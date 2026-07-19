Neymar kendine 17 milyon sterlinlik bir hediye aldı! Brezilyalı süperstar, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından bir süper yat satın aldı; David Beckham ve Cristiano Ronaldo da bu yat kulübüne katıldı

Nautica’nın haberlerine göre, “Enejota” sıradan bir gezi teknesi değil; aslında Brezilya’da inşa edilmiş ve titizlikle yenilenmiş bir kargo gemisi. Uzunluğu 46 metrenin üzerinde olan gemi, kısa süre önce Rio de Janeiro eyaletindeki Angra dos Reis limanına demir attı. 800 metrekareye ulaşan devasa bir “kullanılabilir alana” sahip olan gemi, süperstar ve misafirlerinin rahatça dinlenebilmesi için bolca alan sunuyor.

Teknik özelliklerine bakıldığında, süper yat her biri 1.450 beygir gücü üretebilen dört adet özel Caterpillar motorla çalışıyor. Bu inanılmaz güç, geminin Brezilya kıyı şeridinde kolaylıkla seyir yapmasını sağlıyor ve Neymar’a, kariyeri boyunca peşini bırakmayan yoğun medya ilgisinden uzak, özel bir sığınak sunuyor.







