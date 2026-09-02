Manchester City'nin A takımına girmek, tartışmasız dünya futbolundaki en zorlu meydan okumalardan biri ve bunun için yalnızca doğal teknik yetenekten çok daha fazlası gerekiyor. Genç takımın umut vaat eden bir oyuncusundan üst düzeyde kendini kanıtlamış bir yıldıza dönüşmek, büyük bir taktik disiplin, zihinsel dayanıklılık ve modern oyunun en katı antrenörlük standartlarına uyum sağlama isteği gerektiriyor.

O'Reilly için bu yolculuk, geçen sezon sansasyonel bir çıkış yaptığı dönemde zirveye ulaştı. Bu form grafiği, ona prestijli PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandırdı ve 21 yaşındaki sol bek, Avrupa'nın en heyecan verici genç savunmacılarından biri olarak statüsünü sağlam biçimde pekiştirdi.

Ancak eski teknik direktör Guardiola yönetiminde yıldızlığa uzanan yolu engellerden yoksun değildi ve oyununu elit seviyeye taşımak için sert bir gerçeklik kontrolü gerekiyordu.