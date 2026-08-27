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Neymar, Santos'un ezeli rakibi Palmeiras'a Brezilya Kupası'nda ağır yenilgi aldığı maçta yaşanan şaşırtıcı yokluğuna ilişkin sessizliğini bozdu
Flaco Lopez, Peixe'i cezalandırdı
Santos, çarşamba günkü Copa do Brasil ilk maçında adeta sahadan silindi; Palmeiras, Neymar'ın yokluğunu değerlendirerek 3-0'lık galibiyete ulaştı. Flaco Lopez, uzak mesafeden attığı golle ev sahibini öne geçirdi, ardından Andreas Pereira devre arasından hemen önce boştaki dönen topu ağlara gönderdi. Lopez daha sonra Agustin Giay'ın ortasından yaptığı sert kafa vuruşuyla ikinci yarıda farkı kesinleştirdi ve Palmeiras'a rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.
- O JOGO PHOTO PRESS
Neymar, teknik direktör kararına açıklık getirdi
Ön aday seyahat kadrosuna dahil edildikten sonra son maç günü kadro listesinde yer almayan 10 numara, kondisyonuna dair spekülasyonları hızla yalanladı ve yokluğunun kadro rotasyonundan kaynaklandığını doğruladı. Taraftarlara doğrudan seslenen oyuncu, Instagram'daki bir paylaşımın altına yaptığı yorumda şöyle dedi: "Oynamaya hazırdım! Bu, sahip olduğumuz maç trafiği nedeniyle teknik ekibin verdiği bir karardı."
Yoğun maç trafiği rotasyonu zorunlu kılıyor
Forvete dinlendirme kararı, onun Macara, Vasco da Gama ve Mirassol'a karşı üst üste üç maçta da 90 dakikanın tamamını oynamasını gerektiren zorlu fikstürün ardından alındı. Neymar'ın yokluğunda ve Gabigol de ikinci yarıya kadar yedek kulübesinde tutulunca, Santos, Palmeiras savunmasını aşmakta zorlandı ve son üçte çok az üretim yapabildi. Palmeiras farkı daha da açabilirdi, ancak Giay ve Mauricio, Santos kalecisiyle karşı karşıya kaldıkları net fırsatları değerlendiremedi.
- Rainier Moura
Zorlu bir mücadele kapıda
Santos, bu hafta sonu Campeonato Brasileiro'da Corinthians deplasmanında oynayacağı zorlu derbi öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Cuca'nın ekibini ardından, rövanş maçında Palmeiras'ı Vila Belmiro'da konuk edecekleri ve üç gollü farkı kapatmaya çalışacakları zorlu bir görev bekliyor; sonrasında ise Internacional deplasmanına gidilecek. Neymar'ın ilk 11'e dönüşü, hücumdaki keskinliği yeniden sağlamak ve kulübün kupa kampanyasını kurtarmak için kritik önem taşıyor.
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