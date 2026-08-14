AFP
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Neymar, sentetik zemin endişeleri nedeniyle Santos'un Palmeiras ile oynayacağı Brezilya Kupası maçında belirsiz durumda
Neymar'ın Palmeiras maçında oynayıp oynayamayacağı şüpheli
Neymar, Santos'un 26 Ağustos'ta Nubank Parque'da Palmeiras ile oynayacağı Copa do Brasil çeyrek finali ilk maçı öncesinde forma giyip giyemeyeceği konusunda şüphe yarattı. Brezilyalı ikon, yapay çime karşı güçlü duruşunu sürdürürken bu zeminde oynayıp oynamayacağına henüz karar vermedi. Bu belirsizlik, hafta ortasında sergilediği maç kazandıran performansa rağmen ortaya çıktı; erken dakikalarda Franco Posse'nin golüyle geriye düşen Peixe'yi, 2026 Copa Sudamericana son 16 turu eşleşmesinin ilk ayağında Macara karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyetine taşıdı.
- Getty Images Sport
Forvet, yapay çime karşı çıkıyor
Tecrübeli hücum oyuncusu, Macara karşısındaki geri dönüşte başrolü oynadıktan sonra karma alanda tereddüdünü dile getirdi; önce 44. dakikada Gabigol'ün eşitlik golünün asistini yaptı, ardından 75. dakikada kullandığı korner William Arao tarafından ağlara gönderildi.
Gazetecilerin Palmeiras'ın sentetik zemininde oynayıp oynamayacağı sorusuna Neymar şu yanıtı verdi: "Dostum, siz şimdiden bunu mu düşünüyorsunuz? Sakin olun, pazar günü bir maç var." Ardından şunu ekledi: "Bilmiyorum [sentetik zeminde oynayıp oynamayacağımı]."
Neymar'ın bu net tavrı, Atletico Mineiro'ya karşı daha önce oynanan bir maçtan kaynaklanıyor; burada 1-1 biten karşılaşmada yapay zeminde ayak bileğini burkmuştu. O maçın ardından sosyal medyada öfkesini şu sözlerle dile getirmişti: "Kanıtlandı, sentetik tam bir b.k."
Palmeiras stadı tepkiye yol açtı
Süper yıldızın Palmeiras'ın sahasında oynamaya yönelik isteksizliği yeni değil; daha önce de Santos'un bir iç saha maçı için Sao Paulo'nun Morumbi Stadı'nı kiraladığı dönemde benzer şikayetlerde bulunmuştu.
O dönemde Neymar, Allianz Parque'un yapay zeminini küçük sahaya benzetmişti: "Allianz'da oynamak benim için imkansız. 7'ye 7 oynanan bir zeminde oynamak, sakatlıklardan bağımsız olarak, her oyuncuyu rahatsız eder. Morumbi çok iyi ve ben orada kendimi daha iyi hissediyorum. O sahada iyi hissediyorum."
Saha konusundaki endişeler bir yana, Neymar'ın Macará karşısındaki performansı dikkat çekiciydi; maç sırasında ayak bileği ve dizindeki rahatsızlığı önemsemeden oynadı, sürekli rakip kalede tehdit yarattı, Gabigol'ün attığı iki golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini gördü ve kaleci Rodrigo Rodríguez'i bir dizi etkileyici kurtarış yapmaya zorladı.
- AFP
Yoğun fikstür Santos'u zorluyor
Santos, Copa do Brasil'deki maçından önce üç kulvarda zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Peixe, 16 Ağustos'ta Brasileirao'da Vasco da Gama deplasmanına gidecek, ardından dört gün sonra Macara ile oynayacağı Copa Sudamericana eşleşmesinin rövanşı için Ekvador'a uçacak; burada tur atlamak için beraberlik yeterli olacak. Bu kritik süreç, 23 Ağustos'ta Mirassol'a karşı iç sahada oynanacak lig maçıyla sona erecek.
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