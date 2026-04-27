"Niclas Füllkrug'u kadroya katmak için her şeyi deneyecekler!" Krizdeki DFB yıldızı için bomba transfer mi?

Sezonun bitmesine üç hafta kala VfL halen doğrudan küme düşme potasında bulunuyor. Wolfsburg ile küme düşme play-off'u için 16. sırada yer alan FC St. Pauli arasında sadece bir puan fark var. Son maç gününde, Millerntor'da bu iki alt sıradaki takım arasında doğrudan bir karşılaşma yaşanacak.

HSV'ye altı puan geride ve açık ara daha kötü gol farkıyla (-25) ligde kalma şansı neredeyse yok gibi görünüyor. Ancak VfL için, aslında zorlu kalan fikstür tam da ligde kalmak için asgari bir şans sunuyor olabilir.

Çünkü Wolfsburg, önümüzdeki iki hafta içinde SC Freiburg ve FC Bayern ile karşılaşacak ve bu iki Alman takımı, Avrupa Kupası'nda hala finale kalmak için mücadele ediyor ve ligde artık pek bir şey için oynamıyor. Sadece Freiburg, Eintracht Frankfurt ile puan eşitliği nedeniyle yedinci sıraya göz dikmiş durumda.