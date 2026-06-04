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Neymar yok! Dünya Kupası yaklaşırken tedavisi yoğunlaşan Brezilya, sakat yıldız oyuncusu olmadan ABD'ye gidiyor
New Jersey'de bırakılan tılsım
Neymar, Cumartesi günü Mısır ile oynanacak Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçı için Brezilya milli takımıyla birlikte Cleveland'a gitmeyecek. Carlo Ancelotti'nin takımı son genel provası için yola çıkarken, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Perşembe günü yaptığı resmi açıklamada, forvet oyuncusunun New Jersey'deki takımın geçici karargahında kalacağını doğruladı.
Bu karar, 34 yaşındaki oyuncunun özel bir rehabilitasyon programına devam etmesini sağlamak amacıyla alındı. Tıbbi ekip, seyahat yorgunluğuna maruz kalmaktansa "fizyoterapi tedavisi ve fiziksel rehabilitasyonun yoğunlaştırılması"nı tercih ederek, turnuvanın açılış maçı yaklaşırken yıldız oyuncuyu kontrollü bir ortamda tutmayı tercih etti.
- AFP
Baldır sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncu sahalardan uzak kalıyor
Eski Paris Saint-Germain ve Barcelona oyuncusu, ikinci derece baldır kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle neredeyse üç haftadır sahalardan uzak. Sakatlık, Brezilya Şampiyonası kapsamında Neo Quimica Arena'da Coritiba'ya karşı 3-0 yenildikleri maçta Santos formasıyla oynarken meydana geldi ve o günden bu yana ne kulüp ne de milli takımda forma giyemedi.
Kas yırtığının ciddiyeti, Brezilya sağlık ekibinin temkinli bir yaklaşım sergilemesini gerektirdi. Tüm ülkenin gözü onun iyileşmesindeyken, teknik ekip, takımın en yaratıcı oyuncusunun Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan bu önemli turnuvada yer alabilmesi için gece gündüz çalışıyor.
Ancelotti, sakatlanan Neymar'a destek verdi
Ancelotti, hazırlık sürecini aksatan baldır sakatlığına rağmen Neymar'ın Brezilya'yı 2026 Dünya Kupası'na taşıyacağını doğruladı. Brezilya'nın Panama ile oynadığı son hazırlık maçı öncesinde gazetecilere şunları söyledi: "Açıkça belirtmek gerekirse, Neymar bizimle olacak. İlk maç [Fas'a karşı] için iyileşeceğini düşünüyoruz, eğer olmazsa ikinci maç [Haiti'ye karşı] için. Bu 26 oyuncunun Dünya Kupası'nda oynayacağından şüphe yok."
Fiziksel iyileşmenin ötesinde, Ancelotti, Kuzey Amerika'daki turnuva için taktiksel beklentileri görüşmek üzere Neymar ile birebir görüşmeler yaptı. Brezilya medyasında oyuncunun hazır olup olmadığına dair sorular vardı, ancak eski Real Madrid teknik direktörü, forvetin önündeki zorlu göreve zihinsel olarak hazır olduğuna inanıyor.
- AFP
Dünya Kupası açılış maçına giden yol
Bu hafta Brezilya ile Mısır arasında oynanacak maç, Ancelotti için en önemli oyun kurucusu olmadan taktik düzenini son kez ayarlayabileceği son fırsatı temsil ediyor. Takım Cleveland’daki maça odaklanırken, genel ilgi odağı 13 Haziran’da Brezilya’nın Fas’a karşı Dünya Kupası serüvenine başlayacağı MetLife Stadyumu’nda.
Selecao, Haiti'nin de yer aldığı zorlu bir grupta mücadele edecek. Grup aşamasının ikinci maçı 19 Haziran'da oynanacak ve takım, 24 Haziran'da İskoçya ile karşılaşarak bu turu tamamlayacak. Neymar'sız bir Dünya Kupası ihtimali Güney Amerika devi için ürkütücü bir gerçeklik olmaya devam ederken, taraftarlar ve yorumcular tedavi odasından gelecek olumlu haberler için nefeslerini tutacaklar.