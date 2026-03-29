Çeviri:
Nicky Butt, Benjamin Sesko transferinin "pek işe yaramadığını" öne sürerken, Manchester United'ın "ulaşılabilir" Victor Osimhen'i kadrosuna katması için çağrıda bulunuldu
Butt, Osimhen'i "aradığımız adam" olarak nitelendiriyor
Butt, kulübün önemli bir yaz transfer dönemi hazırlıkları sürerken Victor Osimhen’in Manchester United’ın eksik parçası olduğuna inanıyor.
Paddy Power'a konuşan 1998-99 sezonunda üçlü kupayı kazanan oyuncu, eski Napoli oyuncusunu hedeflemenin ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Bence o doğru kişi. Türk takımlarındaki oyuncuların transfer edilebilir olduğunu düşünmek istersiniz. Transfer ekibi sadece en iyi oyunculara bakmayacak, aynı zamanda transfer edilebilir olanlara da bakacaktır."
Manchester United için eksiksiz paket
Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı giderek artarken, transfer ekibinin dört büyük transfer planladığı bildiriliyor ve Butt, Galatasaray’ın forvetinin sunduğu çok yönlü özellikleri nedeniyle listenin en başında yer alması gerektiğini düşünüyor.
Butt, “120 milyon sterlinlik bir bedeli olan ve asla alamayacağınız bazı oyuncularla zaman kaybediyorsunuz. Bence o güçlü, hızlı, arka alana koşabiliyor, sağlam, top kontrolü iyi, farklı türde goller atabiliyor ve hava toplarında iyi.” dedi.
Sesko ile ilgili endişeler
Butt'un Osimhen'i transfer etme çabası, geçen yaz RB Leipzig'den Old Trafford'a gelen Benjamin Sesko ile ilgili endişelerin artmasıyla ortaya çıktı. Slovenyalı oyuncu yılbaşından bu yana zaman zaman kalitesini göstermiş ve bolca gol atmış olsa da, Butt, United'ın en büyük turnuvalarda hemen sonuç verebilecek köklü yıldızları transfer etmek yerine, genç ve kendini henüz kanıtlamamış forvetlere aşırı baskı uygulayarak geçmişteki hatalarını tekrarladığını savunuyor.
"Oyuncu transferi zor bir iştir. Potansiyeli olan birini bulabilirsiniz ama bu durum sürekli tekrarlanırsa pek işe yaramaz," diye uyardı Butt.
"Sesko pek işe yaramadı. Bu, Rasmus Hojlund'da yapılan hatanın aynısı. Genç, kendini kanıtlamamış bir forvet, çok para, omuzlarında çok fazla yük. Son birkaç haftada birkaç gol attı ve iyi iş çıkardı ama büyük bir başarı elde edemedi. Sesko iki ya da üç yıl sonra hazır olabilir ama şu anda değil ve kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde değil."
Şimdi ne olacak?
Sesko, bugüne kadar United formasıyla oynadığı 26 Premier Lig maçında 9 gol attı, ancak mevcut teknik direktör Michael Carrick yönetiminde henüz ilk 11'de yerini sağlamlaştıramadı. Kırmızı Şeytanlar'ın milli maç arası sonrasında Leeds'i evinde ağırlayacağı maçta yeniden etkili olmayı umuyor. Ancak, Mayıs ayına kadar Butt gibi tüm eleştirmenlerini susturamazsa, United'ın gelecek sezondan itibaren hücum hattını yönetmesi için Osimhen veya başka bir dünya çapında forvete yönelmesi mümkün.