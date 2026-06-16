Neymar, partneri Biancardi ile birlikte üçüncü çocuklarını beklediklerini açıkladı. Bu haber, çiftin kızları Mavie ve Mel ile Neymar’ın en büyük oğlu Davi Lucca’nın da katıldığı bir cinsiyet açıklama videosu aracılığıyla sosyal medyada paylaşıldı.

Açıklama, bir kız çocuklarının daha yolda olduğunu doğruladı. Bu aile anı, 2026 Dünya Kupası'nın ilk aşamalarında sakatlığından kurtulmaya devam eden Brezilyalı forvet için olumlu bir gelişme oldu.