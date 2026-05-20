Nick Woltemade hiçbir yere gitmiyor! Eddie Howe, Alman forvetine olan güvenini sürdürürken, Newcastle'ın rekor transferi ikinci sezonunda da parlayacak

Transfer dönemi yaklaşırken, Newcastle yönetimi teknik direktörün görüşüne katılıyor ve bu forveti uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Woltemade bu yaz Almanya ile muhteşem bir Dünya Kupası performansı sergilese ve başka kulüplerin ilgisini çekse bile, kulüp hiçbir talipin kendilerinin ödediği 64 milyon sterlinlik bedeli karşılayabileceğine inanmıyor. Ayrıca, o soyunma odasında ve taraftarlar arasında oldukça popüler bir isim olmaya devam ediyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 35 maçta 11 gol atan Woltemade'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve kulübün yaptığı devasa finansal yatırımı haklı çıkarmak için Newcastle, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemine güveniyor.