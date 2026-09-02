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Nico O'Reilly, onu Manchester City'nin süperstarı haline getirmeye yardımcı olan Pep Guardiola'nın acımasız derecede dürüst dersini anlattı
Akademi adayından elit savunmacıya geçiş
Manchester City'nin A takımına girmek, tartışmasız dünya futbolundaki en zorlu meydan okumalardan biri ve bunun için yalnızca doğal teknik yetenekten çok daha fazlası gerekiyor. Genç takımın umut vaat eden bir oyuncusundan üst düzeyde kendini kanıtlamış bir yıldıza dönüşmek, büyük bir taktik disiplin, zihinsel dayanıklılık ve modern oyunun en katı antrenörlük standartlarına uyum sağlama isteği gerektiriyor.
O'Reilly için bu yolculuk, geçen sezon sansasyonel bir çıkış yaptığı dönemde zirveye ulaştı. Bu form grafiği, ona prestijli PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandırdı ve 21 yaşındaki sol bek, Avrupa'nın en heyecan verici genç savunmacılarından biri olarak statüsünü sağlam biçimde pekiştirdi.
Ancak eski teknik direktör Guardiola yönetiminde yıldızlığa uzanan yolu engellerden yoksun değildi ve oyununu elit seviyeye taşımak için sert bir gerçeklik kontrolü gerekiyordu.
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O'Reilly, Guardiola'nın acımasız gerçeklik kontrolünü anlattı
Elit bir soyunma odasının taleplerini karşılamak sürekli gelişim gerektirir. O'Reilly, Beast Mode On Podcast'te Adebayo Akinfenwa'ya özel açıklamalarında, oyununu sonunda dönüştüren net geri bildirimi anlattı.
City altyapısından çıkan bir oyuncudan beklenen teknik kaliteye sahip olmasına rağmen genç futbolcu, çalışma temposunu köklü şekilde değiştirmesi gerektiğini kabul etti. İngiltere milli oyuncusu, eski Katalan teknik direktörünün savunma repertuvarında tam olarak neyin eksik olduğunu kendisine nasıl anlattığını detaylandırdı.
Şöyle dedi: "İlk A takıma çıktığımda bana şunu söyledi: 'Top ayağındayken sorun yok ama topsuz oyunda daha agresif olman gerekiyor. Daha aç. Daha istekli.' Ben de bunu benimsedim ve geçen sezon bulunduğum noktaya gelmemi, onun da bana güvenmesini sağlayan şey bu oldu. Bence bana verdiği en büyük ders buydu."
Bir süperstarın yükselişinin arkasındaki fedakârlıklar
Enzo Maresca'nın mevcut City kadrosunda kalıcı bir parça olma yolculuğu, Guardiola'nın taktik müdahalelerinden çok önce başladı. Premier League'in zirvesine çıkmak, genç umutları çoğu zaman akranlarından uzaklaştıran bir adanmışlık düzeyi gerektiriyor.
O'Reilly, futbol eğitiminin kişisel bedeli üzerine düşünürken, ergenlik yıllarının arkadaşlarınınkinden çok farklı göründüğünü kabul etti. Bek oyuncusu, erken saatlerde eve dönmenin ve aralıksız antrenman programlarının başarı için pazarlık konusu olmayan gereklilikler olduğunu anlattı.
Şöyle ekledi: "Okul yıllarında, daha gençken, 14, 15 yaşlarında, hatta bundan biraz daha küçükken. Arkadaşların partilere gider, geç saatlere kadar dışarıda takılırdı ve sen de bir nevi gitmemek ve 'Gidemem, antrenmanım var' demek zorunda kalırdın. Bu da fedakarlıklardan biriydi, büyürken herkesten farklı olmak. Tüm hayatım ve kariyerim boyunca her şeyimi futbola adadım. Normal bir çocuk gibi büyümüyor insan."
Bu erken fedakarlıklar kesinlikle karşılığını verdi ve onu sporun en iyileriyle karşı karşıya getirdi; O'Reilly, karşılaştığı en zorlu hücum oyuncusu olarak Lionel Messi'yi gösterdi. Geleceğe bakan City yıldızı, Liverpool'un genç yeteneği Rio Ngumoha'nın da 2026-27 sezonunda çok büyük bir çıkış yapacağını söyledi ve genç oyuncuyu "çok, çok özel" bir yetenek olarak tanımladı.
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