Neymar, viral enfeksiyon nedeniyle Santos antrenmanına katılmadı; bu durum, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu oluşturma çabalarına yeni bir darbe vurdu

Bu sakatlığın zamanlaması hem oyuncu hem de kulüp için hiç de ideal değil. Santos, Salı günü Arjantin’de San Lorenzo ile oynayacağı kritik Copa Sudamericana maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Neymar'ın Buenos Aires'e yapılacak seyahate yetişmek için enfeksiyondan kurtulmaya çalışırken, maça katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Neymar'ın Gabigol, Willian Arao ve Igor Vinícius gibi diğer önemli takım arkadaşlarıyla birlikte oynaması planlanıyordu. Bu oyuncular da Bahia maçında forma giymemişlerdi ancak teknik direktör Cuca'nın Arjantin seyahati kadrosunda yer almaları bekleniyor.