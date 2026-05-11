Neymar kadroda yer aldı! Carlo Ancelotti, Dünya Kupası için hazırladığı geçici kadroya Santos'un yıldızını dahil ederken, Estevao sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı
Neymar'a geçici onay
Globo'ya göre Neymar, FIFA'ya gönderilen ön listeye dahil edildi; bu durum, Ancelotti'nin görev süresi boyunca görülen bir eğilimi sürdürüyor: forvet oyuncusu geçici kadrolarda yer alsa da genellikle nihai kadroda yer alamıyor. 34 yaşındaki oyuncu, İtalyan teknik direktörün daha önce "sadece fiziksel olarak hazır olan oyuncuları" en üst düzeyde rekabet etmek üzere kadroya çağıracağını belirtmesine rağmen, değerini kanıtlamak için yorulmadan çalışıyor. Nihai 26 kişilik kadroda yer alması hala şüpheli olsa da, bu sembolik dahil edilme, bu karizmatik figürü bir kez daha dünya sahnesinde görmek için can atan bir ulusa umut veriyor.
Neymar'ın kadroya dahil edilip edilmeyeceği konusundaki tartışma, Brezilya toplumunun en üst kademelerine kadar ulaştı ve bu da teknik ekibin üzerindeki muazzam baskıyı gözler önüne serdi. Ancelotti, hatta Başkan Lula'ya danışacak kadar ileri gitti; Lula ise oyuncunun profesyonel motivasyonunu sorguladı. Duruma değinen Lula, şunları söyledi: "Ancelotti ile konuşma fırsatım oldu ve bana 'Sence Neymar kadroya çağrılmalı mı?' diye sordu. Ben de 'Bak Ancelotti, fiziksel olarak formda ise, futbolu da var. Benim bilmem gereken şey, bunu gerçekten istiyor mu?' Eğer istiyorsa, profesyonel davranması gerekir. Cristiano Ronaldo gibi birine bakabilir, [Lionel] Messi'ye bakabilir ve yine de milli takıma gidebilir, çünkü henüz yaşlı değil. Ama sadece ismi yüzünden gireceğini bekleyemez. Bunu sahada hak etmelidir."
Chelsea'nin genç yıldızı Estevao'nun kalbi kırıldı
Bu haber Neymar için bir moral kaynağı olsa da, Ancelotti'nin kadro listesi, Brezilya'nın yaklaşan Dünya Kupası'nda Chelsea'nin genç yıldızı Estêvao'dan yoksun kalacağını gösteriyor. Ameliyat olmak yerine Palmeiras'ın tesislerinde konservatif bir tedavi planını tercih etmesine rağmen, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) sağlık departmanı, bu yükselen yıldızın turnuva için zamanında iyileşemeyeceğine karar verdi.
Değerlendirme, Estêvao'nun eleme turları için bile forma giyemeyeceğini gösteriyor. Sonuç olarak, Ancelotti'nin onu nihai kadroda başka bir oyuncuyla değiştirmesi bekleniyor. Oyuncu, ameliyattan kaçınarak Dünya Kupası hayallerini sürdürmek için mücadele etse de, teknik ekip iyileşmesi için zamanın tükendiğini kabul ediyor.
Yeni yüzler ve taktiksel ikilemler
Estevao'nun sakatlığı nedeniyle, birçok yerli yıldızın kadroda yer alma şansı doğdu. Flamengo'nun forveti Pedro, son maç kadrolarında yer almamasına rağmen Ancelotti'nin radarında. İtalyan teknik direktör, daha Kasım ayında bu golcüyle çalışmak istediğini belirtmişti ve teknik ekip şu anda 26 kişilik nihai kadroda bu santrforu kadroya alıp almama konusunda tartışıyor.
Vasco da Gama'nın altyapı ürünlerinin hakim olduğu orta saha ve kanatlarda da rekabet aynı derecede şiddetli. Chelsea'den Andrey Santos, Stamford Bridge'de geçirdiği zorlu bir 2026 sezonunun ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Casemiro, Bruno Guimaraes, Fabinho, Danilo Santos ve Lucas Paqueta şu anda onun önünde yer alıyor. Andrey kadroya alınmazsa, bu durum Mart ayındaki milli maç aralarında etkileyici bir performans sergileyen ve Estevao'nun yokluğunda sağ kanatta oynayabilecek doğal bir alternatif olarak görülen Rayan'a yol açabilir.
New Jersey'e giden yol
55 kişilik kadro listesinin sunulması FIFA’nın zorunlu bir protokolüdür, ancak asıl heyecan önümüzdeki hafta yaşanacak. Tüm takımların sakatlık durumunda bu listeye değişiklik yapabilmeleri için 11 Haziran’a kadar süreleri var, ancak turnuvaya katılacak 26 kişilik nihai kadro bu ilk kadrodan seçilmelidir. Turnuva başladıktan sonra, değişikliklere sadece açılış maçından 24 saat önce ve tıbbi rapor sunulması şartıyla izin verilir; kaleciler ise daha geç yapılan değişiklikler için tek istisnadır.
Brezilya'nın nihai kadro açıklaması, 18 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 17:00'de Rio de Janeiro'daki Yarının Müzesi'nde yapılacak. Kadro 27 Mayıs'ta Granja Comary'de toplanacak, ancak Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan oyuncular daha sonra katılacak. Selecao, Panama ve Mısır ile oynayacağı hazırlık maçlarının ardından 13 Haziran'da New Jersey'de Fas ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak.