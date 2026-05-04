Neymar, Santos'tan ayrılacak mı? Brezilya'nın yıldızı, beklenmedik bir kulübün başkanıyla yaptığı görüşmenin ardından transfer spekülasyonlarını alevlendirdi
Boca'ya sürpriz bir ziyaret
Neymar’ın Arjantin’deki varlığı, dedikodu çarklarını hızlandırdı. Santos kadrosuyla birlikte San Lorenzo’ya karşı oynanacak Copa Sudamericana maçı için seyahat eden forvet, bu fırsatı değerlendirerek efsanevi Bombonera stadyumuna bir taş atımı uzaklıkta bulunan Boca’nın Casa Amarilla antrenman tesisini ziyaret etti.
Ziyareti sırasında kendisine iki adet özel forma hediye edildi: biri kendi adını taşıyan forma, diğeri ise Boca başkanı Juan Roman Riquelme tarafından hediye edilen forma.
"Galaktik" bir transfer
Kulüp, bu ziyaretin sadece dostluk gösterisi olduğunu resmi olarak belirtse de, eski Barcelona oyuncusunun mavi-altınlı formayla poz vermesi, "galaktik" bir transfer hayallerini alevlendirdi.
Ancak, resmi bir teklif olup olmadığı sorulduğunda, Boca yetkilileri bu haberleri hemen yalanladı ve gezi sırasında başkan ile oyuncu arasında herhangi bir resmi görüşme veya üst düzey toplantı yapılmadığını açıkladı.
Paris Bağlantısı ve Paredes'in etkisi
Neymar ile Boca Juniors arasındaki bağlar, oyuncunun birçok eski takım arkadaşıyla kurduğu yakın ilişkiler sayesinde daha da güçleniyor. Buenos Aires’te kaldığı süre boyunca, eski Paris Saint-Germain takım arkadaşı Ander Herrera ile yeniden bir araya gelen Neymar’ın, La Bombonera’da oynamanın eşsiz deneyiminden övgüyle bahsettiği bildiriliyor.
Bu gelişme, daha önce arkadaşını Copa Libertadores'te mücadele etmek üzere Arjantin'in dev kulübüne transfer etme fikrini dile getiren Leandro Paredes'in uzun süredir devam eden transfer çabalarının ardından geldi.
Boca'nın yıldızlarla dolu bir proje kurduğu ve Paulo Dybala'nın kulübe transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var. Neymar gibi kalibrede bir oyuncuyu kadroya katmak, Güney Amerika'yı bir kez daha fethetme hedefine yönelik en güçlü niyet beyanı olacaktır.
Santos'ta sözleşme belirsizliği
Neymar’ın Santos’taki mevcut durumu “istikrarsız” olarak tanımlanıyor. Aralık 2026’ya kadar sözleşmesi bulunsa da, Brezilyalı kulübün oyuncuya 2025’teki dönüşü sırasında imzaladığı yüksek bedelli sözleşmeyle ilgili olarak önemli bir meblağ borçlu olduğu yönünde haberler var. Bu mali gerginlik, yeni bir rekabet ortamı arayışıyla birleşince, potansiyel taliplerin oyuncuyu takip etmesine kapı açtı.
Arjantin'e transfer olmak romantik bir adım olsa da, masadaki tek seçenek bu değil. Brezilya'daki kaynaklar, forvetin ülkesini tekrar terk etmesi durumunda, başka bir Güney Amerika ligine geçmektense Major League Soccer (MLS) ligine transfer olmasının daha olası olduğunu öne sürüyor.