek üzere derhal Etihad Campus'a dönecek.

  • City'nin genç oyuncusunun uluslararası kampı kısa kesildi

    O'Reilly'nin mevcut milli maç arasında kalıcı bir etki yaratma umutları, talihsiz bir antrenman sahası olayının ardından suya düştü. Pep Guardiola'nın ardından gelen eski teknik direktör döneminde A takımda rol almayı başaran Manchester City altyapı mezunu, İngiltere'nin Çekya karşısında aldığı son galibiyette dikkat çeken eksikler arasındaydı ve şimdi resmen kadrodan çıkarılarak Manchester'a dönmesi için serbest bırakıldı.

    İngiltere Futbol Federasyonu haberi resmî bir güncellemeyle doğrularken, çok yönlü savunmacının yaklaşan Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı. Açıklamada, "Nico O'Reilly Manchester City'ye döndü ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarında yer almayacak" denildi. "İngiltere, cumartesi günü Rijeka'da Hırvatistan ile karşılaşmaya hazırlanırken ve salı günü Çekya'yı ağırlamak için Wembley'e dönmeden önce başka bir oyuncu çağrılması planlanmıyor."

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Çok yönlü sol bek için zorlu bir transfer dönemi

    Wembley'de İngiltere'nin İspanya'ya karşı oynadığı Uluslar Ligi açılış maçında dikkat çeken O'Reilly için zorlu bir dönem yaşanıyor. Bu yüksek tempolu karşılaşmada 90 dakika sahada kalan oyuncu, ne yazık ki konuk ekibin maça ortak olmasını sağlayan beraberlik golünün hazırlık aşamasında yer aldı ve mücadele sonunda İngiltere 3-2 mağlup oldu.

    İngiltere, şu anda Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta üç puanla ikinci sırada yer alıyor ve averajla üçüncü sıradaki Hırvatistan'ın önünde bulunuyor. İspanya, altı puanla kusursuz bir performansla grubun zirvesinde yer alırken, Çekya ise puansız şekilde son sırada bulunuyor.

  • Anfield'da forma giyme ihtimali ciddi şüphe altında

    Manchester City taraftarları, takımları Liverpool deplasmanında Anfield'a yapacağı kritik ziyaret için hazırlanırken durumu yakından takip edecek. O'Reilly, bu sezon tüm kulvarlarda altı maçta forma giydi ve bir asist yaptı; bu nedenle olası yokluğu, kadro derinliği açısından dikkat çekici bir endişe kaynağı.

    11 Ekim'deki Merseyside ziyareti özellikle çok sert geçecek gibi görünüyor. Manchester City, Premier League tablosunda kusursuz 15 puanla zirvede yer alırken Liverpool dokuz puanla altıncı sırada bulunuyor. Buna, Premier League'in City'nin mali işleriyle ilgili soruşturmasına dair son gelişmeler ve Anfield'da kesin olarak çok gürültülü bir atmosfer yaşanacak olması da eklenince, Manchester City için tam kadro olmak hayati önem taşıyacak.

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  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Fırsatlar kadronun başka yerlerinde ortaya çıkıyor

    O'Reilly'nin ayrılığı oyuncu için bir gerileme olsa da, milli takım yapılanması içinde diğer yetenekler için net bir fırsat yaratıyor. Sol bekteki boşluktan en çok fayda sağlayan isim Lewis Hall oldu; Newcastle Unitedlı oyuncu, Prag'da çıktığı 90 dakikanın tamamında şimdiden etkileyici bir performans sergiledi. Hall'un, A takımdaki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken Hırvatistan'a karşı oynanacak maçta da ilk 11'deki yerini koruması artık geniş ölçüde bekleniyor.

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