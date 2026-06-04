Neymar yok! Dünya Kupası yaklaşırken tedavisi yoğunlaşan Brezilya, sakat yıldız oyuncusu olmadan ABD'ye gidiyor

Eski Paris Saint-Germain ve Barcelona oyuncusu, ikinci derece baldır kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle neredeyse üç haftadır sahalardan uzak. Sakatlık, Brezilya Şampiyonası kapsamında Neo Quimica Arena'da Coritiba'ya karşı 3-0 yenildikleri maçta Santos formasıyla oynarken meydana geldi ve o günden bu yana ne kulüp ne de milli takımda forma giyemedi.

Kas yırtığının ciddiyeti, Brezilya sağlık ekibinin temkinli bir yaklaşım sergilemesini gerektirdi. Tüm ülkenin gözü onun iyileşmesindeyken, teknik ekip, takımın en yaratıcı oyuncusunun Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan bu önemli turnuvada yer alabilmesi için gece gündüz çalışıyor.