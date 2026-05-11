Globo'ya göre Neymar, FIFA'ya gönderilen ön listeye dahil edildi; bu durum, Ancelotti'nin görev süresi boyunca görülen bir eğilimi sürdürüyor: forvet oyuncusu geçici kadrolarda yer alsa da genellikle nihai kadroda yer alamıyor. 34 yaşındaki oyuncu, İtalyan teknik direktörün daha önce "sadece fiziksel olarak hazır olan oyuncuları" en üst düzeyde rekabet etmek üzere kadroya çağıracağını belirtmesine rağmen, değerini kanıtlamak için yorulmadan çalışıyor. Nihai 26 kişilik kadroda yer alması hala şüpheli olsa da, bu sembolik dahil edilme, bu karizmatik figürü bir kez daha dünya sahnesinde görmek için can atan bir ulusa umut veriyor.

Neymar'ın kadroya dahil edilip edilmeyeceği konusundaki tartışma, Brezilya toplumunun en üst kademelerine kadar ulaştı ve bu da teknik ekibin üzerindeki muazzam baskıyı gözler önüne serdi. Ancelotti, hatta Başkan Lula'ya danışacak kadar ileri gitti; Lula ise oyuncunun profesyonel motivasyonunu sorguladı. Duruma değinen Lula, şunları söyledi: "Ancelotti ile konuşma fırsatım oldu ve bana 'Sence Neymar kadroya çağrılmalı mı?' diye sordu. Ben de 'Bak Ancelotti, fiziksel olarak formda ise, futbolu da var. Benim bilmem gereken şey, bunu gerçekten istiyor mu?' Eğer istiyorsa, profesyonel davranması gerekir. Cristiano Ronaldo gibi birine bakabilir, [Lionel] Messi'ye bakabilir ve yine de milli takıma gidebilir, çünkü henüz yaşlı değil. Ama sadece ismi yüzünden gireceğini bekleyemez. Bunu sahada hak etmelidir."