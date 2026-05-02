Nicky Butt, Manchester United’ın Micky van de Ven’i kadrosuna katması gerektiğini tavsiye ederken, Kırmızı Şeytanlar’ın Luis Enrique’yi yeni teknik direktör olarak kadrosuna katıp katamayacağına dair görüşünü açıkladı
Butt, Van de Ven'i savunma hattı için ideal bir takviye olarak görüyor
Butt, 2025-26 sezonunda zaman zaman zorluklar yaşayan savunmasını güçlendirmek isteyen Manchester United’ın, Tottenham’dan Van de Ven’i transfer etmeyi düşünmesi gerektiğini öne sürdü. Eski United orta saha oyuncusu, Hollandalı stoperin Martinez’e benzer teknik özelliklere sahip olduğunu, ancak buna ek olarak fiziksel üstünlükler de sunduğuna inanıyor. Ayrıca, koşullar Tottenham’ı kilit oyuncularını satmaya zorlarsa, üst düzey kulüplerin bu yıldız oyuncular için hızlıca harekete geçebileceği ihtimalini de gündeme getirdi.
Butt, Van de Ven'in neden öne çıktığını açıklıyor
Paddy Power’a konuşan Butt, Van de Ven’in profilini ideal bir modern stoper olarak öne çıkardı. Butt, Van de Ven’in hızı ve gücünün, United’ın bu sezon zaman zaman eksikliğini hissettiği savunma gücünü sağlayabileceğini savunuyor.
"Micky van de Ven, mükemmel bir oyuncu," diye açıkladı. "Sol ayakla oynayan bir stoperin olması, takımın dengesi açısından harika. Martinez var ve ne kadar iyi olduğu tartışılabilir, ama takıma denge getiriyor.
"Martinez sol ayaklı, pas atabiliyor. Van de Ven de biraz öyle ama daha hızlı, daha iri ve daha güçlü. Ben olsam hemen ona bakardım. Küme düştüklerinde, diğer takımlar oyuncularını çok ucuza kapacak. Maaşları çok yüksek olduğu için onlardan kurtulmak zorunda kalacaklar ve size garanti ederim ki çoğunun sözleşmesinde küme düşme maddesi olmayacak."
Yönetimdeki belirsizlik ve Luis Enrique'ye yönelik şüpheler
Butt, Luis Enrique’nin adı bu görevle anılan Old Trafford’daki teknik direktörlük durumuna dair spekülasyonlara da değindi. Ancak İspanyol teknik adamın Fransa’da başarı ve istikrarı yakalamışken Paris Saint-Germain’den ayrılmasının gerçekçi olup olmadığını sorguladı.
Butt, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde engin bir deneyime sahip ve Man United de tam olarak bu seviyeye ulaşmak istiyor," dedi. "Onun PSG'den ayrılacağını düşünmüyorum, bunu göremiyorum. United'a tüm saygımla, şu anda bulundukları noktada, birinin o futbol kulübüne girip bir proje oluşturarak yeniden yapılanmaya başlaması çok büyük bir görev."
"İki ya da üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecimiz var. Leeds maçında, bir ya da iki sakatlık ve cezalı oyuncumuz olduğunda, kadronun yeterince geniş olmadığı ortaya çıktı. [Enrique] gerçekten yeni bir proje istemiyorsa, neden çok rahat olduğunuz ve ailenizle yaşamak için harika bir yer olan Paris'ten ayrılsın ki?"
UCL'ye katılmayı hedeflemek
Michael Carrick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United, şu anda gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak için mücadele ediyor. Takım şu anda 61 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bir sonraki maçlarında, dördüncü sırada yer alan ve kendilerinden sadece üç puan geride olan Liverpool ile hayati bir karşılaşmaya çıkacaklar. Sezonun sona ermesinin ardından, transferler ve teknik direktörlük konusunda alınacak kararlar, hem saha içinde hem de saha dışında kulübün gelecek dönemini şekillendirecek; Carrick'in kaderi ise yaz aylarında belli olacak.