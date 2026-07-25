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Nicky Butt, yeni sezon öncesinde taraftarların sezonluk biletlerinin bloke edilmesi üzerine Manchester United’ın “saçma” sistemini sert bir dille eleştirdi
Butt, bilet politikasını sorguluyor
Butt, yeni sezon öncesinde kulübün bilet karaborsacılığına yönelik önlemleri kapsamında taraftarların hesaplarına kısıtlama getirilmesinin ardından, United’ın sezonluk bilet politikasını eleştirdi. Eski United orta saha oyuncusu, aralarında altı yaşındaki sezonluk bilet sahibi Ruari’nin de bulunduğu binlerce taraftarın bu durumdan etkilenmesi üzerine tepki gösterdi; Ruari’nin hesabı, ailesinin itirazına rağmen hâlâ kısıtlı durumda.
- Getty Images Sport
Eski yıldız sert çıkıştı
Paddy Power’a konuşan Butt, sistem hakkındaki değerlendirmelerinde çekinmedi ve taraftarların maçlara katılamadıkları takdirde biletlerini tanıdıklarına devredebilmeleri gerektiğini vurguladı.
"Bence bu sistem saçma. Bir şeyin parasını ödediyseniz ve onu başka birine vermek istiyorsanız, bunu yapabilmelisiniz," dedi Butt. "Ben de biletlerimi oğluma ve onun arkadaşlarına verdim. Sezonluk biletlerinizi satın aldıysanız ve bunları, hepsi arkadaşlarınız veya ailenizden olan altı farklı kişiye vermek istiyorsanız ve kendiniz kullanamıyorsanız, bunda ne zararı var?
"Hiçbir stadyumda bilet karaborsacılığına kesinlikle karşıyım. Bunun bilet karaborsacılığı olarak sınıflandırılabileceğini düşünmüyorum. Tanıdığınız kişilere veriyorsanız... ya altı yeğeniniz varsa? Bu çok saçma. Anlamıyorum. Satıp kâr elde etmediğiniz sürece paylaşmanın bir sakıncası yok bence."
Sıkı denetimden etkilenen aile
Ruari’nin annesi Katie, 19 kişilik akraba ve arkadaş grubunun Old Trafford’da yan yana oturabilmesi için bilet işlemlerini hallettiğini söyledi. Kâr amacıyla bilet satılmadığını vurgulayan Katie, kullanılmayan koltukların yalnızca kulübün resmi sistemi üzerinden devredildiğini belirtti.
BBC'ye göre, United, faaliyetlerin seyrinden hareketle hesabın yetkili süreçler dışında yönetildiğini öne sürdü; ancak kulüp, aileyi biletleri yeniden satmakla veya bot kullanmakla suçlamadı. Katie, ilk yanıtı "yapay zeka tarafından otomatik olarak reddedilme" olarak niteledikten sonra bir kez daha itirazda bulundu.
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Sezon açılış maçı öncesinde itirazlar devam ediyor
Kulübün kararını onaması üzerine Ruari'nin hesabı kısıtlı kalmaya devam etti; bu durum, ailenin United'ın Hull ile oynayacağı Premier Lig açılış maçını kaçırmasına neden olacak. Kırmızı Şeytanlar bu özel vaka hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak geçen sezon uygulanan benzer karaborsa önleme tedbirleri sayesinde 1 milyon sterlinin üzerinde değere sahip 14.000'den fazla biletin geri kazanıldığını ve bunların resmi kanallar aracılığıyla yeniden dağıtıldığını belirtti.
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