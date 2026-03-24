İspanya'da Cadena SER muhabiri Pedro Fullana, Atlético Madrid'in teknik direktörü Diego Pablo Simeone ile, Nico Gonzalez'in satın alma zorunluluğunu devreye sokacak olan, Madrid kulübü ile Juventus arasında belirlenen maç sayısına ulaşmamasını kararlaştırdığını ortaya koydu. Arjantinli oyuncunun en az bir devre süreyle 7 maç daha oynaması gerekiyor. Bugüne kadar, 1998 doğumlu oyuncu, öngörülen 21 maçtan 14'ünde en az 45 dakika süreyle forma giydi (Şampiyonlar Ligi de dahil edildiğinde, Nico Gonzalez'in en az 45 dakika süreyle forma giydiği maç sayısı toplamda 18'dir).
Çeviri:
Nico Gonzalez'in geri alımı: Atlético Madrid'in Simeone'ye dayattığı şartlar; Juventus şimdi ne yapacak?
ATLETICO, NICO'YU İSTİYOR, ANCAK KENDİ KOŞULLARINDA
Geçen yaz, eski Fiorentina oyuncusu Juventus'tan Atlético Madrid'e kiralık olarak transfer oldu; bu transferde 32 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu vardı ve bu opsiyonun devreye girmesi için en az 45 dakika süreyle 21 maça çıkması gerekiyordu. Diego Simeone yönetimindeki performansı kesinlikle tatmin edici, ancak İspanya'dan gelen haberler kesin: Colchoneros'un önümüzdeki yaz için net bir stratejisi var. Tuttosport'un haberine göre, Cadena Ser muhabirine göre Colchoneros, 6 Nisan'da 28 yaşına girecek olan kanat oyuncusuyla yine de ilgileniyor.
JUVE NE YAPIYOR?
Atletico Madrid'in planı, sezon sonunda Juventus ile görüşerek, geçen yıl maç sayısına bağlı satın alma opsiyonu için kararlaştırılan rakamdan daha düşük bir tutarda anlaşmaya varmak. Bu noktada, Juventus kulübünün niyetinin ne olacağı merak konusu: daha düşük bir anlaşmayı kabul etmek, teklifi reddedip başka ilgilenenler beklemek ya da kim bilir, belki de Tuttosport'a göre Arjantinli oyuncunun kalitesini takdir eden teknik direktör Luciano Spalletti'nin emrinde Nico Gonzalez'i kadroda tutmaya karar vermek.