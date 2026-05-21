Neymar yine sakatlandı! Santos'un yıldızı, baldırındaki sorun nedeniyle Dünya Kupası'na katılımı konusunda yeni endişeler uyandırdı
Santos, Neymar'ın baldırından sakatlandığını doğruladı
Santos, tıbbi testlerin Neymar’ın sağ baldırında 2 milimetrelik bir ödem tespit etmesinin ardından, oyuncunun hafif bir baldır sakatlığıyla uğraştığını doğruladı. Bu durum, kulübün sağlık departmanı tarafından Çarşamba günü duyuruldu. 2023 yılında geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından uzun süren bir iyileşme sürecinin ardından Brezilya milli takımına yeni dönen 34 yaşındaki oyuncu için bu durumun zamanlaması hiç de ideal değil.
Neymar, Santos'un San Lorenzo ile oynadığı Copa Sudamericana maçını kaçırdı ve Gremio ile oynanacak lig maçında da forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Forvet, 27 Mayıs'ta Brezilya milli takımına katılmadan önce iyileşmek için zamanla yarışıyor. Santos ve CBF, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Santos, Neymar’ın iyileşme süreci konusunda iyimserliğini koruyor
Santos'un sağlık ekibi başkanı Rodrigo Zogaib, bu sakatlığın ciddi olmadığına vurgu yaptı ve Neymar'ın önümüzdeki hafta Brezilya milli takımında forma giyebileceğinden emin olduğunu belirtti.
Zogaib, ge'ye yaptığı açıklamada, "Neymar'ın baldırında hafif bir sakatlık, bir ödem var" dedi. "Ancak planımıza göre, iyileşme süreci sayesinde gelecek hafta milli takıma katılabilecek durumda olacak."
Sakatlık, Ancelotti’nin kadro seçimi konusunda yeni soruların ortaya çıkmasına neden oldu
Bu aksilik, Ancelotti’nin Neymar’ı Brezilya’nın nihai kadrosuna dahil etme kararını daha da mercek altına aldı. ESPN’e göre İtalyan teknik adam, kadroya yalnızca tam olarak formda olan oyuncuları almak istediğini açıkça belirtti. Teknik ekibin endişelerinin, bu sakatlığın Neymar'ın erken antrenman programını ve 31 Mayıs'ta Maracana'da oynanacak Brezilya-Panama dostluk maçında forma giyip giyemeyeceğini etkileyip etkilemeyeceği konusunda olduğu düşünülüyor. Neymar, iyileşmesini hızlandırmak için Santos'un Rei Pele Antrenman Merkezi'nde kişisel sağlık ekibiyle birlikte çalışıyor.
Selecao'dan uzun bir aradan sonra kadroya çağrılmasını değerlendiren Neymar, Santos TV'ye şunları söyledi: "Birkaç saat ağladım, buraya gelmek kolay olmadı. Adım açıklandıktan sonra, her şeyi aşmanın, çabaya katlanmanın değdiğini anladım."
Forvet, iyileşme sürecinde emeği geçenlere de teşekkür ederek şunları ekledi: "Milli takıma çağrılmam sadece benim için değil, bu sürecin bir parçası olan herkes içindi."
Brezilya, milli maçlar öncesinde Neymar’ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri bekliyor
Neymar'ın, Santos'un Deportivo Cuenca ile oynayacağı Copa Sudamericana grup aşamasının son maçında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor; bu durum, grubun son sırasında yer alan takımın elenmesine yol açabilir.
Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya ile oynayacağı C Grubu maçlarına hazırlanmadan önce Panama ve Mısır ile karşılaşacak. Neymar ise uluslararası sahnede Selecao'nun kilit oyuncusu olarak yeniden yerini sağlamlaştırmaya çalışırken, başka bir aksilik yaşamamayı umuyor.