Rainier Moura
Çeviri:
Neymar, kritik Corinthians derbisi öncesinde Santos antrenmanını kaçırdı
Grip, Brezilyalı tılsımı kenara itti
Brezilyalı süperstar, hafif grip belirtileri göstermesinin ardından CT Rei Pele'deki taktik antrenmanda yer alamadı. Onun yokluğu, Cuca'nın ekibi ezeli yerel rakibine yapacağı deplasman maçının hazırlıklarını tamamlarken geldi. Ancak haberler, kaptanın cumartesi günü antrenmanlara döneceğini ve derbide forma giymeye uygun durumda olacağını öne sürüyor.
- Fotoarena
Kulüp, tedbir amaçlı dinlenmeyi doğruladı
Santos sağlık ekibi, kritik karşılaşma öncesinde forvetin durumunun kötüleşmemesini sağlamak için tedbirli bir yaklaşım benimsedi. Kulüp, yıldız oyuncusunun durumunu resmî bir açıklamayla doğrularken şunları söyledi: "Sporcu Neymar Jr., grip benzeri semptomlar gösterdi ve Sağlık Departmanı'nın tavsiyesi üzerine cuma günkü (28 Ağustos) antrenmanda dinlendirildi."
Peixe’i önemli eksikler vurdu
Neymar'ın etkisi, bu sezon takımın hücumunda hayati önem taşıdı; 24 maçta dokuz gol ve sekiz asist üretti. Peixe, daha önce kaptanı olmadan mücadele etmek zorunda kaldığında Copa do Brasil'de Palmeiras'a karşı 3-0'lık yıpratıcı bir yenilgi almıştı. Cuca, şimdi de Joao Schmidt'in kart cezası nedeniyle cezalı olması ve Gabriel Menino'nun diz burkulması sebebiyle forma giyememesiyle kadro seçiminde yeni sıkıntılarla karşı karşıya.
- Getty Images Sport
Düşme hattı mücadelesi büyüyor
Santos'un, şu anda kendisinin sadece iki puan gerisinde bulunan Brezilya Serie A küme düşme hattından uzak kalabilmek için Corinthians deplasmanında umutsuzca olumlu bir sonuca ihtiyacı var. Derbinin ardından Cuca'nın ekibini, Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında Palmeiras karşısındaki üç gollü dezavantajı tersine çevirme gibi göz korkutucu bir görev bekliyor. Bu zorlu fikstür, lige ara verilmeden önce Internacional deplasmanındaki zorlu maçla sona erecek.
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