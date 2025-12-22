Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Uğur Aktan

Diz ameliyatı geçiren Neymar Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi?

Santos ve Brezilya yıldızı Neymar, sezonun bitiminden sonra diz ameliyatı geçirdi.

  • BİR AMELİYAT DAHA

    Neymar son yıllarda sakatlık sorunlarıyla boğuştu ve Santos'ta geçirdiği süre zarfında diz problemleri yaşadıktan sonra bir başka operasyon geçirdi. 

    Brezilyalı yıldız, çok uzun süre oynamasını engellemesi beklenmeyen bir artroskopi geçirdi, bu da Dünya Kupası hayallerinin sürdüğü anlamına geliyor. Neymar, sezonun son haftalarında ağrı içinde oynamış ancak Santos'un geçen yılki terfinin ardından küme düşmesini önlemesine yardımcı olmuştu. 

    Brezilyalı süperstar, Al-Hilal ile Suudi Arabistan'da kötü geçen bir dönemin ardından Ocak ayında Santos'a döndü ve takımın ligde kalmasında önemli bir rol oynadı. 

    Neymar, "Bunun için geldim, elimden gelen en iyi şekilde yardım etmeye çalışmak için. Bu haftalar benim için zorlu geçti" dedi takımının küme düşmekten kurtulmasının ardından. 

    "Beni ayağa kaldırmaya yardımcı olanlara teşekkür ederim. Onlar olmasaydı, bu sakatlıklar, bu diz problemi yüzünden bu maçları oynamazdım. Dinlenmeye ihtiyacım var ve sonra bu diz ameliyatını yapacağız."

    • Reklam
  • Neymar Santos 2025Getty

    SANTOS'TAN AÇIKLAMA

    Santos şimdi Neymar'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini doğruladı: 

    "Oyuncu Neymar da Silva Santos Junior, Dr. Rodrigo Lasmar ve ekibi tarafından Mater Dei Nova Lima'da bu Pazartesi sabahı (22/12) ameliyat edildi. Medial menisküsteki bir lezyonu tedavi etmek için artroskopi yapıldı. Ameliyat başarılı geçti ve sporcu iyi durumda. Neymar Jr., bugün öğleden sonra taburcu edilecek ve fizyoterapisti Rafael Martini tarafından koordine edilecek rehabilitasyon sürecine başlayacak."

  • DÖNÜŞ ZAMANI

    Neymar'ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor, bu da Ocak sonu/Şubat başında geri döneceği anlamına geliyor. Bu zaman çizelgesi, Neymar'ın 22 Ocak'ta Campeonato Paulista'da Corinthians'a karşı oynanacak derbi için hazır olabileceğini gösteriyor. Santos, bu maçtan önce Novorizontino, Palmeiras ve Guarani ile karşılaşacak.

    Neymar'ın kulüple olan sözleşmesi ay sonunda sona erecek, ancak 2026 Dünya Kupası'na kadar uzatacak yeni bir sözleşme imzalayacağı bekleniyor. 

    Santos başkanı Marcelo Teixeira, ESPN'e Neymar'ın devam edeceğini düşündüğünü söyledi: 

    "Neymar'ın projesi gelecek yıl Dünya Kupası için bir proje. Sohbet her zaman böyle oldu. Her yere gidebilirdi ve Santos'a, evine gelmek istedi. Belki yılın ilk yarısında bundan daha fazla yararlanabileceğimizi hayal ettik ama bu kimsenin suçu değil. Sezonu daha iyi bir şekilde tamamlıyor, belirleyici oldu. Neymar'ın katılımı sahada ve dışında önemli olmaya devam ediyor. Diyalog sürüyor. Rakamları değerlendiriyoruz ve bu değerleri uzatıyoruz. Onun kalıcılığı için ortak bir paydaya ulaşacağımız konusunda olumlu bir beklentim var."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    DÜNYA KUPASI BEKLENTİSİ

    Neymar şimdi diz probleminden tamamen ve hızlı bir şekilde iyileşmeyi ümit ediyor ve futbola geri dönmek istiyor. 

    Brezilyalı futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettiğini açıkça belirtti ancak menajer Carlo Ancelotti'yi kadrosunda yer almayı hak ettiğine ikna etmek için hâlâ yapacak işleri var. Bu ayın başlarında muhabirlere şunları söyledi: 

    "Neymar'dan bahsedersek, diğer oyunculardan da bahsetmemiz gerekiyor. Neymar ile ya da Neymar olmadan, başka oyuncularla veya başka oyuncular olmadan Brezilya'yı düşünmeliyiz. Kesin listeyi Mart ayındaki FIFA tarihinden sonra yapacağız. Onların Neymar ile çok ilgilendiklerini çok iyi anlıyorum, Aralık ayında olduğumuzu, Dünya Kupası'nın Haziran'da olduğunu açıklamak istiyorum, Dünya Kupası'na gidecek takımı Mayıs ayında seçeceğim. 

    Neymar hak ederse, eğer iyi durumdaysa ve başka birisinden daha iyi durumdaysa, Dünya Kupası'nda oynayacak ve konu kapanacak. Kimseye bir borcum yok."

Paulista A1
Santos FC crest
Santos FC
SAN
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
0