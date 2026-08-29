Santos'un, şu anda kendisinin sadece iki puan gerisinde bulunan Brezilya Serie A küme düşme hattından uzak kalabilmek için Corinthians deplasmanında umutsuzca olumlu bir sonuca ihtiyacı var. Derbinin ardından Cuca'nın ekibini, Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında Palmeiras karşısındaki üç gollü dezavantajı tersine çevirme gibi göz korkutucu bir görev bekliyor. Bu zorlu fikstür, lige ara verilmeden önce Internacional deplasmanındaki zorlu maçla sona erecek.