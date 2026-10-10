Juventus, Arjantin milli oyuncusu Gonzalez'in kulüple yeni bir sözleşme imzaladığını resmen doğruladı. Yeni anlaşma, kanat oyuncusunu 2029-30 sezonunun sonuna kadar Torino'da tutacak.

Bu açıklama, 28 yaşındaki oyuncu için dikkat çekici bir geri dönüşü tamamladı. Gonzalez, ilk olarak 2024 yazında İtalyan devine katıldı, ancak ilk sezonu sakatlıklar ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı.

Daha sonra 2025-26 sezonu için kiralık olarak kulüpten ayrılmasına izin verildi. Ancak şimdi, mevcut sezonda Spalletti'nin planlarının hayati bir parçası olarak kendisini yeniden kabul ettirdi.