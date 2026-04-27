Neymar, viral enfeksiyon nedeniyle Santos antrenmanına katılmadı; bu durum, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu oluşturma çabalarına yeni bir darbe vurdu
Viral enfeksiyon Brezilyalı yıldızı sahalardan uzaklaştırdı
Santos, Neymar'ın hastalık nedeniyle Pazar günü CT Rei Pelé'de gerçekleştirilen antrenmana katılamadığını doğruladı. 34 yaşındaki oyuncunun, Cumartesi günü Bahia ile oynanan lig maçı için deplasmana gitmeyen takım arkadaşlarına katılması bekleniyordu; ancak takım Copa Sudamericana turnuvasına hazırlanırken o antrenman dışında kaldı. Santos, Pazar sabahı oyuncunun nerede olduğu konusunda ortaya çıkan endişelerin ardından durumu açıklığa kavuşturmak için resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp, "Neymar Jr. Cumartesi gecesi viral bir rahatsızlık geçirdi, tedavi gördü, tedaviye iyi yanıt verdi ve Santos sağlık departmanı tarafından izlenmeye devam ediyor" dedi.
Peixe ve Neymar için kritik bir hafta
Bu sakatlığın zamanlaması hem oyuncu hem de kulüp için hiç de ideal değil. Santos, Salı günü Arjantin’de San Lorenzo ile oynayacağı kritik Copa Sudamericana maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Neymar'ın Buenos Aires'e yapılacak seyahate yetişmek için enfeksiyondan kurtulmaya çalışırken, maça katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Neymar'ın Gabigol, Willian Arao ve Igor Vinícius gibi diğer önemli takım arkadaşlarıyla birlikte oynaması planlanıyordu. Bu oyuncular da Bahia maçında forma giymemişlerdi ancak teknik direktör Cuca'nın Arjantin seyahati kadrosunda yer almaları bekleniyor.
Dünya Kupası hedefleri mercek altında
Neymar'ın yaşadığı her küçük aksilik, artık milli takımdaki geleceği açısından değerlendiriliyor. Dünya Kupası yaklaşırken, forvet oyuncusu fiziksel olarak güvenilirliğini ve maç formunu kanıtlamak için yoğun bir baskı altında. Hastalık nedeniyle olsa bile antrenmanları kaçırması, milli takım teknik ekibini ikna etmek için ihtiyaç duyduğu ritmi bozuyor. Kulüp, oyuncunun tedaviye iyi yanıt verdiğini belirtse de, bir kez daha antrenmana katılmaması, efsanevi 10 numaranın inişli çıkışlı bir sezon geçirdiği algısını pekiştiriyor. Planı, önümüzdeki 24 saat içinde sağlığı yeterince düzelirse, Pazartesi günü Buenos Aires'te Santos kadrosunun geri kalanıyla buluşmak.
Yaklaşan program ve iyileşme süreci
Bahia ile karşılaşan Santos kadrosu, Vitória’nın tesislerinde antrenman yaparken, Cumartesi günü forma giyen oyuncular ise otellerinde dinlenme çalışmalarına devam ediyor. Neymar ve geri dönen diğer yıldızların takıma entegrasyonu, San Lorenzo'da zorlu bir atmosferle karşılaşacakları Sudamericana'da kulübün şansını artırmak için hayati önem taşıyor. Kıtasal maçın ardından Santos, 2 Mayıs'ta Palmeiras ile oynayacağı büyük Serie A karşılaşması ve 5 Mayıs'ta Paraguay'ın Recoleta takımıyla oynayacağı bir başka deplasman maçı da dahil olmak üzere zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak.