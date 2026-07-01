Neymar mı, yoksa 4-2-4 mi?.. Ancelotti, Haaland’ın takım arkadaşlarıyla oynanacak maç öncesinde kararsız

Carlo Ancelotti’nin Brezilya milli takımını yönettiği süre boyunca aynı ilk on bir kadrosunu tekrar sahaya sürebilme sevinci uzun sürmedi.
Bu başarıyı ilk kez elde ettiklerinde, Japonya'yı 2-1 yendikleri maçın 45. dakikasında Lucas Paquetá'yı uyluk sakatlığı nedeniyle kaybettiler ve 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Pazar günü New Jersey'de Norveç ile karşılaşacakları maçın kadrosunu belirlemek için büyük çaba sarf etmeleri gerekecek.
Danilo Santos en yakın yedek olarak görülüyor, ancak Perşembe günkü antrenmandan itibaren değerlendirilecek başka seçenekler de var.