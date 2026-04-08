Neymar'ın sözleşmesi, Brezilyalı yıldıza ödenen 18 milyon sterlinlik borcun yasadışı olduğu gerekçesiyle Santos başkanının istifası yönündeki çağrılara yol açtı
18 milyon sterlinlik borç krizinin kökenleri
Santos, Neymar’ın babasının yönettiği görüntü hakları şirketi NR Sports’a ödenmesi gereken 18 milyon sterlinlik tazminatla ilgili bir hukuk mücadelesinin ortasında kaldı. Savcı ve Santos üyesi Ivan Luduvice, 30 Aralık'ta imzalanan bir sözleşme değişikliğinin ortaya çıkmasının ardından Teixeira'nın görevden alınması için resmi bir talepte bulundu. Luduvice, anlaşmanın yasadışı olduğunu savunuyor çünkü liderlikte bir değişiklik olması durumunda kulübe orantısız bir mali yük getiren haksız bir engel oluşturuyor ve bu da iç yönetim tüzüğünü doğrudan ihlal ediyor.
Yasadışı siyasi koruma iddiaları
Hukuki itirazın temelinde tartışmalı bir erken vade mekanizması yatmaktadır. Teixeira bu yılın sonunda yeniden seçilemezse ya da Santos şirket yapısına geçmeye karar verirse, alacaklılar – yani Neymar’ın ailesinin yönettiği şirket – nakit olarak derhal ödeme talep edebilir. Bu hükmü kınayan savcı, "Güney Sudan Anayasasında bile bir başkan, sözleşmenin yenilenmesini kendi yeniden seçilmesine bağlamaz. Şehrinizin belediye başkanının bunu yaptığını hayal edebiliyor musunuz? Hemen hapse girerdi. On milyonlarca real tutarındaki bir mali yükümlülüğü iç seçim sonucuna bağlayarak, başkan açıkça yetkisini kötüye kullanmış ve kulübün sözleşme yapma yetkisini kişisel bir siyasi kalkan oluşturmak için kullanmıştır" dedi.
Teminat olarak kullanılan antrenman sahası
Taraftarların endişelerini daha da artıran bir gelişme olarak, kulüp, 2026 Ocak ayından itibaren hızlı aylık taksitler öngören acımasız geri ödeme planı için yasal teminat olarak tarihi Meninos da Vila antrenman sahasını rehin verdi. Savcı, kulübün karar organına hiçbir zaman danışılmadığı için bu rehin işleminin tamamen geçersiz olduğunu savunuyor. Bu bariz tehlike işaretlerine ve kulübün toplam borcunun 146 milyon sterline tırmanmasına rağmen, yönetim kurulu kısa süre önce 109 lehte oyla 2025 mali hesaplarını onayladı. Luduvice, bu onayın tamamen iptal edilmesini talep ederek, bunun akademiyi ciddi kamulaştırma risklerine maruz bıraktığı uyarısında bulundu.
Brezilya'nın dev kulüplerinin bundan sonraki adımları ne olacak?
İleriye bakıldığında, iç komite bu ciddi yasal ihlalleri resmi olarak soruşturup soruşturmayacağına acilen karar vermelidir. Kısa vadeli yükümlülüklerin hızla artması ve tek bir ödemenin bile gecikmesi durumunda hızlandırma maddesinin devreye girme tehlikesi bulunurken, kulübün en değerli gayrimenkulü etrafında yaşanan bu şiddetli yönetim kurulu mücadelesi, şüphesiz önümüzdeki seçim sürecini domine edecektir. ESPN’e göre Luduvice seçimlere aday olmayı planlıyor.