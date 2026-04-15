Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026
Neymar, Santos formasıyla yaşadığı son hayal kırıklığı yaratan maçın ardından MLS transfer söylentilerine yanıt verdi

Santos'un yıldız oyuncusu Neymar, Vila Belmiro'da yaşanan gergin bir gecenin ardından Major League Soccer'a transfer olabileceğine dair artan spekülasyonlara yanıt verdi. Brezilyalı yıldız, Copa Sudamericana'da Paraguay ekibi Deportivo Recoleta ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 berabere biten maçın ardından takımının sahadan yuhalanarak ayrılmasına tanık oldu.

  • MLS devleri Brezilyalı süperstarın peşinde

    FC Cincinnati’nin 34 yaşındaki oyuncuyu ABD’ye transfer etmek istediğine dair haberlerin ardından Neymar’ın geleceğine ilişkin söylentiler yoğunlaştı. Forvetin babasının, eski Barcelona ve PSG yıldızının 2026 Dünya Kupası’nın ardından ABD’ye transfer olabileceği bir anlaşmayı görüşmek üzere MLS temsilcileriyle yapılacak kritik bir toplantı için şimdiden hazırlık yaptığı öğrenildi.

    Deneyimli forvet, Ocak 2025'te çocukluk kulübü Santos'a geri döndü ve 38 maçta 15 gol ve 7 asist kaydederek verimli performansını sürdürdü. Ancak, mevcut sözleşmesinin Aralık ayında sona erecek olması nedeniyle, Kuzey Amerika'da yeni bir maceraya atılma ihtimali, Brezilya Serie A ekibindeki ikinci döneminin üzerinde büyük bir gölge oluşturmaya başladı.

    Neymar geleceği konusunda sessizliğini bozdu

    Santos'un Recoleta ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından karışık bölgede gazetecilerin karşısına çıkan Neymar'a, bir sonraki transfer döneminde Santos'tan ayrılma olasılığı hakkında doğrudan bir soru yöneltildi. "Bilmiyorum," diye yanıtladı Neymar. "Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. Santos ile yıl sonuna kadar sözleşmem var ve bunu yerine getirmeyi planlıyorum." 

  • Vila Belmiro'da gerginlik doruğa ulaştı

    Salı gecesi Vila Belmiro'da, Neymar'ın kendisini "şımarık" olmakla suçlayan bir taraftarla girdiği hararetli tartışma nedeniyle ortam gerginleşti. Takımının ilk golünü atan Brezilya milli oyuncusu, bu hakareti hafife almadı; taraftarın fiziksel görünüşüyle alay ederek karşılık verdi ve sahadaki çalışma ahlakını savundu. Neymar, daha sonra yaşanan hararetli tartışma hakkında şunları söyledi: "Sadece şikayet ettim, tartışmadım, taraftarın benimle konuşma şekline karşılık verdim. Oyunumuzu eleştiren taraftarları anlıyorum, ancak iş kişisel hale geldiğinde, farklı bir şekilde saldırdığında bunu kabul edemem."

    Bir dönüm noktasında bir sezon

    Sözleşmesinin sona ermesine az bir zaman kalmışken ve ABD'den gelen ilginin artmasıyla birlikte, Neymar'ın şu anki önceliği bu yaz katılacağı olası dördüncü Dünya Kupası için formunu korumak. Oyun kurucu, Brezilya'nın Kuzey Amerika'daki turnuvasında en iyi performansını sergileyebilmek için kısa süre önce dizinden bir kontrol ameliyatı geçirdi; bu turnuva, MLS'e olası transferi için bir vitrin görevi görebilir. Milli takım görevlerine başlamadan önce Santos, Fluminense ile evinde oynayacağı maçla başlayan zorlu bir fikstürü atlatmak zorunda.

