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Nick Woltemade'nin transferi Newcastle için bir ‘sorun’ yaratıyor: Dietmar Hamann, yaz son tarihi öncesinde Alman forvet için ‘en iyi çözümü’ öne çıkarıyor
Newcastle, Woltemade için ne kadar harcadı?
Newcastle, Woltemade'i Ağustos 2025'in sonlarında Stuttgart'tan kadroya katarken kulüp rekoru olan bir bonservis bedeli ödedi. Bayern Münih'in, ülkedeki rakibinin giderek artan taleplerini karşılamayı reddetmesiyle, Newcastle'ın 69 milyon sterlinlik (93 milyon dolar) anlaşmayı tamamlamasının önü açıldı.
Wolves'a karşı ilk maçında attığı galibiyet golü, 24 yaşındaki oyuncuyu İngiltere'nin kuzeydoğusundaki sadık taraftar grubuna sevdirdi, ancak birkaç hafta sonra ezeli rakip Sunderland karşısında topu kendi ağlarına gönderdi.
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Woltemade Newcastle adına kaç gol attı?
Sezonu tüm kulvarlarda 11 kez fileleri havalandırarak çift haneli gol sayısına ulaşarak tamamladı, ancak ilk 11'deki yerini garanti altına alması zor oldu. Eddie Howe'un teknik direktörlük görevini Matthias Jaissle'e devretmesinin ardından da durum değişmedi.
Yoane Wissa ve Will Osula hücum hattında görev yaparken, Woltemade'nin Newcastle'da uzun vadeli bir geleceği olup olmadığı sorgulanıyor.
Woltemade bir transferden daha fayda sağlar mı?
Hem tüm taraflar için en iyi seçeneğin başka bir transfer olup olmayacağı, hem de Almanya kadrosundaki yerinin de denkleme dahil edilmesi gerektiği yönündeki soru üzerine, eski Newcastle United orta saha oyuncusu Hamann, Betinia iş birliğiyle yaptığı açıklamada, vatandaşı hakkında GOAL'e şunları söyledi: “Sorun şu ki, bu kadar çok para ödediğinizde işler değişiyor. Bayern Münih 55 ya da 60 milyon teklif etti, sonra Newcastle geldi ve 85 ya da 90 milyon ödedi. Bu yüzden o dönemde Stuttgart'ın onun gitmesine izin vermesi bence oldukça kolay bir karardı.
“İyi başladı ama sonra bir sebepten duvara tosladı. Almanya'da uyum sağlayamadığına dair haberler duydum. Açıkçası genç bir oyuncunun oraya gidip uyum sağlayamamasını pek anlayamıyorum. Tabii ben de orada bulundum. Biraz başarı yakalarsa, oynamak için Newcastle'dan daha iyi çok fazla yer yok. Taraftarlar gerçekten olağanüstü.
“Yazın Alman bir teknik direktör gelmemiş olsaydı, kesinlikle gideceğini söylerdim. Şimdi ise bir ihtimal olabilir çünkü onu kadroya oturtmaya ve ondan en iyi verimi almaya çalıştığını duyuyorum.
“Ama bence muhtemelen her iki taraf için de en iyisi, satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama gibi bir çözüm olurdu. Fakat sorun, dediğim gibi, bu kadar çok para ödediğinizde ortaya çıkıyor; bence onun için ödedikleri parayı geri alamazlar. Bu yüzden bir kiralama formülüne bakarsınız, iyi performans göstermesini umarsınız ve belirli sayıda maç oynarsa ya da belli sayıda gol atarsa devreye girecek bir opsiyon düşünürsünüz.
“Diğer mesele de şu: Almanya'da böyle bir bonservis bedelini karşılayabilecek çok fazla kulüp yok. Muhtemelen sadece Bayern Münih. Zorlarsanız Dortmund da olabilir ama onlar bu sezon birkaç oyuncu aldı. Yani seçenekler sınırlı. Muhtemelen onun kiralanmasını bile karşılayabilecek iki ya da üç kulüpten söz ediyoruz çünkü büyük ihtimalle ciddi bir maaş alıyor.”
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Alman forvet Woltemade kendisini nerede bulabilir?
Dortmund, Woltemade için transfer döneminin sonlarında gelebilecek bir hamleyle temkinli şekilde ilişkilendirildi; Bayern ise takımında hâlâ üretken İngiltere kaptanı ileri uçta görev yapmaya devam ettiği için ağırkanlı forveti kadrosuna katmakla artık ilgilenmiyor.
İtalya’ya bir transfer ihtimali de gündeme geldi; Juventus ve Napoli’nin, Alman golcüyü Serie A’ya götürme konusunda istekli olduğu öne sürülen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Newcastle, tüm girişimlere karşı koymaya karar verebilir; çünkü Newcastle, Tyneside’da zorlu geçen bir yazda zaten Sandro Tonali, Bruno Guimaraes ve Anthony Gordon ile yollarını ayırdı.
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