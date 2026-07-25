Nicky Butt, yeni sezon öncesinde taraftarların sezonluk biletlerinin bloke edilmesi üzerine Manchester United’ın “saçma” sistemini sert bir dille eleştirdi

Paddy Power’a konuşan Butt, sistem hakkındaki değerlendirmelerinde çekinmedi ve taraftarların maçlara katılamadıkları takdirde biletlerini tanıdıklarına devredebilmeleri gerektiğini vurguladı.

"Bence bu sistem saçma. Bir şeyin parasını ödediyseniz ve onu başka birine vermek istiyorsanız, bunu yapabilmelisiniz," dedi Butt. "Ben de biletlerimi oğluma ve onun arkadaşlarına verdim. Sezonluk biletlerinizi satın aldıysanız ve bunları, hepsi arkadaşlarınız veya ailenizden olan altı farklı kişiye vermek istiyorsanız ve kendiniz kullanamıyorsanız, bunda ne zararı var?

"Hiçbir stadyumda bilet karaborsacılığına kesinlikle karşıyım. Bunun bilet karaborsacılığı olarak sınıflandırılabileceğini düşünmüyorum. Tanıdığınız kişilere veriyorsanız... ya altı yeğeniniz varsa? Bu çok saçma. Anlamıyorum. Satıp kâr elde etmediğiniz sürece paylaşmanın bir sakıncası yok bence."