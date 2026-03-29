Nicky Butt, Benjamin Sesko transferinin "pek işe yaramadığını" öne sürerken, Manchester United'ın "ulaşılabilir" Victor Osimhen'i kadrosuna katması için çağrıda bulunuldu

Butt'un Osimhen'i transfer etme çabası, geçen yaz RB Leipzig'den Old Trafford'a gelen Benjamin Sesko ile ilgili endişelerin artmasıyla ortaya çıktı. Slovenyalı oyuncu yılbaşından bu yana zaman zaman kalitesini göstermiş ve bolca gol atmış olsa da, Butt, United'ın en büyük turnuvalarda hemen sonuç verebilecek köklü yıldızları transfer etmek yerine, genç ve kendini henüz kanıtlamamış forvetlere aşırı baskı uygulayarak geçmişteki hatalarını tekrarladığını savunuyor.

"Oyuncu transferi zor bir iştir. Potansiyeli olan birini bulabilirsiniz ama bu durum sürekli tekrarlanırsa pek işe yaramaz," diye uyardı Butt.

"Sesko pek işe yaramadı. Bu, Rasmus Hojlund'da yapılan hatanın aynısı. Genç, kendini kanıtlamamış bir forvet, çok para, omuzlarında çok fazla yük. Son birkaç haftada birkaç gol attı ve iyi iş çıkardı ama büyük bir başarı elde edemedi. Sesko iki ya da üç yıl sonra hazır olabilir ama şu anda değil ve kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde değil."