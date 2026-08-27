Forvete dinlendirme kararı, onun Macara, Vasco da Gama ve Mirassol'a karşı üst üste üç maçta da 90 dakikanın tamamını oynamasını gerektiren zorlu fikstürün ardından alındı. Neymar'ın yokluğunda ve Gabigol de ikinci yarıya kadar yedek kulübesinde tutulunca, Santos, Palmeiras savunmasını aşmakta zorlandı ve son üçte çok az üretim yapabildi. Palmeiras farkı daha da açabilirdi, ancak Giay ve Mauricio, Santos kalecisiyle karşı karşıya kaldıkları net fırsatları değerlendiremedi.