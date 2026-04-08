Nick Woltemade ve BVB ile ilgili bomba transfer haberi mi? "Aynı profilden iki oyuncumuz var"

Bild gazetesi, Guirassy'nin ayrılması durumunda Dortmund'un Woltemade'yi Bundesliga'ya geri getirmeyi düşündüğünü bildirmişti. Bunun sebebi, yine Bild tarafından ortaya atılan ve Guirassy'nin 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen önümüzdeki yaz Siyah-Sarılar'dan ayrılmak istediği yönündeki söylentiydi.

Woltemade, geçen yaz VfB Stuttgart'tan Newcastle United'a 95 milyon euroya transfer olmuştu, ancak orada, en azından gol atma konusunda, güçlü bir başlangıcın ardından ciddi bir kriz yaşıyor, çünkü teknik direktör Eddie Howe onu artık neredeyse hiç asıl pozisyonunda oynatmıyor.

"Beni gollerle ilişkilendirdiklerini biliyorum, ancak bir forvetin gol ortalamasını, rakip kaleye 50, 60, 70 metre uzaklıkta oynayan bir orta saha oyuncusununkiyle karşılaştıramazsınız," diyen Woltemade, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı son açıklamada şunları ekledi: "Şu anda, sezonun başındaki Nick Woltemade'den tamamen farklı biriyim!"

Bild'e göre Woltemade, sadece bir yıl sonra Magpies'ten ayrılmak istemiyor. Ricken'e göre de böyle bir ilgi yok, çünkü BVB patronunun görüşüne göre harekete geçme gereği yok - bu, en geç Ole Book'un Dortmund'a yeni sportif direktör olarak gelmesinden bu yana BVB'ye transfer olacağı söylentileriyle gündemde olan Fisnik Asllani için de geçerli.

Book, Asllani'yi bir zamanlar kiralık olarak SV Elversberg'e getirmiş ve Kosovalı milli oyuncunun Alman profesyonel futbolunda nihai çıkışını yapmasının önünü açmıştı. Ancak Ricken'e göre Asllani'nin transferi için de şunu söylüyor: "Bu profilde iki oyuncumuz var!"