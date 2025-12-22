Diz ameliyatı geçiren Neymar Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi?

Neymar son yıllarda sakatlık sorunlarıyla boğuştu ve Santos'ta geçirdiği süre zarfında diz problemleri yaşadıktan sonra bir başka operasyon geçirdi.
Brezilyalı yıldız, çok uzun süre oynamasını engellemesi beklenmeyen bir artroskopi geçirdi, bu da Dünya Kupası hayallerinin sürdüğü anlamına geliyor. Neymar, sezonun son haftalarında ağrı içinde oynamış ancak Santos'un geçen yılki terfinin ardından küme düşmesini önlemesine yardımcı olmuştu.
Brezilyalı süperstar, Al-Hilal ile Suudi Arabistan'da kötü geçen bir dönemin ardından Ocak ayında Santos'a döndü ve takımın ligde kalmasında önemli bir rol oynadı.
Neymar, "Bunun için geldim, elimden gelen en iyi şekilde yardım etmeye çalışmak için. Bu haftalar benim için zorlu geçti" dedi takımının küme düşmekten kurtulmasının ardından.
"Beni ayağa kaldırmaya yardımcı olanlara teşekkür ederim. Onlar olmasaydı, bu sakatlıklar, bu diz problemi yüzünden bu maçları oynamazdım. Dinlenmeye ihtiyacım var ve sonra bu diz ameliyatını yapacağız."