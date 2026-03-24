Nico Gonzalez'in geri alımı: Atlético Madrid'in Simeone'ye dayattığı şartlar; Juventus şimdi ne yapacak?

Geçen yaz, eski Fiorentina oyuncusu Juventus'tan Atlético Madrid'e kiralık olarak transfer oldu; bu transferde 32 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu vardı ve bu opsiyonun devreye girmesi için en az 45 dakika süreyle 21 maça çıkması gerekiyordu. Diego Simeone yönetimindeki performansı kesinlikle tatmin edici, ancak İspanya'dan gelen haberler kesin: Colchoneros'un önümüzdeki yaz için net bir stratejisi var. Tuttosport'un haberine göre, Cadena Ser muhabirine göre Colchoneros, 6 Nisan'da 28 yaşına girecek olan kanat oyuncusuyla yine de ilgileniyor.



