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Neymar mı, yoksa 4-2-4 mi?.. Ancelotti, Haaland’ın takım arkadaşlarıyla oynanacak maç öncesinde kararsız

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
E. Haaland
C. Ancelotti
Neymar
M. Cunha
Vinicius Junior
L. Paqueta
Endrick
Fabinho
Brezilya
Norveç
ABD
İtalya

Brezilyalı yıldızın kadro dışı bırakılması şoku, İtalyan teknik direktörü şaşkına çevirdi

Carlo Ancelotti’nin Brezilya milli takımını yönettiği süre boyunca aynı ilk on bir kadrosunu tekrar sahaya sürebilme sevinci uzun sürmedi.

Bu başarıyı ilk kez elde ettiklerinde, Japonya'yı 2-1 yendikleri maçın 45. dakikasında Lucas Paquetá'yı uyluk sakatlığı nedeniyle kaybettiler ve 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Pazar günü New Jersey'de Norveç ile karşılaşacakları maçın kadrosunu belirlemek için büyük çaba sarf etmeleri gerekecek.

Danilo Santos en yakın yedek olarak görülüyor, ancak Perşembe günkü antrenmandan itibaren değerlendirilecek başka seçenekler de var.


  • Santos, tek bir durumda en uygun seçenektir

    Houston maçı ve ardından yapılan seyahatten kaynaklanan fiziksel yorgunluğu atlatabilmeleri için teknik ekip, oyunculara 24 saatten biraz fazla bir dinlenme süresi verdi; oyuncular Çarşamba akşamı antrenmanlara geri dönecekler.

    Diğer bir deyişle, İtalyan teknik direktörün Paqueta'nın yerine kimin ilk 11'de yer alacağına karar vermeden önce üç antrenman seansı yapılacak: Danilo Santos, Fabinho, Ederson, Neymar, Martinelli ve Endrick'in hepsi olası adaylar arasında.

    Globo sitesine göre, bu seçim oyun tarzını ve taktiği doğrudan etkileyecek. Ancelotti, Haiti, İskoçya ve Japonya’ya karşı galibiyet elde ettiği kadroyu korumaya karar verirse, Danilo Santos en uygun seçenek olacaktır.

    Botafogo’nun orta saha oyuncusu, Paqueta ile aynı pozisyonda oynuyor ve o da solak; ayrıca İskoçya maçı öncesinde Bruno Guimarães ile birlikte bu pozisyonda denenmişti. Bu pozisyon için en önde gelen aday o.

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  • Başka bir seçenek… Orta sahayı güçlendirmek

    Şöyle devam etti: "Eğer karar, ceza sahası kenarında iki defansif orta saha oyuncusu bulundurarak fiziksel açıdan daha güçlü bir orta saha kurmaksa, Fabinho ve Ederson, Casemiro ile birlikte 4-3-3 oyun sistemini sürdürmek için en ideal seçeneklerdir. Bu durumda, Bruno Guimarães’in omuzlarına oyun kurma ve forvetleri destekleme görevleri daha fazla yüklenecektir."

    Ayrıca şunları da ekledi: "Japonya maçının ilk yarı molasında, Lucas Paqueta'nın sakatlığı sonrasında, onun yerine Endrick oyuna alındı. Bu dizilişte, 19 numaralı forma sahibi oyuncu ceza sahası içinde takımın dayanak noktası haline gelirken, Matheus Cunha ise 4-3-3 ve 4-2-4 dizilişleri arasında geçiş yaparak neredeyse bir orta saha oyuncusu gibi geriye çekildi."

    Maçın ardından Ancelotti, bu dizilişin tekrarlanma olasılığından bahsetti; ancak kulislerden gelen bilgiler bunun pek olası olmadığını gösteriyordu.

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  • En dikkat çekici değişiklik… Neymar ve 4-2-4

    Aynı kaynağa göre, 4-2-4 dizilişine geçişin en dikkat çekici yanı, Gabriel Martinelli’nin kadroda yer alması olacak. Martinelli, Houston maçında olduğu gibi orta sahada ya da hatta sol kanatta oynayabilir; bu da Vinícius’u Matheus Cunha’ya daha yakın bir hücum pozisyonuna kaydırır. Örneğin, Brezilya geçen yılın Haziran ayında Paraguay’ı mağlup ederek Dünya Kupası’na katılmayı garantilemişti.

    Son olarak, Neymar’ı Bruno Guimarães’in yanında ofansif orta saha oyuncusu olarak sahaya sürme seçeneği de mevcut. Bununla birlikte, bu seçenek takım içinde pek olası görülmüyor; çünkü teknik ekip, 10 numaralı oyuncunun 90 dakika boyunca oynamak için fiziksel olarak hazır olmadığını biliyor ve onun ikinci yarıda etkili bir unsur olması için antrenman yaptırıldı.

    Bu seçenekler, Perşembe günü New Jersey’deki Columbus Park Antrenman Merkezi’nde yapılacak antrenmandan itibaren Carlo Ancelotti ve teknik ekibinin masasına yatırılacak. Pazar günü ise Brezilya Milli Takımı, New York-New Jersey Stadyumu’nda Norveç ile Dünya Kupası’nın 16 turunda kader belirleyici bir maça çıkacak.

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