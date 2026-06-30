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Neymar, Japonya’nın Brezilya’yı yeneceğini öngören Alman ekonomisti, sert bir sosyal medya paylaşımıyla alay etti
Brezilya'nın tur atlamasının ardından son gülen Neymar oldu
Brezilya, Japonya’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesinin ardından Neymar, Klement ile dalga geçti. Santos’un yıldızı, maçın bitiş düdüğünün ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak, Klement’in Japonya’nın beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya’yı eleyeceği yönündeki tahminine atıfta bulundu.
Japonya, son 32 turu maçında Carlo Ancelotti'nin takımını baştan sona zorladı ve sürpriz bir galibiyet elde etme tehlikesi yarattı. Ancak Brezilya, maçın son dakikalarında Rayan'ın sahanın üst kısmında topu kazanmasının ardından Bruno Guimaraes'in Gabriel Martinelli'ye yaptığı asistle belirleyici golü buldu. Martinelli, soğukkanlılıkla golü atarak Selecao'yu bir üst tura taşıdı.
Neymar, Klement'in tahminine yanıt verdi
Matematikçi ve ekonomist Klement, turnuva öncesinde Japonya’nın eleme turlarında Brezilya’yı yeneceğini öngörerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu öngörüsünü, daha önce 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası şampiyonlarını doğru tahmin eden Dünya Kupası tahmin modeline dayandırmıştı.
Turnuva öncesinde Klement, Fortune India’ya şunları söylemişti: “Grup aşamasındaki tek tek maçlar hakkında tahminde bulunmuyorum, ancak son 32 turunda Brezilya ile Japonya arasında bir maç olabileceğini ve Japonya’nın Brezilya’yı yeneceğini tahmin ediyorum. Bu bana ilk başta absürt geliyor, çünkü Brezilya tarihin en başarılı takımı. Ancak mevcut nesil oyuncular en iyi formlarında değil, oysa Japonya şu anda çok iyi bir takıma sahip.”
Brezilya’nın galibiyetinin ardından Neymar, X’te şöyle yazdı: “Sayın Joachim Klement… lütfen bir sonraki Dünya Kupası’nda tekrar deneyin.”
Neymar, sosyal medyada alaycı paylaşımlarına devam ediyor
Bu zafer, Neymar için hikayenin sonu değildi; Neymar, Klement’in diğer turnuva tahminlerini takip etmek için çevrimiçi olarak aktif kalmaya devam etti. Klement’in daha önce 2026 Dünya Kupası’nı kazanacağını öngördüğü Hollanda, penaltılarda Fas’a yenildiğinde, Brezilyalı forvet sosyal medyaya geri dönerek matematikçiye daha fazla baskı uyguladı. Neymar, “Yine çuvalladın” diyen bir mesaj paylaştı.
- AFP
Brezilya, daha zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor
Brezilya, son 16 turuna yükseldi; bu turda, Japonya karşısında ortaya çıkan savunma hatalarını daha zorlu rakipler muhtemelen cezalandıracaktır. Ancelotti’nin takımı, bu turda rakip olarak Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki maçın galibini bekleyecek.