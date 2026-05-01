Niclas Füllkrug'un yerine üst düzey bir yedek mi? AC Milan'ın forvet sorununu çözecek büyük bir isim olduğu söyleniyor

Jesus, büyük ismine rağmen nispeten uygun bir seçenek olabilir, zira Arsenal ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Bu yaz, Gunners için 29 yaşındaki oyuncu için makul bir transfer ücreti elde etmenin son şansı olacak, bu da Arsenal'in pazarlık gücünü zayıflatıyor.

Jesus'u transfer etmek Milan için bir miktar risk taşıyabilir, çünkü 64 kez Brezilya milli forması giyen oyuncu, çapraz bağ yırtılması nedeniyle neredeyse bir yıl süren sakatlık döneminden ancak Aralık ayında geri dönmüştü. Jesus hala en iyi formunu arıyor ve son zamanlarda Arsenal'de sadece ara sıra forma şansı buldu.

Bu sezon toplamda 25 maçta 5 gol ve 2 asist kaydeden Jesus, Londra ekibinin forvet hiyerarşisinde şu anda Viktor Gyökeres ve Kai Havertz'in açık ara gerisinde yer alıyor. Bir zamanlar Palmeiras'ta adını duyuran forvet, 2017'de Brezilya'nın bu üst düzey kulübünden ayrılıp Manchester City'ye transfer olmuştu. Orada beş yıl geçirdikten sonra Jesus, 2022'de Arsenal'e transfer oldu ve Gunners formasıyla şu ana kadar toplam 121 maçta forma giydi (31 gol).