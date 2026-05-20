Nick Woltemade hiçbir yere gitmiyor! Eddie Howe, Alman forvetine olan güvenini sürdürürken, Newcastle'ın rekor transferi ikinci sezonunda da parlayacak
Rekor transfer konusunda sabır
Telegraph Sport'a göre Newcastle, Woltemade'i en az bir sezon daha kadroda tutmaya karar verdi; kulüp, oyuncunun artık Premier Lig'in gerekliliklerini anladığı için çok daha etkili olacağına inanıyor. Geçen Ağustos ayında Stuttgart'tan kulüp rekoru olan 64 milyon sterlinlik bir transferle gelen forvet, kış aylarında süre ve gol bulmakta zorlandı. Erken yorgunluğu kısmen kendisine dayatılmıştı; Yoane Wissa'nın sakatlığı nedeniyle Alman oyuncu her maçta oynamak zorunda kalmıştı. İngiliz futbolunun hızı ve fiziksel yoğunluğuyla başa çıkmakta yetersiz kaldığı sık sık görüldü ve yorgun düştüğü anlarda mantıklı bir şekilde kadrodan çıkarıldı. Onu orta saha oyuncusu yapma yönündeki kısa süreli deneme ise sonuçta başarısızlıkla sonuçlandı.
İki yarıdan oluşan bir hikaye
Newcastle'daki kariyerine ilk 11 maçında 6 gol atarak verimli bir başlangıç yapmasına rağmen, forma şansı kısa sürede azaldı. Sezonun son haftasına girerken, Woltemade ligde sadece 13 isabetli şut atabildi. Geleneksel bir santrfor olarak, takımın yoğun presini yönetecek hız ve çeviklikten yoksundu. İri bir oyuncu olmasına rağmen, hava toplarında da şaşırtıcı derecede zayıftı; sık sık ortaları karşılayamadı veya kanat oyuncularına ayak uyduramadı. Deplasman maçlarında taktiksel bir sorun haline geldi; topu almak için sürekli geriye çekildiği için, rakip takımlar kolayca ileriye çıkıp sahanın ortasını tıkadı.
Doğru taktiksel uyumu bulmak
Bununla birlikte, Eddie Howe ve teknik ekibi son zamanlarda Woltemade’i daha geriye çekilmiş bir hücum rolünde oynatarak başarı elde etti. Alexander Isak’ın takım için üstlendiği hayati görevi etkili bir şekilde yerine getiren Will Osula’nın ortaya çıkışı, Woltemade’e büyük fayda sağladı. Ana forvetin arkasındaki boşluklarda oynayan Woltemade, Nottingham Forest ile oynanan son deplasman maçında ve geçen Pazar günü West Ham'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette mükemmel bir performans sergiledi. Aralık ayından bu yana ilk lig golünü Hammers karşısında atan Woltemade, bariz futbol zekasını, teknik yeteneğini ve topu geri kazanmak için gösterdiği güçlü çalışma ahlakını sergiledi.
Pazarda sağlam bir konumda
Transfer dönemi yaklaşırken, Newcastle yönetimi teknik direktörün görüşüne katılıyor ve bu forveti uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Woltemade bu yaz Almanya ile muhteşem bir Dünya Kupası performansı sergilese ve başka kulüplerin ilgisini çekse bile, kulüp hiçbir talipin kendilerinin ödediği 64 milyon sterlinlik bedeli karşılayabileceğine inanmıyor. Ayrıca, o soyunma odasında ve taraftarlar arasında oldukça popüler bir isim olmaya devam ediyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 35 maçta 11 gol atan Woltemade'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve kulübün yaptığı devasa finansal yatırımı haklı çıkarmak için Newcastle, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemine güveniyor.