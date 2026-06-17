Neymar, sakatlıktan kurtulma sürecinde ‘bir adım daha atmasının’ ardından Brezilya’daki Dünya Kupası kampında ilk kez tek başına antrenman yaptı

ESPN’in haberine göre, sağ baldır sakatlığı nedeniyle bir aydır sahalardan uzak kalan Neymar, Salı günü spor salonundan çıkarak saha kenarına geçti. Bu, Brezilya milli takımının New Jersey’nin Morristown kentindeki kamp yerine iniş yapmasından bu yana Neymar’ın çim sahada gerçekleştirdiği ilk antrenman oldu. Efsanevi forvetin tekrar kramponlarını giymesi, ikonlarını sahada görmek için can atan bir ulus için sevindirici bir gelişme oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Neymar’ın antrenman sahasına çıkmasının “iyileşme sürecinde bir adım daha attığını” belirterek, oyuncunun durumu hakkında iyimser bir açıklama yaptı. CBF tarafından yayınlanan görüntülerde, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain forvetinin sakatlığından bu yana ilk kez koşu antrenmanları yaptığı ve Carlo Ancelotti’nin teknik ekibinden biriyle yakından çalıştığı görüldü.