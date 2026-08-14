Tecrübeli hücum oyuncusu, Macara karşısındaki geri dönüşte başrolü oynadıktan sonra karma alanda tereddüdünü dile getirdi; önce 44. dakikada Gabigol'ün eşitlik golünün asistini yaptı, ardından 75. dakikada kullandığı korner William Arao tarafından ağlara gönderildi.

Gazetecilerin Palmeiras'ın sentetik zemininde oynayıp oynamayacağı sorusuna Neymar şu yanıtı verdi: "Dostum, siz şimdiden bunu mu düşünüyorsunuz? Sakin olun, pazar günü bir maç var." Ardından şunu ekledi: "Bilmiyorum [sentetik zeminde oynayıp oynamayacağımı]."

Neymar'ın bu net tavrı, Atletico Mineiro'ya karşı daha önce oynanan bir maçtan kaynaklanıyor; burada 1-1 biten karşılaşmada yapay zeminde ayak bileğini burkmuştu. O maçın ardından sosyal medyada öfkesini şu sözlerle dile getirmişti: "Kanıtlandı, sentetik tam bir b.k."