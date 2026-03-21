"Neyse ki bu olmadı": Premier Lig kalecisi, FC Bayern Münih'e transfer olmak üzereydi

Peretz'in Isar'a transferinden önce, Bayern kaleci pozisyonunda ciddi sorunlar yaşıyordu. 2022'nin sonunda Manuel Neuer, bir kayak kazası sonucu alt bacağını kırmış ve neredeyse bir yıl boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Bu nedenle 2023'ün başında Münih ekibi bir yedek transfer etmek zorunda kaldı. Yann Sommer, 9 milyon euroya Gladbach'tan transfer edildi; bu transferin amacı da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Bilindiği gibi bu plan başarısız oldu.

Ayrıca, bir anlaşma gereği, Münih'te her zaman eleştirel gözlerle bakılan Sommer'in, ikinci yarıdan sonra Inter Milan'a transferi için hiçbir engel çıkarılmadı. Neuer'in dönüşüne kadar kalede Sven Ulreich vardı: Tecrübeli kaleci geçen hafta sonu Bundesliga'da Bayer Leverkusen karşısında bir kez daha forma giydi, güvenilir bir performans sergiledi, ancak bu sırada sakatlandı. Neuer'in ilk yedeği artık Jonas Urbig, güçlü performansları sayesinde artık Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından milli takıma çağrıldı.

Raya ise Arsenal'in açık ara bir numaralı kalecisi haline geldi ve şu anda kulüp düzeyinde ilk şampiyonluklarını kazanma şansını yakaladı. Gunners, Premier League'de lider durumda ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde. Pazar günü Carabao Cup'ta Manchester City ile final maçı oynanacak. Raya'nın 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi var.

Neuer'in Bayern'deki geleceği ise belirsiz. Yaz aylarında sona erecek sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına ya da kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağına dair henüz bir karar verilmedi. Spor direktörü Christoph Freund bu konuda kısa süre önce şunları söyledi: "Nisan ve Mayıs başında, tekrar kaleye geçtiğinde nasıl hissedeceğini, İngiliz liginde de nasıl hissedeceğini göreceğiz." O zaman Neuer "bize gelecek" ve "o zaman birlikte görüşmeler yapıp, hangi yöne gideceğimize karar vereceğiz."