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Neymar, partneri Bruna Biancardi'den üçüncü çocuğunu beklerken, Brezilyalı yıldız yeni bir "Spice Girls" grubu kuracağını söyleyerek şaka yaptı
Neymar, Dünya Kupası sırasında ailesiyle ilgili haberleri paylaştı
Neymar, partneri Biancardi ile birlikte üçüncü çocuklarını beklediklerini açıkladı. Bu haber, çiftin kızları Mavie ve Mel ile Neymar’ın en büyük oğlu Davi Lucca’nın da katıldığı bir cinsiyet açıklama videosu aracılığıyla sosyal medyada paylaşıldı.
Açıklama, bir kız çocuklarının daha yolda olduğunu doğruladı. Bu aile anı, 2026 Dünya Kupası'nın ilk aşamalarında sakatlığından kurtulmaya devam eden Brezilyalı forvet için olumlu bir gelişme oldu.
"Spice Girls olacak"
Bu yeni bebekle birlikte Neymar beş çocuk babası olacak. Çocukları üç farklı ilişkiden dünyaya geldi: Davi Lucca, Helena, Mavie, Mel ve şimdi de Biancardi'den olan üçüncü çocuğu. Bir kızının daha yolda olduğunu öğrendikten sonra Neymar, giderek büyüyen ailesine yönelik bir şaka yaparak bu anı kutladı. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain forveti şöyle dedi: "Bir grup kuracağım ve bugünden itibaren adı Spice Girls olacak."
Sakatlık, Neymar'ın dönüşünü erteledi
Aileye dair bu haber saha dışında sevindirici bir gelişme olsa da, Neymar’ın Brezilya Milli Takımı’ndaki durumu belirsizliğini koruyor. Forvet oyuncusu, Santos forması giyerken geçirdiği ikinci derece baldır sakatlığından hâlâ iyileşme sürecinde olduğu için, Brezilya’nın C Grubu’ndaki ilk maçı olan Fas ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada forma giyemedi.
Brezilya'nın sağlık ekibi, Neymar'ın kas ve ayak bileği sorunları geçmişini göz önünde bulundurarak rehabilitasyonuna temkinli bir yaklaşım sergiliyor. 34 yaşındaki oyuncu, Mayıs ortasından bu yana resmi bir maçta forma giymedi, bu nedenle tedbirli bir iyileşme süreci öncelikli hale geldi. Ancak Neymar'ın takımdaki varlığı hala değerli ve Brezilya, turnuva boyunca onun tecrübesinin genç oyunculara yol gösterici olmasını umuyor.
- AFP
Eleme turları için zamana karşı yarış
Brezilya, Neymar'ın yakın gelecekte antrenmanlara dönüp eleme turları öncesinde kondisyonunu kazanabileceğini umut ediyor. Teknik ekip, iyileşme sürecini titizlikle yönetirken, oyuncunun dönüşünü aceleye getirmemeye kararlı. Selecao şu anda 20 Haziran'da Haiti ile oynayacağı maça hazırlanıyor; ancak Neymar'ın bu maçta yine sahada yer alması pek olası görünmüyor.