Neymar kadroda yer aldı! Carlo Ancelotti, Brezilya Dünya Kupası kadrosuna Santos'un yıldızını dahil ederken, Joao Pedro ve Richarlison kadroda yer almadı
Brezilya teknik direktörü, fiziksel durumuyla ilgili endişelere rağmen Neymar'ı destekliyor
Neymar, son dönemde fiziksel durumu konusunda ortaya çıkan şüphelere rağmen Ancelotti tarafından Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. 79 golle Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan 34 yaşındaki forvet, Ekim 2023’te yaşadığı sol ön çapraz bağ yırtığı sonrası zorlu bir iyileşme sürecinin ardından uluslararası sahneye geri dönüyor. Birçok analist ve eski futbolcu, Santos’un yıldızının nihai kadroda yer alıp almayacağını sorgulamıştı.
Mayıs 2025'te Brezilya'nın başına geçen Ancelotti, Rio de Janeiro'da düzenlediği basın toplantısında kadroyu kesinleştirmeden önce Neymar'ı kadroya çağırmamıştı. Bu açıklama, birçok hücum oyuncusu için hayal kırıklığı yarattı. İtalyan teknik direktörün forvet hattında başka seçenekleri tercih etmesi nedeniyle Pedro da kadroya giremeyenler arasında yer aldı.
Ancelotti, Neymar'ın kadroya alınmasını açıklıyor
Ancelotti, Neymar'ı kadroya dahil etme kararını savunarak, tecrübeli oyuncunun fiziksel durumundaki gelişmeyi ve en üst düzeydeki tecrübesini vurguladı. İtalyan teknik adam ayrıca Neymar'ın rolünün maçın gidişatına göre değişebileceğini de vurguladı.
ESPN'in aktardığına göre Ancelotti, "Fiziksel kondisyonunu geliştirdi" dedi. "Bu Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olacak. Bu tür turnuvalarda deneyimi var, takımımızın sevgisini kazanmış durumda; bu grupta daha iyi bir ortam yaratabilir.
"Neymar'ı iyi bir yedek olacağını düşündüğümüz için seçmedik. Neymar'ı seçtik çünkü ister bir dakika, ister beş dakika, ister 90 dakika olsun, hatta penaltı atarken bile takıma yardımcı olabileceğine inanıyoruz."
Pedro dışarıda bırakıldı
Manşetler Neymar'a ait olsa da, kadro açıklanması birçok tanınmış isim için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Endrick ve Rayan, Chelsea'den Pedro ve Real Betis'ten Antony'yi geride bırakarak son forvet pozisyonları için yapılan rekabeti kazanarak ilk kez Dünya Kupası kadrosuna seçildiler. Ancelotti rotasyonunda gençliğin coşkusunu tercih ederken, son üçte birdeki yerler için yaşanan rekabet, kadroya alınmayan ikili için çok ağır geldi.
Londra ve Seville'de geride kalanlar için hayal kırıklığı barizdi. Kadroya alınmamasını değerlendiren Pedro, Instagram'da şöyle yazdı: "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ne yazık ki, Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etme hayalimi gerçekleştirmek mümkün olmadı, ancak her zaman olduğu gibi sakin ve odaklanmış durumdayım. Sevinçler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Bundan sonra, orada olan herkese iyi şanslar diliyorum ve altıncı şampiyonluğu eve getirmeleri için onları destekleyen bir taraftar olacağım."
Brezilya grup aşaması maçlarına hazırlanıyor
Brezilya, 13 Haziran'da New Jersey'de Fas ile oynayacağı maçla Dünya Kupası macerasına başlayacak ve grup aşamasında Haiti ve İskoçya ile de karşılaşacak. Ancak turnuvaya katılmadan önce, Panama ve Mısır ile iki hazırlık maçı oynayacak.