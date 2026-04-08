Schwarzgelben'in spor direktörü, Sport Bild'e verdiği röportajda, Dortmund'da Woltemade ve Fisnik Asllani ile ilgili olduğu iddia edilen transfer söylentilerinin "yok sayılabilecek bir ipucu" olduğunu belirterek, BVB'nin Serhou Guirassy ve Fabio Silva ile forvet hattında "mükemmel bir kadroya" sahip olduğunu vurguladı.
Çeviri:
Nick Woltemade ve BVB ile ilgili bomba transfer haberi mi? "Aynı profilden iki oyuncumuz var"
Bild gazetesi, Guirassy'nin ayrılması durumunda Dortmund'un Woltemade'yi Bundesliga'ya geri getirmeyi düşündüğünü bildirmişti. Bunun sebebi, yine Bild tarafından ortaya atılan ve Guirassy'nin 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen önümüzdeki yaz Siyah-Sarılar'dan ayrılmak istediği yönündeki söylentiydi.
Woltemade, geçen yaz VfB Stuttgart'tan Newcastle United'a 95 milyon euroya transfer olmuştu, ancak orada, en azından gol atma konusunda, güçlü bir başlangıcın ardından ciddi bir kriz yaşıyor, çünkü teknik direktör Eddie Howe onu artık neredeyse hiç asıl pozisyonunda oynatmıyor.
"Beni gollerle ilişkilendirdiklerini biliyorum, ancak bir forvetin gol ortalamasını, rakip kaleye 50, 60, 70 metre uzaklıkta oynayan bir orta saha oyuncusununkiyle karşılaştıramazsınız," diyen Woltemade, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı son açıklamada şunları ekledi: "Şu anda, sezonun başındaki Nick Woltemade'den tamamen farklı biriyim!"
Bild'e göre Woltemade, sadece bir yıl sonra Magpies'ten ayrılmak istemiyor. Ricken'e göre de böyle bir ilgi yok, çünkü BVB patronunun görüşüne göre harekete geçme gereği yok - bu, en geç Ole Book'un Dortmund'a yeni sportif direktör olarak gelmesinden bu yana BVB'ye transfer olacağı söylentileriyle gündemde olan Fisnik Asllani için de geçerli.
Book, Asllani'yi bir zamanlar kiralık olarak SV Elversberg'e getirmiş ve Kosovalı milli oyuncunun Alman profesyonel futbolunda nihai çıkışını yapmasının önünü açmıştı. Ancak Ricken'e göre Asllani'nin transferi için de şunu söylüyor: "Bu profilde iki oyuncumuz var!"
Ricken, BVB'nin Jadon Sancho'ya olan ilgisini doğruladı
Ricken ise BVB'nin Jadon Sancho'nun tekrar geri dönmesine olan ilgisini daha somut bir şekilde ortaya koydu; zira hücumdaki transfer planlarının temel amacı, özellikle "Julian Brandt'ın yaratıcılığını ve gol katkısını" telafi etmek. 29 yaşındaki oyuncu, Niklas Süle gibi sezon sonunda BVB'den bedelsiz olarak ayrılacak.
Bu konuda bir aday Sancho olarak görülüyor, zira en azından finansal açıdan Dortmund'un aradığı profile uyabilir; sonuçta önümüzdeki yaz transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir. Ricken, "Elbette, kaliteyi beraberinde getiren, bize doğrudan yardımcı olabilecek ve ütopik bir transfer ücreti talep etmeyen bir hücum oyuncusu arıyoruz" dedi ve Sancho ile ilgili somut bir soruya şu yanıtı verdi: "Bizi daha iyi hale getirip getiremeyeceklerini değerlendiriyoruz. Bunu Jadon için de yapıyoruz."
26 yaşındaki oyuncu, 2017'den 2021'e kadar Dortmund'da oynadı ve orada çıkışını yaptı. Ancak 85 milyon euroya mal olan Manchester United'a transferi hiçbir zaman iyi gitmedi. O dönemki teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Sancho, Ocak 2024'te bir sezonun ikinci yarısı için BVB'ye geri döndü ve Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda önemli bir dayanak noktası oldu.