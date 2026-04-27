VfL Wolfsburg, "Niclas Füllkrug'u kadrosuna katmak için her şeyi deneyecek". Transfer muhabiri Florian Plettenberg (Sky), Sport 1'in "Doppelpass" programında bu bilgiyi aktardı. Ancak olası bir transferin ön koşulu, Wolfsburg'un ligde kalması olduğu açıkça belirtildi.
"Niclas Füllkrug'u kadroya katmak için her şeyi deneyecekler!" Krizdeki DFB yıldızı için bomba transfer mi?
Sezonun bitmesine üç hafta kala VfL halen doğrudan küme düşme potasında bulunuyor. Wolfsburg ile küme düşme play-off'u için 16. sırada yer alan FC St. Pauli arasında sadece bir puan fark var. Son maç gününde, Millerntor'da bu iki alt sıradaki takım arasında doğrudan bir karşılaşma yaşanacak.
HSV'ye altı puan geride ve açık ara daha kötü gol farkıyla (-25) ligde kalma şansı neredeyse yok gibi görünüyor. Ancak VfL için, aslında zorlu kalan fikstür tam da ligde kalmak için asgari bir şans sunuyor olabilir.
Çünkü Wolfsburg, önümüzdeki iki hafta içinde SC Freiburg ve FC Bayern ile karşılaşacak ve bu iki Alman takımı, Avrupa Kupası'nda hala finale kalmak için mücadele ediyor ve ligde artık pek bir şey için oynamıyor. Sadece Freiburg, Eintracht Frankfurt ile puan eşitliği nedeniyle yedinci sıraya göz dikmiş durumda.
West Ham United, Füllkrug'u "neredeyse bedavaya" verecek gibi görünüyor
Füllkrug şu anda West Ham United'dan AC Milan'a kiralanmış durumda, ancak duyumlara göre orada hiçbir gelecek umudu bulunmuyor ve yaz aylarında Londra'ya geri dönecek. 33 yaşındaki oyuncu, Rossoneri'de gol atarak ve bolca süre alarak Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna yeniden girmeyi hedefliyordu, ancak Milano'da şu anda sadece yedek rolünde ve sadece bir gol attı.
Füllkrug'un Hammers ile 2028'e kadar sözleşmesi var, ancak yaz aylarında kulüpten kesin olarak ayrılması bekleniyor. Plettenberg, "Onu neredeyse bedavaya verecekler, maaş bordrosundan çıkarmak istiyorlar" dedi.
Wolfsburg, bu nedenle de, soyunma odası atmosferine olumlu etki edebilecek bir kimlik figürüne nihayet yeniden kavuşmak için şimdiden Füllkrug transferi üzerinde çalışıyor. Bu konuda Plettenberg, Füllkrug'un Aşağı Saksonya'daki köklerine dikkat çekti. 24 kez milli forma giyen oyuncu Hannover'de doğdu ve bazı sakatlık sorunlarına rağmen Hannover 96 ve Werder Bremen'de nihayetinde büyük bir çıkış yakaladı.
2023'te Füllkrug, yaklaşık 17 milyon euroya Werder'den Borussia Dortmund'a transfer oldu ve BVB'de o dönemki teknik direktör Edin Terzic yönetiminde bir sezon boyunca en önemli hücum oyuncularından biri oldu. 43 resmi maçta 15 gol attı ve 10 golün hazırlığını yaptı. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı (0-2) oynanan maçta, Füllkrug çeyrek final rövanşında Atletico Madrid'e ve yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain'e karşı hayati önem taşıyan goller attı.
Sadece bir sezonun ardından, Premier Lig hayallerini gerçekleştirmek için 27 milyon euroya West Ham United'a transfer oldu. Ancak bu transfer, zamanla bir kabusa dönüştü. Füllkrug, sürekli olarak uzun süren kas sakatlıklarıyla boğuştu ve hem kulüpte hem de milli takımda yerini kaybetti. Hammers formasıyla şu ana kadar sadece 3 gol attı ve 29 resmi maçta forma giydi.
Schalke 04: Füllkrug, Edin Dzeko'nun yerine mi geçecek?
Wolfsburg'un yanı sıra son zamanlarda FC Schalke 04 de Füllkrug'un potansiyel alıcıları arasında adı geçen kulüplerden biri oldu. Schalke'nin büyük olasılıkla Bundesliga'ya geri döneceği tahmin ediliyor ve yaz aylarında Edin Dzeko'nun yerini doldurmak zorunda kalabilir.
40 yaşındaki oyuncu, Fiorentina'daki tamamen başarısız geçen döneminin ardından kış transfer döneminde bedelsiz olarak Gelsenkirchen'e gelmiş ve hemen yükseliş yarışında büyük bir güç olduğu ortaya çıkmıştı. Sekiz lig maçında altı gol attı ve üç golün hazırlığını yaptı. Şu anda omuz sakatlığı nedeniyle ara vermek zorunda.
Yaz aylarında ise Bosna-Hersek'in kaptanı olarak 2014'ten sonra ilk kez bir Dünya Kupası'na katılacak. Schalke beklenen yükselişi garantilerse, Dzeko bunu kariyerinin zirvesi olarak görebilir ve Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakabilir.
Niclas Füllkrug: 2025/26 sezonunda West Ham ve Milan formasıyla sergilediği performans verileri:
Oyunlar 26 Oynama süresi 977 Gol 1 Asist 0