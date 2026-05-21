Santos, tıbbi testlerin Neymar’ın sağ baldırında 2 milimetrelik bir ödem tespit etmesinin ardından, oyuncunun hafif bir baldır sakatlığıyla uğraştığını doğruladı. Bu durum, kulübün sağlık departmanı tarafından Çarşamba günü duyuruldu. 2023 yılında geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından uzun süren bir iyileşme sürecinin ardından Brezilya milli takımına yeni dönen 34 yaşındaki oyuncu için bu durumun zamanlaması hiç de ideal değil.

Neymar, Santos'un San Lorenzo ile oynadığı Copa Sudamericana maçını kaçırdı ve Gremio ile oynanacak lig maçında da forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Forvet, 27 Mayıs'ta Brezilya milli takımına katılmadan önce iyileşmek için zamanla yarışıyor. Santos ve CBF, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.