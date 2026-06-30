Neymar, Japonya’nın Brezilya’yı yeneceğini öngören Alman ekonomisti, sert bir sosyal medya paylaşımıyla alay etti

Brezilya, Japonya’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesinin ardından Neymar, Klement ile dalga geçti. Santos’un yıldızı, maçın bitiş düdüğünün ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak, Klement’in Japonya’nın beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya’yı eleyeceği yönündeki tahminine atıfta bulundu.

Japonya, son 32 turu maçında Carlo Ancelotti'nin takımını baştan sona zorladı ve sürpriz bir galibiyet elde etme tehlikesi yarattı. Ancak Brezilya, maçın son dakikalarında Rayan'ın sahanın üst kısmında topu kazanmasının ardından Bruno Guimaraes'in Gabriel Martinelli'ye yaptığı asistle belirleyici golü buldu. Martinelli, soğukkanlılıkla golü atarak Selecao'yu bir üst tura taşıdı.



