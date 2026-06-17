AFP
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Neymar, sakatlıktan kurtulma sürecinde ‘bir adım daha atmasının’ ardından Brezilya’daki Dünya Kupası kampında ilk kez tek başına antrenman yaptı
New Jersey’de kayda değer ilerleme
ESPN’in haberine göre, sağ baldır sakatlığı nedeniyle bir aydır sahalardan uzak kalan Neymar, Salı günü spor salonundan çıkarak saha kenarına geçti. Bu, Brezilya milli takımının New Jersey’nin Morristown kentindeki kamp yerine iniş yapmasından bu yana Neymar’ın çim sahada gerçekleştirdiği ilk antrenman oldu. Efsanevi forvetin tekrar kramponlarını giymesi, ikonlarını sahada görmek için can atan bir ulus için sevindirici bir gelişme oldu.
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Neymar’ın antrenman sahasına çıkmasının “iyileşme sürecinde bir adım daha attığını” belirterek, oyuncunun durumu hakkında iyimser bir açıklama yaptı. CBF tarafından yayınlanan görüntülerde, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain forvetinin sakatlığından bu yana ilk kez koşu antrenmanları yaptığı ve Carlo Ancelotti’nin teknik ekibinden biriyle yakından çalıştığı görüldü.
- AFP
Eleme turları: gerçekçi hedef
Turnuvanın nihai kadrosuna dahil edilmesine rağmen Neymar, 17 Mayıs’ta Santos formasıyla oynarken baldırında yaşadığı sakatlık nedeniyle fiziksel durumu konusunda ciddi soru işaretleriyle kampına katıldı. Şu anda II. derece kas sakatlığından iyileşme sürecinde olan oyuncunun durumu, daha fazla aksilik yaşanmaması için sağlık ekibinin titiz bir takip gerektiriyor.
Brezilya basını, sağlık ekibinin uzun vadeli bir plana odaklandığını ve asıl hedefinin 34 yaşındaki oyuncuyu eleme turlarına tam olarak hazır hale getirmek olduğunu öne sürüyor. Bu durum, Neymar’ın Brezilya’nın C Grubu’ndaki Haiti ve İskoçya ile oynayacağı kalan maçlarda forma giyemeyeceği anlamına geliyor. ESPN, Neymar’ın kasın iyileşme sürecini takip etmek amacıyla Pazartesi günü yeni tıbbi muayenelerden geçtiğini bildirdi; ancak Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) bu sonuçları henüz resmi olarak doğrulamadı.
Ancelotti, 'tartışmasız' Neymar'ı destekliyor
Neymar, Cumartesi günü Brezilya’nın Fas ile oynadığı ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 berabere biten maçta yedek kulübesinden izledi; ancak rehabilitasyon sürecini sürdürdüğü için forma giymemişti. Baş antrenör Ancelotti, yıldız oyuncusunun yakında tam kadro antrenmanlarına yeniden katılacağından emin olduğunu belirtirken, onun kampta bulunmasının sadece sahadaki sihirbazlığının ötesinde bir amacı olduğunu vurguladı.
Ancelotti, Fas maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Neymar, bir an önce iyileşmek için çok sıkı çalışıyor. Onun iyileşip önümüzdeki hafta takıma yeniden katılmasını bekliyoruz. Onu kadroya dahil ederken, tartışmasız teknik yetenekleri nedeniyle seçtik. Ancak aynı zamanda, deneyimi ve takımdaki genç oyunculara örnek olması nedeniyle de ona ihtiyacımız var.” dedi.
- AFP
Uzun süren uluslararası aranın sona ermesi
Neymar için bu Dünya Kupası, sakatlıklarla dolu kabus gibi bir dönemin ardından aşılması gereken büyük bir kişisel engel anlamına geliyor. 17 Ekim 2023’te Uruguay ile oynanan eleme maçında ön çapraz bağ ve menisküsünde ciddi bir yırtık yaşamasından bu yana A Milli Takım’da forma giymedi. Bu sakatlık, Santos'un yıldız oyuncusunun çeşitli kondisyon sorunları ve iyileşme süreçleri nedeniyle yaklaşık 700 gün sahalardan uzak kalmasına neden olan uzun bir ara dönemine yol açtı. Cuma günü Brezilya'nın Haiti ile oynayacağı maçta Neymar'ın yine tribünde kalması bekleniyor.