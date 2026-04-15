Neymar, Santos formasıyla yaşadığı son hayal kırıklığı yaratan maçın ardından MLS transfer söylentilerine yanıt verdi

FC Cincinnati’nin 34 yaşındaki oyuncuyu ABD’ye transfer etmek istediğine dair haberlerin ardından Neymar’ın geleceğine ilişkin söylentiler yoğunlaştı. Forvetin babasının, eski Barcelona ve PSG yıldızının 2026 Dünya Kupası’nın ardından ABD’ye transfer olabileceği bir anlaşmayı görüşmek üzere MLS temsilcileriyle yapılacak kritik bir toplantı için şimdiden hazırlık yaptığı öğrenildi.

Deneyimli forvet, Ocak 2025'te çocukluk kulübü Santos'a geri döndü ve 38 maçta 15 gol ve 7 asist kaydederek verimli performansını sürdürdü. Ancak, mevcut sözleşmesinin Aralık ayında sona erecek olması nedeniyle, Kuzey Amerika'da yeni bir maceraya atılma ihtimali, Brezilya Serie A ekibindeki ikinci döneminin üzerinde büyük bir gölge oluşturmaya başladı.