Santos Teknik Direktörü Cuca, daha önce yıldız forvetin oynayıp oynamayacağına dair nihai kararın tüm teknik ekibin katılımıyla verileceğini vurgulamıştı. Yıldız oyuncunun forma giyme ihtimali konusunda neden temkinli davrandığını açıklayan Cuca, ESPN Brezilya'ya şöyle konuştu: "Onunla konuşacağım ve kararlarımızı vereceğiz. Onunla ve tüm kadroyla birlikte. Yapılacak en iyi şeyi belirleyeceğiz."

Neymar, geçen yıl Atletico Mineiro karşısında ayak bileği sorununu kötüleştirmesinin ardından yapay zeminlere yönelik hoşnutsuzluğunu sürekli dile getirdi ve sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: "Kanıtlandı, sentetik tam bir b.k."

Karma alanda, Palmeiras'ın sahasında oynama ihtimali sorulduğunda Neymar şu yanıtı verdi: "Dostum, şimdiden bunu mu düşünüyorsun? Sakin ol, pazar günü bir maç var. Bilmiyorum [sentetik zeminde oynayıp oynamayacağımı]."

Bu tutum, oyuncunun statla ilgili önceki değerlendirmesiyle de örtüşüyor: "Allianz'da oynamak benim için imkansız. Halı saha zemininde oynamak, sakatlıklardan bağımsız olarak her oyuncuyu rahatsız eden bir şey. Morumbi çok iyi ve ben kendimi orada daha iyi hissediyorum. O zeminde kendimi iyi hissediyorum."