Diz ameliyatı geçiren Neymar Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi?

Neymar'ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor, bu da Ocak sonu/Şubat başında geri döneceği anlamına geliyor. Bu zaman çizelgesi, Neymar'ın 22 Ocak'ta Campeonato Paulista'da Corinthians'a karşı oynanacak derbi için hazır olabileceğini gösteriyor. Santos, bu maçtan önce Novorizontino, Palmeiras ve Guarani ile karşılaşacak.

Neymar'ın kulüple olan sözleşmesi ay sonunda sona erecek, ancak 2026 Dünya Kupası'na kadar uzatacak yeni bir sözleşme imzalayacağı bekleniyor.

Santos başkanı Marcelo Teixeira, ESPN'e Neymar'ın devam edeceğini düşündüğünü söyledi:

"Neymar'ın projesi gelecek yıl Dünya Kupası için bir proje. Sohbet her zaman böyle oldu. Her yere gidebilirdi ve Santos'a, evine gelmek istedi. Belki yılın ilk yarısında bundan daha fazla yararlanabileceğimizi hayal ettik ama bu kimsenin suçu değil. Sezonu daha iyi bir şekilde tamamlıyor, belirleyici oldu. Neymar'ın katılımı sahada ve dışında önemli olmaya devam ediyor. Diyalog sürüyor. Rakamları değerlendiriyoruz ve bu değerleri uzatıyoruz. Onun kalıcılığı için ortak bir paydaya ulaşacağımız konusunda olumlu bir beklentim var."