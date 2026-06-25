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Nicky Butt, Cristiano Ronaldo’ya karşı “insanların neden mesafeli davrandığını” açıklarken, eski Manchester United takım arkadaşının soyunma odasında nasıl biri olduğunu da ortaya koyuyor
Ronaldo imajının ardındaki gerçek
Ronaldo genellikle bireyci bir figür olarak tasvir edilir, ancak Butt, Portekizli efsaneyle yaşadığı kişisel deneyimlerini ayrıntılı bir şekilde anlatarak bu mitleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Old Trafford'da altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası dahil olmak üzere sayısız başarıya imza atmış olan bu ödüllü orta saha oyuncusu, forvetin 2003 yazında takıma katılmasıyla birlikte Ronaldo ile tek bir sezon boyunca birlikte oynamıştı. Butt, şu anda Al-Nassr'da forma giyen yıldızın, takım ortamındaki dostluk havasından keyif alan, doğuştan bir şakacı olduğunu savunuyor.
Paddy Power’a özel bir röportajda Butt, “Aslında Cristiano çok sevimli bir delikanlı. Harika bir çocuk, komik bir çocuk, tüm şakalaşmalara katılır. Elbette dev bir süperstar, bir milyarder, ama aslında sohbet etmek için iyi bir çocuk. Bu durum başkalarının sorunu haline geliyor; ona hayran oldukları için ona karşı biraz mesafeli davranıyorlar.”
- Getty Images Sport
Takım oyuncusu tartışmasına değinmek
Ronaldo’nun kariyeri boyunca – özellikle son yıllarda – sıkça yöneltilen bir eleştiri, savunma konusunda yeterince çaba göstermediği yönündeki algı olmuştur. Ancak Butt, bu tecrübeli oyuncunun oyun tarzının, takım çıkarlarına bağlılık eksikliğinden ziyade, hesaplanmış bir gereklilik olduğunu savunuyor. Ronaldo’nun yaklaşımını uzun süredir rakibi olan Lionel Messi’ninkiyle karşılaştıran Butt, her iki oyuncunun da fiziksel eforlarını nasıl yönettiklerine dikkat çekti.
“O sahada var, çok ama çok iyi bir takım oyuncusu. Sahada öyle görünmeyebilir, sanki öylece duruyormuş gibi görünebilir,” diye ekledi Butt. “Ama Lionel Messi de aynı; belirli bir seviyeye ve yaşa geldiler ve artık sadece sahada koşturmuyorlar, gol atmak için enerjilerini saklıyorlar. İnsanlar, takımın işleri kötü gittiğinde onun bir sorun olabileceğini söylüyor, ancak işler iyi gittiğinde ve top onlardayken o bir tehdit oluşturuyor ve bunu pek çok kez kanıtladı.”
Büyük sahnede eleştirenleri susturmak
2026 Dünya Kupası sırasında, Ronaldo’nun üst düzey futboldaki rolüne ilişkin tartışmalar daha da şiddetlendi. Portekiz'in açılış maçında DR Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından Ronaldo, yedek kulübesine alınmasını talep eden çok sayıda yorumcudan şiddetli eleştirilere maruz kaldı. Ancak 41 yaşındaki forvet, ikinci grup maçında patlama yaşadı ve Özbekistan'ı 5-0 mağlup ettikleri maçta iki gol attı. Bu çarpıcı dönüş, Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'ın, maçı kazandıran performansının ardından sosyal medyada Portekiz kaptanını ateşli bir şekilde savunmasına neden oldu.
Ferdinand, eleştirenlere sert bir şekilde karşılık vererek şöyle dedi: “Cristiano! Tanrım, işte o bunu yapıyor! Cidden: Cristiano Ronaldo bu Dünya Kupası’na şimdiden damgasını vurdu. Ve biliyor musunuz? Tüm şüphecilere... 1.000 gole doğru ilerleyen bir adamdan nasıl şüphe duyabilirsiniz? Bir Portekizli oyuncu tarafından atılan en fazla Dünya Kupası golü: Az önce Eusebio’yu, o büyük Eusebio’yu geçti. Altı Dünya Kupası’nda gol atan tek hayatta olan adam. Bu adamın tamamen bittiğini, oynamaması gerektiğini, takıma zarar verdiğini vb. söylemek... Dünyada onun gibi hareket eden çok az santrfor var."
- AFP
Kazanan zihniyeti hâlâ devam ediyor
Butt, Ronaldo’nun insanların yeteneklerinden şüphe duyduğunda daha da parladığı görüşünü yineledi; bu, onun genç bir delikanlı olarak Manchester’a geldiğinden beri sergilediği bir özellik. “O kötü geçen ilk maçtan sonra toparlanacağını biliyordum; geçici bir düşüş yaşadı, tüm takım da öyle,” dedi Butt. “O, her zaman insanları yanılttı ve bunu çocukluğundan beri yapıyor.”
Portekiz ve Ronaldo şimdi dikkatlerini grup aşamasının son maçı olan Kolombiya karşılaşmasına çeviriyor. Güney Amerika ekibi şu anda altı puanla lider durumda, Portekiz ise DR Kongo ile oynadığı ilk maçta aldığı beraberliğin ardından dört puanla hemen arkasında yer alıyor. Bu durum, Portekiz’in grup birinciliğini ele geçirmek için mutlaka galip gelmesi gerektiğini gösteriyor. Ronaldo ise golcü formunu sürdürerek ülkesini grup birincisi olarak eleme turlarına taşımayı hedefliyor.