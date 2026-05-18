Neymar, Santos'un yıldızı 2026 Dünya Kupası'nda "hayalindeki" kadroya çağrılmayı beklerken, Sir David Beckham'ın oğlu Romeo'dan aldığı Brezilya forması hediyesini paylaştı
Beckham ailesinin hediyesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
Neymar, Pazar günü Brezilya Serie A'da Santos'un Coritiba'ya 3-0 yenildiği maçın ardından karışık bölgede dikkatleri üzerine çekti. Forvet oyuncusu, birçok taraftarın milli takıma yönelik bir "gelin beni alın" çağrısı olarak yorumladığı çarpıcı yeşil ve sarı bir ceket giyiyordu. Ancak 34 yaşındaki oyuncu, bu giysinin aslında İngiltere efsanesi Beckham'ın oğlu Romeo'dan aldığı kişisel bir hediye olduğunu hemen açıkladı.
Neymar gazetecilere, "Bu ceket, Beckham'ın oğlu Romeo Beckham olan bir arkadaşımdan bir hediyeydi" dedi. "Buraya Olimpiyatlar hakkında bir şeyler bile yazmış. Ona bunu giyeceğimi söyledim. Bu yüzden, herhangi bir mesaj vermek için değildi."
Neymar sözlerine şöyle devam etti: “Herkes bunu bekliyor, yarınki kadro açıklamasını bekliyor. Neden bunu kullanmayayım? Bir oyuncu olmanın yanı sıra, orada olmak istiyorum. Eğer orada olmazsam, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı destekleyen sıradan bir taraftar olacağım.”
Neymar, Dünya Kupası 'hayalinin' hâlâ canlı olduğunu kabul ediyor
Ceket, arkadaşlar arasında basit bir jest olabilir; ancak Neymar’ın Brezilya Milli Takımı’na yönelik hedefleri hiç de sıradan değil. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyuncusu, formuna kavuşmak için zorlu bir süreçten geçti; ancak 2026’da ülkesine liderlik etme kararlılığını sürdürüyor. Son birkaç aydır sürdürdüğü yorucu rehabilitasyon sürecinin ardındaki en büyük motivasyonun, bir Dünya Kupası’nda daha oynama umudu olduğunu itiraf etti.
Oyuncu, “Elbette bu benim hayalim, bunu size her zaman açıkça belirttim. Dünya Kupası’nda yer almak istiyorum. Bunun için çalıştım” dedi. Neymar, on yılı aşkın bir süredir Brezilya için bir sembol figür olarak öne çıkıyor ve efsanevi Pele’yi geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Onun kadroya dahil edilme olasılığı, futbola tutkulu bu ulusun taraftarları arasında en çok konuşulan konu olmaya devam ediyor.
Sakatlık endişelerini ve fiziksel engelleri aşmak
2026 Dünya Kupası yolunda, fiziksel durumu konusunda sürekli mercek altına alınan Santos yıldızı için işler pek de yolunda gitmedi. Ancelotti’nin formunun zirvesinde olan oyunculara öncelik vereceği düşünülürken, Neymar hâlâ en üst seviyede rekabet edebileceğini kanıtlamak zorunda kaldı. Süperstar, iyileşme sürecine dair söylentilere ilişkin hayal kırıklığını dile getirirken, sahada nihayet ritmini yeniden bulduğunu vurguladı.
“Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Her maçta daha da iyiye gidiyorum, elimden gelenin en iyisini yaptım. Kolay olmadı, itiraf ediyorum,” dedi Neymar. Ayrıca, sahalardan uzak kaldığı dönemde bağlılığını sorgulayan eleştirmenlere de yanıt verdi: “Yıllarca sıkı çalıştım, ancak durumum ve yaptıklarım hakkında birçok yanlış bilgi yayıldı. İnsanların bu konuyu ele alış şekli çok üzücü. İnsanların söyledikleri yüzünden acı çekerek, evde sessizce çok çalıştım.”
Oyuncu değişikliği karmaşası, Santos'un sıkıntılarını daha da artırıyor
Neymar'ın bu sözleri, sahada kişisel hırsının profesyonel bir hayal kırıklığıyla sonuçlandığı sinir bozucu bir öğleden sonra sonrasında geldi. Tuhaf bir idari hata sonucu yanlışlıkla oyundan çıkarılan forvet, Santos'un Coritiba'ya 3-0 yenilmesiyle öfkeye kapıldı. Kulübün yaşadığı zorluklara rağmen Neymar, bireysel çabalarının Ancelotti'nin dikkatini çekmeye yeteceği umudunu koruyor.
Nihai kararı İtalyan teknik direktöre bırakan Neymar, sözlerini şöyle tamamladı: "Yarın ne olursa olsun, Tanrı'nın isteği öyle olsun. Ne olursa olsun, Ancelotti bu mücadele için en iyi 26 oyuncuyu kadroya çağıracaktır."