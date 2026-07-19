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Neymar kendine 17 milyon sterlinlik bir hediye aldı! Brezilyalı süperstar, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından bir süper yat satın aldı; David Beckham ve Cristiano Ronaldo da bu yat kulübüne katıldı
Seçkin tekne kulübüne katılmak
Neymar, 17 milyon sterlinlik bir süper yat satın alma işlemini tamamlayarak, futbol dünyasının en gösterişli yat sahipleri arasına resmen katıldı. Santos’un forvet oyuncusu, Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin hemen ardından kendine bu lüks tekneyi hediye etmeye karar verdi.
"Enejota" olarak adlandırılan yatın satın alınması — bu isim, oyuncunun baş harfleri olan "NJ"nin Portekizce telaffuzundaki ses oyununa dayanıyor — forvetin efsanevi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Fiyat etiketi çoğu kişi için göz kamaştırıcı olsa da, bu yatırım, meslektaşlarının yaptığı yatırımlarla boy ölçüşüyor. Ronaldo, 2020 yılında Juventus ile kazandığı Serie A şampiyonluğunu kutlamak için kendi lüks yatına 5,5 milyon sterlin harcamıştı; Beckham da bu konuda bilinen bir meraklıdır.
Enejota'nın teknik özellikleri
Nautica’nın haberlerine göre, “Enejota” sıradan bir gezi teknesi değil; aslında Brezilya’da inşa edilmiş ve titizlikle yenilenmiş bir kargo gemisi. Uzunluğu 46 metrenin üzerinde olan gemi, kısa süre önce Rio de Janeiro eyaletindeki Angra dos Reis limanına demir attı. 800 metrekareye ulaşan devasa bir “kullanılabilir alana” sahip olan gemi, süperstar ve misafirlerinin rahatça dinlenebilmesi için bolca alan sunuyor.
Teknik özelliklerine bakıldığında, süper yat her biri 1.450 beygir gücü üretebilen dört adet özel Caterpillar motorla çalışıyor. Bu inanılmaz güç, geminin Brezilya kıyı şeridinde kolaylıkla seyir yapmasını sağlıyor ve Neymar’a, kariyeri boyunca peşini bırakmayan yoğun medya ilgisinden uzak, özel bir sığınak sunuyor.
Selecao için bir dönemin sonu
Bu satın alma, Neymar’ın Brezilya milli takımındaki serüveninin acı bir şekilde sona ermesinden dikkatleri başka yöne çekiyor. Forvet, Selecao’nun Norveç’e karşı oynadığı ve 16’lı turda elendiği maçın hemen ardından milli takımdan emekli olduğunu açıkladı; bu maçta, milli formasıyla 80. ve son golünü atmıştı. Duygusal bir yenilginin ardından Globo’ya konuşan Neymar, “Denedim, denedim” dedi.
'Enejota' Rio de Janeiro sularında demir atarken, Neymar hayatının yeni bir sayfasını açıyor. O, hâlâ dünyanın en pazarlanabilir ve en zengin sporcularından biri olmaya devam ediyor; bir anlık hevesle 17 milyon sterlinlik alışverişler yapabilecek güçte.
- (C)Getty Images
Santos’a bakış
Artık milli takım görevlerini geride bırakan Neymar, tamamen Santos’taki kulüp kariyerine odaklanacak. Brezilyalı kulüp, kahramanını yeniden kucakladı; ancak ligde zorlu dönemlerde onun varlığı, profesyonel odaklanma konusunda zaman zaman tartışmalara yol açtı. Bununla birlikte, dört farklı ülkede geçirdiği parlak kariyeri boyunca kaydettiği 457 profesyonel gol ve 262 asistle istatistiksel etkisi yadsınamaz.
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