Neymar mı, yoksa 4-2-4 mi?.. Ancelotti, Haaland’ın takım arkadaşlarıyla oynanacak maç öncesinde kararsız

Houston maçı ve ardından yapılan seyahatten kaynaklanan fiziksel yorgunluğu atlatabilmeleri için teknik ekip, oyunculara 24 saatten biraz fazla bir dinlenme süresi verdi; oyuncular Çarşamba akşamı antrenmanlara geri dönecekler.

Diğer bir deyişle, İtalyan teknik direktörün Paqueta'nın yerine kimin ilk 11'de yer alacağına karar vermeden önce üç antrenman seansı yapılacak: Danilo Santos, Fabinho, Ederson, Neymar, Martinelli ve Endrick'in hepsi olası adaylar arasında.

Globo sitesine göre, bu seçim oyun tarzını ve taktiği doğrudan etkileyecek. Ancelotti, Haiti, İskoçya ve Japonya’ya karşı galibiyet elde ettiği kadroyu korumaya karar verirse, Danilo Santos en uygun seçenek olacaktır.

Botafogo’nun orta saha oyuncusu, Paqueta ile aynı pozisyonda oynuyor ve o da solak; ayrıca İskoçya maçı öncesinde Bruno Guimarães ile birlikte bu pozisyonda denenmişti. Bu pozisyon için en önde gelen aday o.

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