Nicky Butt, Cristiano Ronaldo’ya karşı “insanların neden mesafeli davrandığını” açıklarken, eski Manchester United takım arkadaşının soyunma odasında nasıl biri olduğunu da ortaya koyuyor

Ronaldo genellikle bireyci bir figür olarak tasvir edilir, ancak Butt, Portekizli efsaneyle yaşadığı kişisel deneyimlerini ayrıntılı bir şekilde anlatarak bu mitleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Old Trafford'da altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası dahil olmak üzere sayısız başarıya imza atmış olan bu ödüllü orta saha oyuncusu, forvetin 2003 yazında takıma katılmasıyla birlikte Ronaldo ile tek bir sezon boyunca birlikte oynamıştı. Butt, şu anda Al-Nassr'da forma giyen yıldızın, takım ortamındaki dostluk havasından keyif alan, doğuştan bir şakacı olduğunu savunuyor.

Paddy Power’a özel bir röportajda Butt, “Aslında Cristiano çok sevimli bir delikanlı. Harika bir çocuk, komik bir çocuk, tüm şakalaşmalara katılır. Elbette dev bir süperstar, bir milyarder, ama aslında sohbet etmek için iyi bir çocuk. Bu durum başkalarının sorunu haline geliyor; ona hayran oldukları için ona karşı biraz mesafeli davranıyorlar.”