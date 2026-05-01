Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nunSky Calcio Unplugged podcast'inde aktardığına göre, Jesus, Milan'ın forvet pozisyonu için olası transfer listesinde yer alıyor. Dahası, Brezilyalı oyuncunun İtalyan dev kulübün en önemli transfer hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor.
Niclas Füllkrug'un yerine üst düzey bir yedek mi? AC Milan'ın forvet sorununu çözecek büyük bir isim olduğu söyleniyor
Di Marzio'ya göre Milan, Jesus gibi hareketli bir forvetle hücumdaki sorunlarını çözmeyi umuyor. Geçen yıl Feyenoord Rotterdam'dan transfer edilen Santiago Gimenez'in uzun süre sakatlık nedeniyle forma giyememesi üzerine, Rossoneri kış transfer döneminde Niclas Füllkrug'u kadrosuna kattı. Ancak Alman milli oyuncu, West Ham United'dan San Siro'ya kiralandığı süre boyunca Gimenez'den daha az ikna edici bir performans sergiledi, bu nedenle Milan satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Füllkrug'u sezon sonunda tekrar İngiltere'ye gönderecek gibi görünüyor. 33 yaşındaki oyuncunun bundan sonra ne yapacağı henüz belli değil, VfL Wolfsburg'un ilgilendiği söyleniyor.
Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri, bu sezon gerçek anlamda formda bir santrfor bulunmaması nedeniyle Christopher Nkunku, Rafael Leao veya Christian Pulisic'i defalarca forvet pozisyonunda denedi. Önümüzdeki sezon, muhtemelen tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyanlar, mutlaka üst düzey bir santrforu kadrolarına katmak istiyor.
- AFP
Gabriel Jesus, Milan'ın yeni santrforu olacak mı?
Jesus, büyük ismine rağmen nispeten uygun bir seçenek olabilir, zira Arsenal ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Bu yaz, Gunners için 29 yaşındaki oyuncu için makul bir transfer ücreti elde etmenin son şansı olacak, bu da Arsenal'in pazarlık gücünü zayıflatıyor.
Jesus'u transfer etmek Milan için bir miktar risk taşıyabilir, çünkü 64 kez Brezilya milli forması giyen oyuncu, çapraz bağ yırtılması nedeniyle neredeyse bir yıl süren sakatlık döneminden ancak Aralık ayında geri dönmüştü. Jesus hala en iyi formunu arıyor ve son zamanlarda Arsenal'de sadece ara sıra forma şansı buldu.
Bu sezon toplamda 25 maçta 5 gol ve 2 asist kaydeden Jesus, Londra ekibinin forvet hiyerarşisinde şu anda Viktor Gyökeres ve Kai Havertz'in açık ara gerisinde yer alıyor. Bir zamanlar Palmeiras'ta adını duyuran forvet, 2017'de Brezilya'nın bu üst düzey kulübünden ayrılıp Manchester City'ye transfer olmuştu. Orada beş yıl geçirdikten sonra Jesus, 2022'de Arsenal'e transfer oldu ve Gunners formasıyla şu ana kadar toplam 121 maçta forma giydi (31 gol).
Gabriel Jesus, AC Milan'a mı gidiyor? Bu sezonki istatistikleri
Oyunlar
25
Oynama süresi
887
Gol
5
Asist
2