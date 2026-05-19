Neymar, son dönemde fiziksel durumu konusunda ortaya çıkan şüphelere rağmen Ancelotti tarafından Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. 79 golle Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan 34 yaşındaki forvet, Ekim 2023’te yaşadığı sol ön çapraz bağ yırtığı sonrası zorlu bir iyileşme sürecinin ardından uluslararası sahneye geri dönüyor. Birçok analist ve eski futbolcu, Santos’un yıldızının nihai kadroda yer alıp almayacağını sorgulamıştı.

Mayıs 2025'te Brezilya'nın başına geçen Ancelotti, Rio de Janeiro'da düzenlediği basın toplantısında kadroyu kesinleştirmeden önce Neymar'ı kadroya çağırmamıştı. Bu açıklama, birçok hücum oyuncusu için hayal kırıklığı yarattı. İtalyan teknik direktörün forvet hattında başka seçenekleri tercih etmesi nedeniyle Pedro da kadroya giremeyenler arasında yer aldı.