Neymar, Santos'un yıldızı 2026 Dünya Kupası'nda "hayalindeki" kadroya çağrılmayı beklerken, Sir David Beckham'ın oğlu Romeo'dan aldığı Brezilya forması hediyesini paylaştı

Neymar, Pazar günü Brezilya Serie A'da Santos'un Coritiba'ya 3-0 yenildiği maçın ardından karışık bölgede dikkatleri üzerine çekti. Forvet oyuncusu, birçok taraftarın milli takıma yönelik bir "gelin beni alın" çağrısı olarak yorumladığı çarpıcı yeşil ve sarı bir ceket giyiyordu. Ancak 34 yaşındaki oyuncu, bu giysinin aslında İngiltere efsanesi Beckham'ın oğlu Romeo'dan aldığı kişisel bir hediye olduğunu hemen açıkladı.

Neymar gazetecilere, "Bu ceket, Beckham'ın oğlu Romeo Beckham olan bir arkadaşımdan bir hediyeydi" dedi. "Buraya Olimpiyatlar hakkında bir şeyler bile yazmış. Ona bunu giyeceğimi söyledim. Bu yüzden, herhangi bir mesaj vermek için değildi."

Neymar sözlerine şöyle devam etti: “Herkes bunu bekliyor, yarınki kadro açıklamasını bekliyor. Neden bunu kullanmayayım? Bir oyuncu olmanın yanı sıra, orada olmak istiyorum. Eğer orada olmazsam, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı destekleyen sıradan bir taraftar olacağım.”







