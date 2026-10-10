AFP
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Nico Gonzalez geleceğini Juventus'a bağladı; Arjantinli milli oyuncu, maaşında önemli artış içeren uzun vadeli yeni sözleşmeye imza attı
Torino'da yenilenen bağlılık
Juventus, Arjantin milli oyuncusu Gonzalez'in kulüple yeni bir sözleşme imzaladığını resmen doğruladı. Yeni anlaşma, kanat oyuncusunu 2029-30 sezonunun sonuna kadar Torino'da tutacak.
Bu açıklama, 28 yaşındaki oyuncu için dikkat çekici bir geri dönüşü tamamladı. Gonzalez, ilk olarak 2024 yazında İtalyan devine katıldı, ancak ilk sezonu sakatlıklar ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı.
Daha sonra 2025-26 sezonu için kiralık olarak kulüpten ayrılmasına izin verildi. Ancak şimdi, mevcut sezonda Spalletti'nin planlarının hayati bir parçası olarak kendisini yeniden kabul ettirdi.
- AFP
Madrid'deki kiralık dönem
Gonzalez geçen sezonu İspanya'da Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi. İspanya'nın başkentindeki döneminden memnun kaldı, ancak satın alma zorunluluğunu devreye sokacak gerekli La Liga maç sayısına ulaşamadı.
Haberlere göre Atletico, yaz aylarında bonservisiyle transfer için pazarlık yapmaya çalıştı. Ancak, üzerinde anlaşılan 32 milyon avroluk maddeden önemli ölçüde daha düşük bir bedel teklif etti ve uzlaşmaya varılamadı.
Juventus, yeni sözleşmesini kulübün internet sitesinde yayımladığı bir açıklamayla doğruladı. Kulüp, "Yeni sözleşme, Nico'nun ilk kez Turin'e geldiği 2024 yazında başlayan yolculuğun üzerine inşa etme arzusunu teyit ediyor" açıklamasında bulundu.
Spalletti'nin yokluğunda öne çıkmak
İtalya'ya dönüşünün ardından Gonzalez, A takımda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi. Yıldız forvet Kenan Yildiz'in de aralarında bulunduğu birkaç kilit hücum oyuncusunun sakatlanması, Spalletti'yi Arjantinli oyuncuya büyük ölçüde bel bağlamaya zorladı. Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda beş maça çıktı ve Serie A'daki son üç karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kulüp açıklamasında oyuncunun daha geniş etkisine de dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: "Oyun tarzı, Bianconeri'yi yoğun bir sezon beklerken hücum hattına öngörülemezlik ve taktiksel seçenekler katıyor; bunun yanı sıra, onu saha içinde ve saha dışında kadro için değerli bir lider figür haline getiren deneyim ve karaktere sahip."
- AFP
Geleceğe bakarken
Bu sözleşme uzatması, geleceğiyle ilgili süren tüm spekülasyonlara son veriyor. Juventus, yeteneklerine olan inancını açıkça ortaya koyarken, son dönemdeki formunu da uzun vadeli bir taahhütle ödüllendirdi.
Şu ana kadar kulüp adına toplam 45 maça çıkıp yedi gol atan Gonzalez, artık üzerine koyabileceği istikrarlı bir zemine sahip. Spalletti yoğun maç takviminde yolunu çizerken, ondan merkezi bir rol üstlenmesi beklenecek.
Kilit oyuncular sakatlıktan döndükçe, Gonzalez ilk 11'deki yerler için daha büyük bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Ancak bu yeni sözleşme, Juventus kadrosunun çok değer verilen bir üyesi olarak statüsünü teyit ediyor.
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