Nicky Butt, Manchester United’ın Micky van de Ven’i kadrosuna katması gerektiğini tavsiye ederken, Kırmızı Şeytanlar’ın Luis Enrique’yi yeni teknik direktör olarak kadrosuna katıp katamayacağına dair görüşünü açıkladı

Paddy Power’a konuşan Butt, Van de Ven’in profilini ideal bir modern stoper olarak öne çıkardı. Butt, Van de Ven’in hızı ve gücünün, United’ın bu sezon zaman zaman eksikliğini hissettiği savunma gücünü sağlayabileceğini savunuyor.

"Micky van de Ven, mükemmel bir oyuncu," diye açıkladı. "Sol ayakla oynayan bir stoperin olması, takımın dengesi açısından harika. Martinez var ve ne kadar iyi olduğu tartışılabilir, ama takıma denge getiriyor.

"Martinez sol ayaklı, pas atabiliyor. Van de Ven de biraz öyle ama daha hızlı, daha iri ve daha güçlü. Ben olsam hemen ona bakardım. Küme düştüklerinde, diğer takımlar oyuncularını çok ucuza kapacak. Maaşları çok yüksek olduğu için onlardan kurtulmak zorunda kalacaklar ve size garanti ederim ki çoğunun sözleşmesinde küme düşme maddesi olmayacak."