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Neymar, sentetik zemin endişelerine rağmen Santos'un Palmeiras ile oynayacağı Copa do Brasil çeyrek final derbisinin kadrosuna alındı
Kadro seçimi, dahil edildiğini doğruladı
Santos, çarşamba akşamı Nubank Parque'da Palmeiras ile oynayacağı Copa do Brasil çeyrek final ilk maçı için deplasman kadrosuna Neymar'ı resmen dahil etti. Bu karar, yıldız hücum oyuncusunun sentetik zemindeki ayak bileği sorunları geçmişine ilişkin uzun süredir devam eden endişelerin ardından geldi. Hafta sonu Mirassol ile 1-1 berabere kalınmasının ardından 34 yaşındaki oyuncunun ilk etapta önemli bir şüphe olarak görülmesi sonrasında oluşan yaygın spekülasyonlar da bu seçimle sona erdi.
- AFP
Forvet, suni çimi eleştirdi
Santos Teknik Direktörü Cuca, daha önce yıldız forvetin oynayıp oynamayacağına dair nihai kararın tüm teknik ekibin katılımıyla verileceğini vurgulamıştı. Yıldız oyuncunun forma giyme ihtimali konusunda neden temkinli davrandığını açıklayan Cuca, ESPN Brezilya'ya şöyle konuştu: "Onunla konuşacağım ve kararlarımızı vereceğiz. Onunla ve tüm kadroyla birlikte. Yapılacak en iyi şeyi belirleyeceğiz."
Neymar, geçen yıl Atletico Mineiro karşısında ayak bileği sorununu kötüleştirmesinin ardından yapay zeminlere yönelik hoşnutsuzluğunu sürekli dile getirdi ve sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: "Kanıtlandı, sentetik tam bir b.k."
Karma alanda, Palmeiras'ın sahasında oynama ihtimali sorulduğunda Neymar şu yanıtı verdi: "Dostum, şimdiden bunu mu düşünüyorsun? Sakin ol, pazar günü bir maç var. Bilmiyorum [sentetik zeminde oynayıp oynamayacağımı]."
Bu tutum, oyuncunun statla ilgili önceki değerlendirmesiyle de örtüşüyor: "Allianz'da oynamak benim için imkansız. Halı saha zemininde oynamak, sakatlıklardan bağımsız olarak her oyuncuyu rahatsız eden bir şey. Morumbi çok iyi ve ben kendimi orada daha iyi hissediyorum. O zeminde kendimi iyi hissediyorum."
Brezilyalı oyuncular yapay çime karşı çıkıyor
Sentetik çime karşı çıkış, Brezilya futbolunda ivme kazanmaya devam ediyor; birçok önde gelen oyuncu yapay zeminlere karşı kamuoyu önünde görüş bildirdi. Neymar da daha önce Lucas Moura, Gabigol ve Thiago Silva'nın da aralarında bulunduğu kıdemli isimlerle birlikte bu eğilime karşı ortak bir kampanyaya katılmış ve şöyle demişti: "Sahalarımızda sentetik çimi tartışmak zorunda olmamız saçmalık."
Palmeiras'ın iç saha stadının yanı sıra, Brezilya'daki başka birçok büyük statta da şu anda yapay zemin bulunuyor. Bunlar arasında Ligga Arena, Nilton Santos, Arena MRV, Arena Conda ve Sao Paulo'daki Pacaembu da yer alıyor.
- O JOGO PHOTO PRESS
Santos'u zorlu bir fikstür bekliyor
Santos'u zorlu bir hafta bekliyor; takım, Campeonato Brasileiro'da Corinthians'a konuk olduktan sonra 2 Eylül'de Vila Belmiro'da rövanş kupa maçında Palmeiras'ı ağırlayacak. Cuca'nın ekibi, yurt içindeki zorlu maç trafiği boyunca fiziksel açıdan en üst seviyedeki istikrarını korumak zorunda. Teknik ekip, hücum oyuncusunun bu kritik dönemde hücum hattına liderlik etmeye hazır kalmasını sağlamak için Neymar'ın iş yükünü dikkatle yönetecek.
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